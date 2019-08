PS5: todos los juegos, especificaciones y rumores del Playstation 5 de Sony

La próxima consola PlayStation está en camino, y se estima que será una máquina de juegos más grande, potente y mejor que cualquier PlayStation anterior. Nadie sabe si terminará llamándose PS5, PlayStation 5 o de otra forma, pero lo cierto es que la consola está en camino.

Según lo que escuchamos del jefe de arquitectura de la consola de próxima generación de Sony, Mark Cerny, Sony estaba trabajando en el sucesor del PS4 Slim y del PS4 Pro, con unos pocos detalles sobre qué podemos esperar de este hardware.

Una de las cosas que sabemos es que el PS5 todavía reproducirá discos, pero no tenemos ni remota idea con respecto a cuáles serán las especificaciones de hardware exactas y cómo esto irá a la par con los planes de Sony y de Microsoft para transmitir juegos.

Sony tomó la decisión estratégica de omitir la conferencia E3 2019 de este año, y mientras Microsoft está ocupado promocionando más detalles sobre el Xbox Scarlett (del cual sabemos que saldrá a finales de 2020), Sony ha sido un poco más discreto en relación con su próxima consola de juegos.

Pero con el acercamiento de la fecha de lanzamiento, Sony solo puede quedarse con los detalles finos acerca del PlayStation de próxima generación, y entre esto y los rumores sobre la especificaciones, los títulos probables de próxima generación y las funciones oficiales que ya conocemos, tenemos bastante de qué ocuparnos.

A continuación presentamos todo lo que sabemos hasta ahora del PS5 y esperamos que sea revelado conforme más nos acercamos al lanzamiento.

[Actualización: De acuerdo con el director ejecutivo de Sony, el PS5 priorizará los juegos AAA sobre los independientes.]

PS5: Preguntas frecuentes

¿Qué es? El Sony PS5 será la próxima consola de PlayStation que reemplazará al PS4 Slim y al PS4 Pro.

El Sony PS5 será la próxima consola de PlayStation que reemplazará al PS4 Slim y al PS4 Pro. ¿Cuándo se lanzará? No ocurrirá antes de mediados de 2020, pero eso es todo lo que sabemos de momento.

No ocurrirá antes de mediados de 2020, pero eso es todo lo que sabemos de momento. ¿Qué puedo jugar en él? Todavía no hay nada confirmado, pero esperamos que todas las franquicias grandes de Sony, así como juegos exclusivos en desarrollo como Death Stranging y Ghosts of Tsushima.

Todavía no hay nada confirmado, pero esperamos que todas las franquicias grandes de Sony, así como juegos exclusivos en desarrollo como Death Stranging y Ghosts of Tsushima. ¿El PS5 tendrá RV? ¡Claro que sí! La consola de próxima generación será compatible con el hardware PSVR actual.

¡Claro que sí! La consola de próxima generación será compatible con el hardware PSVR actual. ¿Cuánto costará el PS5? En sus lanzamientos, el PS4 y el PS4 Pro estaban en $399/£349, pero creemos que el PS5 costará un poco más.

Especificaciones confirmadas del PS5: lo que sabemos con certeza

Death Stranding (Imagen: Kojima Productions)

Un chipset AMD de 8 núcleos exclusivo con base en la arquitectura Ryzen de tercera generación y con una GPU que recoge lo mejor de lo mejor de la familia Radeon Navi GPU; un sistema de almacenamiento SSD exclusivo; audio en 3D; retrocompatibilidad con juegos de PS4 y el hardware PSVR; y soporte para televisores 8K. Todo esto ha sido revelado por el jefe principal de PlayStation, Mark Cerry, el hombre detrás de la construcción del PS4 y que ahora está a cargo del desarrollo de la próxima generación de consolas.

Si bien la apariencia de la consola sigue siendo un misterio, las especificaciones internas ya están disponibles y son muy prometedoras. Una bestia de CPU cortesía de AMD y una GPU que desata los poderes del trazado de rayos, una técnica de iluminación avanzada que es capaz de llevar la inmersión en los gráficos de juego a niveles superiores. Para tener una idea del nivel de fidelidad de imagen que se puede esperar, se trata de una técnica utilizada en películas de Hollywood de alto presupuesto para crear imágenes generadas por computadora (CGI).

El soporte para televisores 8K ofrece texturas con mayor detalle y tamaño. Las noticias de un SSD exclusivo son emocionantes, ya que la complejidad superior de los juegos no se traducirá en menor velocidad de procesamiento. Se estima que el nuevo SSD es 19 veces más rápido que los métodos de almacenamiento por SSD tradicionales.

