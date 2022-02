¿Puede Spotify perder usuarios por Joe Rogan?

Spotify es la plataforma de streaming de música más popular del mundo, con más de 523,9 millones de suscriptores a mediados de 2021. Ahora, artistas y suscriptores están boicoteándola y la opinión pública está sometiendo a la compañía a un intenso escrutinio por su apoyo al polémico podcaster Joe Rogan.

Aunque empezó como un servicio de streaming de música en 2006, Spotify ha invertido mucho en podcasts en los últimos años. Desde que compró los derechos exclusivos para distribuir The Joe Rogan Experience en 2020, éste se ha convertido rápidamente en el podcast más popular de la plataforma.

The Joe Rogan Experience ha sido criticado por difundir información errónea en torno a la pandemia de Covid-19 y sobre las vacunas en particular, lo que ha llevado a varios artistas famosos a retirar su música del catálogo de Spotify, sobre todo Neil Young y Joni Mitchell.

También parece que muchos fans de Spotify están buscando servicios de streaming alternativos — como Apple Music, Tidal y Deezer — como resultado de la controversia. La pregunta ahora es si la polémica afectará definitivamente a la cuota de mercado del 31% de Spotify en la industria del streaming musical.

¿Qué ha pasado?

Los problemas de Spotify comenzaron cuando más de 1.000 profesionales de la salud y científicos firmaron una carta abierta instando a la compañía a abordar la desinformación en torno a la pandemia. La carta citaba un episodio de The Joe Rogan Experience en el que Rogan entrevistaba al virólogo Dr. Robert Malone, una persona a la que Twitter ya echó de su plataforma por violar sus políticas de desinformación sobre el Covid.



La desinformación es una gran preocupación para los profesionales que trabajan para hacer frente a la pandemia, como nos explicó el profesor Sander van der Linden, director del Laboratorio de Toma de Decisiones Sociales de Cambridge: "aparte del virus, creo que una de las cosas más peligrosas de esta pandemia es la propagación de la desinformación, especialmente en la medida en que tiene la capacidad de influir en el comportamiento de las personas".



Los investigadores concluyen que "la desinformación reduce la voluntad de las personas de vacunarse y recomendar la vacuna a otros". Es poco probable que sea una postura con la que Spotify quiera alinearse.

(Image credit: Future Publishing)

El deber de preocuparse

Plataformas grandes e influyentes como Spotify tienen el deber de proteger a los usuarios de contenido potencialmente dañino para su salud física y mental, sin importar la popularidad y el dinero que genere ese contenido.



Hay evidencia anecdótica de que hay gente muy descontenta con la situación. Sarah Jones, editora en jefe de PoliticusUSA, nos contó que se sintió "decepcionada" con la compañía por no desafiar a Rogan cuando Neil Young amenazó con eliminar su música de la plataforma y eliminó Spotify porque "no puede soportar compartir a sabiendas espacio con una marca global" que está promoviendo contenido antivacunas.



Jones piensa que la decisión de respaldar a Rogan es probablemente "sólo por negocios" pero el problema es personal para ella: "mi padre se radicalizó contra las vacunas Covid por voces como Joe Rogan [y] mi socio comercial es un individuo de alto riesgo al que los anti-vacunas ponen en riesgo con su elección de poner en peligro su cuerpo y a otros".



Spotify ha publicado desde entonces sus "reglas de plataforma". Es la primera vez que hace públicas unas pautas para sus creadores de contenido, tanto socios exclusivos de Spotify como cualquier otro colaborador que comparta en la plataforma. Entre estas pautas hay una sección dedicada a no permitir el contenido que "promueve información médica engañosa falsa o peligrosa que pueda causar daños o representar una amenaza directa para la salud pública". Nos hemos puesto en contacto con Spotify para obtener más comentarios, pero hasta ahora, la compañía no ha respondido.



El propio Rogan ha respondido a la reacción negativa de parte de la gente, diciendo que 'no está tratando de promover la desinformación y no está tratando de ser controvertido': "nunca he intentado hacer nada con este podcast que no sea sólo hablar con la gente y tener conversaciones interesantes".

(Image credit: Shutterstock.com / nikimeel)

¿Debería preocuparse Spotify?

La situación es muy tensa y el tema muy polarizante. Parece estar dividiendo a la comunidad Spotify entre aquellos que sienten que la plataforma ha descuidado su deber de cuidado hacia sus suscriptores y aquellos que sienten que podcasters como Rogan deberían ser libres de decir lo que les de la gana. También hay un grupo que sólo quieren escuchar música y no se preocupan por esta polémica.

En un pequeña encuesta de Twitter de 903 personas, el 56 % dijo que permanecerían con Spotify a pesar del conflicto.

Spotify ha dominado durante mucho tiempo la transmisión de música. Durante años, ha soportado — y sobrevivido — otras controversias. A lo largo de esos años, varios artistas han retirado su música de Spotify, incluyendo The Beatles, Taylor Swift, Jay-Z y Thom Yorke. Sus razones para hacerlo fueron variadas pero, principalmente, Spotify ha sido criticada por no compensar a los artistas en su justa medida. Pero la última vez que lo comprobamos, la mayoría de esos artistas que eliminaron su música en aquellos días ahora están en Spotify [aunque quizás eso sea porque otros controlan algunos de esos catálogos y no los artistas — Ed.]



Spotify todavía disfruta de un número de suscriptores mucho más alto que sus mayores competidores, a pesar de que rivales como Apple Music y Amazon Music ahora ofrecen audio de alta resolución sin coste adicional. La compañía quiere lanzar Spotify HiFi — que supuestamente ofrecerá calidad de CD — pero todavía no sabemos cuándo. Y tampoco ha prometido ofrecer verdadero audio de alta resolución, a pesar del creciente número de fanáticos de la música que prefieren las transmisiones de audio de mayor calidad.



Para nosotros, Spotify todavía ofrece la mejor experiencia de usuario de todas las plataformas que hemos probado. Su catálogo, su excelente función de búsqueda, las listas de reproducción seleccionadas y su sencilla interfaz de usuario probablemente garantizarán su éxito en los próximos años.



Sin embargo, el tema de la desinformación en torno al Covid-19 es un peliagudo y está fuertemente politizado. No creemos que Spotify pierda su enorme cuota de mercado pero las últimas semanas han empujado a algunos de sus suscriptores a los brazos de Apple Music, Tidal y otros competidores. Al final, eso podría ser bueno para los consumidores y Spotify, si reacciona.



Spotify tendrá que trabajar duro para recuperar lo perdido ante esos ex-suscriptores, lo que podría significar un lanzamiento acelerado de Spotify HiFi, quizás sin costo adicional para los suscriptores Premium (el rumor actual es que Spotify quiere cobrar más por el audio de mayor calidad, al contrario que Apple Music o Amazon Music).



No creemos que elimine su podcaster más popular para apaciguar a sus detractores, pero esperamos que Spotify sea más transparente en la moderación de contenido en el futuro y que ponga más cuidado para garantizar que esos podcasts no causen daño a los oyentes.