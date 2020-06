PUBG Mobile Season 14: fecha, actualización y “royale pass“

PUBG Mobile es el spin-off oficial del juego de supervivencia PlayerUnknown Battleground, una versión para celular que ha eclipsado a su hermano mayor en numerosos aspectos — especialmente en el volumen de negocio. Sólo en el mes de mayo consiguió recaudar $226 millones para su dueño, la compañía china Tencent.

Y con nuevo contenido así como nuevos modos de juego no va a perder potencia. Con la temporada 13 en marcha, ¿qué pueden esperar los fans de PUBG Mobile de la temporada 13?

PUBG Mobile temporada 14 comienza el 12 de julio, que es justo cuando termina el royale pass de la temporada 13 — Toy Playground. Aunque generalmente hay varios días de descanso entre cada temporada de PC y consolas, la versión de PUBG para celulares empieza justo cuando termina la anterior.

More than just toys! 🕶️🍍Royale Pass 13 has tons of goods like the Pineapple Prince Ornament! 👉 https://t.co/Ic8oZqtUCX pic.twitter.com/tYabmjPQG5June 8, 2020