De acuerdo con Cerny, el audio también alcanzará un “estándar de excelencia” en el PS5 gracias a un nuevo motor de audio que ofrecerá sonido envolvente, en especial si utiliza audífonos. A pesar de que los detalles no son muy claros, podemos esperar algo similar a la experiencia con Dolby Atmos.

Ghost of Tsushima (Imagen: SuckerPunch)

La próxima generación de consolas de Sony, la PS5, también brindará un rendimiento de juego en la nube mejorado y una potencia de “renderizado gráfico significativamente optimizada”.

Estas son las palabras exactas de la compañía las cuales se filtraron durante una presentación de estrategia corporativa.

En un anuncio enviado posterior a la presentación, Sony explicó que las “dos palabras claves para el futuro del PlayStation son 'inmersión' y 'continuidad'”. La experiencia de inmersión es lograda a través del “incremento significativo de las velocidades de renderizado gráfico, que se consiguen gracias a la implementación de una potencia de cómputo mejorada y a un SSD de banda ancha ultrarápido hecho a la medida”.

La compañía también recalcó sobre la importancia de sus planes relacionados con el juego en la nube a través de PlayStation Now; nos sorprendió también saber que doblan su apuesta por el subutilizado Remote Play y explican que la “'evolución' de este podría brindar una experiencia de juego continua en cualquier momento y desde cualquier parte”.

Remote Play ya está disponible como parte de la oferta del PS4 y permite transmitir un juego directamente desde la consola a una computadora, teléfono inteligente, tablet o a una consola portátil PS Vita. No obstante, Sony explica que en su evolución tomará partida de las últimas tecnologías de cómputo, transmisión, “en la nube” y 5G, con el fin de lograr el cometido de esta función y para mejora del PlayStation Now.

Sony también realizó una demostración del sistema de almacenamiento SSD personalizado que será utilizado en la siguiente generación de equipos y de nuevo enfatizó sobre los tiempos superrápidos de carga que mejorarán la experiencia de los jugadores:

Sony's official video comparing performance of PS4 Pro vs next-gen PlayStation pic.twitter.com/2eUROxKFLq21 May 2019

Parece tratarse de la misma demostración que el arquitecto de hardware de PlayStation, Mark Cerny, revelara el pasado mes abril, en donde Sony sugiere que este SSD es 19 veces más rápido que los normales. De hecho, una patente de Sony describe un tipo de software de carga diseñado prácticamente para deshacerse de las pantallas de carga.

El encuentro viene en respuesta a la revelación de las dos piezas claves del PS5: la primera, que la consola de última generación utilizará un CPU AMD Ryzen de tercera generación de 8 núcleos construido con microarquitectura Zen 2 a 7 nanómetros, junto con una tarjeta gráfica Radeon Navi capaz de realizar trazado de rayos; y la segunda, la alianza inusual con Microsoft para mejorar la infraestructura en la nube de PlayStation Now.

Sony también confirmó la retrocompatibilidad “increíblemente potente” del PS5, que le permitirá jugar en línea con jugadores de PS4.

También ha habido rumores de que el PS5 podría tener retrocompatibilidad con el PS4, el PS3, el PS2 y el PlayStation original, lo que indica que su biblioteca de juegos podría extenderse hasta los gloriosos días de mediados de los noventa. La compatibilidad con PS4 está confirmada, así como el soporte para PSVR. Sony también ha confirmado que los jugadores de PS5 podrán jugar en línea con jugadores de PS4 gracias a su poderosa retrocompatibilidad.

¿Qué hay del resto del catálogo clásico de Sony? Esto está por verse.

Uncharted 4: A Thief's End (Imagen: Naughty Dog)

A pesar de haber anunciado algunos detalles sobre las especificaciones y las funciones, Sony sigue hermético en cuanto a los planes específicos para el PS5. Por ejemplo, la fecha de lanzamiento del PlayStation 5 sigue siendo un misterio. Está claro que no será durante el 2019, pero sabemos que será develada definitivamente en los próximos meses gracias al presidente y director ejecutivo de Sony Interactive Entertainment, Shawn Layden, quien confirmó bastantes cosas en una entrevista con Golem.de. Además, el presidente de Sony, Kenichiro Yoshida, ya había confirmado anteriormente a Financial Times que la compañía estaba trabajando en su próxima generación de consolas. Lleva ya cuatro años en proceso de desarrollo.

En el mes de mayo, el director ejecutivo de Sony Interactive, John Kodera, reveló al Wall Street Journal que el PlayStation 5 no saldría al mercado sino hasta el 2021. Esta parece ser una aproximación razonable y derriba el reporte de Ace Securities en el cual se decía que el PS5 podría lanzarse en estas Navidades, es decir, antes que el Xbox Two.

Fecha de lanzamiento del PS5

Sony PlayStation 4 (Imagen: Sony)

Debido a que no tenemos información oficial sobre una fecha de lanzamiento del PlayStation 5, es difícil precisar con exactitud cuándo podríamos ver una consola PS5.

Por ejemplo, algunos analistas pronostican que la fecha de lanzamiento podría ubicarse entre 2020 y 2021, mientras que otros dicen que en 2019. Estamos hablando de un rango de tres años. Ya descartamos este año (2019) gracias a la entrevista de Wired, así que el 2020 parece ser una fecha de lanzamiento más realista.

Sin embargo, el reportero Takahishi Mochizuki reveló detalles sobre una conversación transcrita durante la última llamada de ventas de Sony, en donde se especificó que “no se lanzaría ningún PlayStation de próxima generación en los próximos 12 meses”.

Esto significa que no veremos la consola antes de la mitad del 2020. Esto descarta el resto de 2019 y la primera mitad del 2020, y con el lanzamiento habitual de los sistemas de consola de Sony durante las festividades (octubre-noviembre), esto hace que finales de 2020 sea una apuesta más segura.

La competencia del PS5

Panel del PS4 (Imagen: Sony)

Aunque estamos impacientes por oír noticias sobre la fecha de lanzamiento del PlayStation 5, no culpamos a Sony por tomarse unos cuantos años para sacarle todo el jugo al PS4, tomando en cuenta su enorme y fiel base de jugadores. Después de todo, el PS4 Pro es relativamente nuevo en el mercado y su competidor directo, el Xbox One X de Microsoft es bastante reciente.

Parece que Microsoft lanzará su consola de próxima generación antes que Sony, lo que le dará a Xbox la ventaja. Sin embargo, el hecho de que Sony tome tanto tiempo para desarrollar el PS5 puede indicar un mayor éxito a largo plazo.

Y no es solo el Xbox, el PS5 también tendrá que competir contra Google Stadia, un servicio de transmisión de juegos hecho por los reyes del internet. Sin duda alguna, la transmisión pasará a ser un componente esencial en cualquier consola (ya se filtró la patente de transmisión en la nube de Sony), y la experiencia de Google en infraestructura de internet los convierte en un candidato inesperado dentro de la industria de los videojuegos.

El problema está en que Sony y Microsoft podrían terminar comprando sus propios productos si el uso de los servicios de transmisión crece al punto de que las consolas domésticas terminen siendo redundantes.

Noticias y rumores sobre el PS5

God of War (Imagen: Sony)

Las noticias oficiales sobre el PlayStation 5 cobran cada vez más forma, pero nunca sobran los rumores sobre qué podría estar pasando tras bambalinas, así que nos dimos a la tarea de recopilarlos y analizarlos.

El PS5 podría marcar el final de las pantallas de cargas luego de la patente de Sony

Una patente de Sony describe un tipo de software de carga diseñado básicamente para poner fin a las pantallas de carga.

La patente de Sony es un “sistema y método de carga dinámica del software del juego que genera una reproducción fluida como consecuencia”, y describe una tecnología que sigue el movimiento del jugador a través de su entorno y carga los recursos relevantes conforme se adentre en ciertas áreas.

A continuación, presentamos una descripción del proceso según la patente:

“Se revela un sistema y método de carga dinámica del software del juego que genera una reproducción fluida del juego como consecuencia. Se identifica una frontera de carga asociada a un entorno de juego. Luego, se supervisa la posición de un personaje dentro del entorno de juego. Las instrucciones correspondientes al siguiente entorno de juego son cargadas en una memoria en el momento en el que el personaje cruza la frontera de carga, de modo que la reproducción del juego no sea interrumpida”.

Técnicamente, esta patente es una continuación de otra anterior presentada en 2012, pero con funciones adicionales para el momento en el que un jugador/personaje cruza la susodicha “frontera de carga”. Estas funciones podrían ser el desencadenamiento de eventos adicionales cuando se atraviesan ciertos puntos, determinadas secciones de los entornos de juego visibles a pesar de no ser áreas adyacentes o áreas anteriores que se cargan nuevamente cuando se siguen a través de la frontera.

Esta parece una versión de la tecnología utilizada en juegos como God of War, el cual es famoso por lograr una toma de cámara continua a lo largo de todo el juego sin pantallas de carga.

El uso de formas dinámicas para cargar o eliminar secciones de los niveles, incluidos los tipos de personajes, criaturas o recursos de los enemigos de estos niveles será cada vez más importante para garantizar una experiencia inmersiva que no sea interrumpida constantemente, es decir, hacer que la carga sea algo que suceda dinámicamente en segundo plano en lugar de en puntos preestablecidos que ocasionen que el juego se detenga.

Imagen: Insomniac Games (Image credit: Insomniac Games)

El PS5 priorizará los juegos AAA sobre los independientes

Los juegos independientes podrían descansar un poco durante el lanzamiento del PlayStation 5 ya que Sony anunció que la compañía invertirá en publicidad para grandes juegos AAA, nuevas funciones como la resolución 8K y se enfocará en los “jugadores serios”.

De acuerdo con el The Wall Street Journal, estos comentarios fueron presuntamente realizados por el director ejecutivo de Sony, Kenichiro Yoshida, durante una reunión de estrategia.

De acuerdo con Yoshida, en lugar de dar prioridad a los desarrolladores independientes, Sony se centrará en publicitar el contenido Triple A, el cual probablemente sea clave para mantener el momento de gloria de la compañía tras superar las ventas del Xbox One de Microsoft en los últimos cinco años.

Patente de transmisión en la nube de Sony

De acuerdo con una patente aceptada recientemente por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (cubierto por Digital Trends) que fue presentada por Sony en 2014, la compañía trabaja en un “sistema para combinar el estado grabado de una aplicación con una aplicación de salida de transmisión de video interactiva”.

En otras palabras, es un servicio de juegos en la nube que podría competir con Google Stadia (o una nueva Xbox de transmisión en la nube) y podría lanzarse con la PS5.

Los jugadores podrán transmitir un juego a través de un servidor. Por lo que si tienes un dispositivo que se conecta a Internet, ya sea un dispositivo móvil, una consola o una PC, puedes conectarte a ese servidor y el juego que quieres jugar se transmitirá en tu monitor o pantalla, lo que te permite jugar con tu dispositivo de entrada preferido. Imagina jugar en Netflix.

En vez de descargar un juego, se transmite directamente en tu dispositivo y jugarías en tiempo real, lo que elimina la necesidad de borrar juegos para tener más espacio de almacenamiento en el dispositivo, a la vez que reduce los requisitos del hardware; aunque, técnicamente, no tendrías el juego.

Un diagrama en el que se muestra cómo funciona el servicio de transmisión, incluido en la patente de Sony (Crédito de la imagen: Sony/Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos)

Sony también destaca que este servicio de juego en la nube beneficiaría a los desarrolladores de juegos, ya que el servicio prevendría la piratería (los juegos solo existirían en el servidor) y les permitiría diseñar juegos que utilicen las capacidades del servidor.

Pero, ¿cómo pagarían este servicio los jugadores? Sony describe dos modelos particulares en su patente. En el primero, Sony cobra una tarifa por suscripción a los usuarios y luego paga regalías a los desarrolladores. En el segundo, los desarrolladores son los que cobran suscripciones a los jugadores y luego pagan a Sony una tarifa por uso del servicio de alojamiento. Sin embargo, ninguno de los modelos especificó un rango de precios.

Creemos que Sony implementaría este servicio de juego en la nube en conjunto con el PlayStation 5 aunque la compañía no haya especificado si este será el caso.

Expertos de la industria declaran que el próximo Xbox será más poderoso que el PS5

De acuerdo con un tweet realizado por el reportero Ainsley Bowden (vía T3), fuentes “muy confiables” sobre información de Xbox y Microsoft han confirmado que la consola insignia de próxima generación de la compañía (de seudónimo “Xbox Anaconda”) será más poderosa que el PS5).

Vea el tweet a continuación:

The PS5 hardware details (so far) were exactly what we were hoping for; even beyond what many were expecting.Multiple insiders have now confirmed it’s true Xbox “Anaconda” will be more advanced as rumored.All this means is next year is going to be AMAZING for fans of both. pic.twitter.com/ro9QeO8DtV17 April 2019

Las declaraciones de Bowden aún no han sido confirmadas, así que lo mejor es tomárselo con calma. Sin embargo, cuando un usuario de Twitter preguntó con curiosidad sobre las fuentes de esta información, Bowden respondió que estos informantes “han sido precisos durante años”.

Not my sources. Rather, known sources for MS/Xbox info that are very reliable and have been accurate for years on leaks. Keep in mind, it shouldn’t be surprising. It was already announced last year by MS directly that they would have the most powerful hardware again next-gen.18 April 2019

The Last of Us: Part 2 (Imagen: Naughty Dog)

La patente sugiere retrocompatibilidad (confirmado)

De acuerdo con una patente recién descubierta, el PlayStation 5 puede ser capaz de emular los juegos del PlayStation 4, del PS3, del PS2 y del PlayStation original (PSX), así como los poderosos títulos de la próxima generación. La entrevista de Mark Cerny al menos ha confirmado que los títulos del PS4 y del PSVR funcionarán entre generaciones y que la retrocompatibilidad permitirá que los jugadores de PS4 y PS5 jueguen juntos en línea.

Kenichiro Yoshida confirma la siguiente generación

En una entrevista con Financial Times, el presidente y director ejecutivo de Sony, Kenichiro Yoshida mencionó lo siguiente: “De momento, lo que puedo decir es que es necesario tener una nueva generación de hardware”.

El desarrollo de videojuegos para el PS5 está en pleno proceso

El analista de Niko Partners, Daniel Ahmad, ha estado en discusiones con fuentes provenientes de las casas de desarrollo principales de Sony y cree que los juegos para PS5 son actualmente el enfoque principal de la mayoría de los equipos internos de Sony. Esto tiene bastante sentido en vista de que los kits de desarrollo están disponibles, sin embargo, Ahmad también explica que el equipo encargado del PS4 está asegurado por el momento. Si revisamos el historial de juegos del PS4, no nos sorprendería si terminamos viendo un montón de títulos intergeneracionales de PS4 a PS5.

John Kodera habla acerca de los ciclos de vida

John Kodera de PlayStation conversó sobre el futuro del PS4 durante una reunión de estrategia corporativa de Sony y, en consecuencia y sin darse cuenta, dio cabida para los rumores acerca de la fecha de lanzamiento tentativas del PS5.

Durante la reunión, Kodera dejó claro que Sony está en una fase bastante temprana de la consola, pero advirtió que esperan a que las ventas disminuyan progresivamente, lo cual va en consonancia con las expectativas conforme la saturación de mercado se aproxima. Una vez que una consola llega a este punto en su ciclo de vida, es normal que comiencen a pensar en la siguiente generación.

Kodera explicó que el espacio entre este año y el 2021 sería un período de acomodamiento para Sony, lo que sugiere que una gran idea pudiera estar a la vuelta de la esquina. ¿Será que el 2021 es el momento en el que veremos el PS5?

Ni en la E3 2018 y tampoco en la E3 2019

La E3 2018 llegó y se fue sin noticias del PS5 durante el evento. En su lugar, Sony profundizó en cuatro grandes títulos: Death Stranding, Spider-Man, The Last of Us 2 y Ghost of Tsushima. Spider-Man ha sido el único título publicado desde entonces, lo que abre la posibilidad de que los otros pasen al PS5. Con respecto a la E3 2019, Sony confirmó que no asistirá, de modo que, de lanzarse el PS5 antes de 2020, se hará en un evento exclusivo de Sony.

Cyberpunk 2077 (Imagen: CD Projekt Red)

El análisis de tecnología de Eurogamer

Un informe reciente de Eurogamer intentó precisar una posible fecha de lanzamiento con base en el avance tecnológico suficiente que justifique un salto generacional para Sony. Los aspectos más importantes que deben avanzar serían el procesador y la memoria de la consola y, en ambos casos, Eurogamer ha determinado que es muy poco probable que veamos una nueva consola antes del final de 2019. Dadas las tecnologías potencialmente transformadoras descritas por Mark Cerny, una fecha de lanzamiento después de 2019 parece ser más razonable.

Incluso si Sony lograra sacar su consola más rápido, su costo de producción haría al PS5 un equipo extremadamente caro, lo que hace que sea más probable que no lo veamos sino hasta finales de 2020; esto en caso de que Sony tenga alguna intención de hacer de esto una propuesta atractiva.

Andrew House habla sobre la próxima generación

El anterior jefe de Sony, Andrew House, ha conversado recientemente acerca de cómo serían las consolas de la próxima generación durante la conferencia GamesBeat. Aunque House se negó a comentar sobre el PlayStation 5 en particular, sí mencionó que considera que los discos físicos estarán presentes por un tiempo más, ya que es necesario seguir llegando a los mercados en vías de desarrollo en donde los juegos descargables pueden no ser tan compatibles con una infraestructura de internet limitada. Desde entonces, Mark Cerny ha confirmado que los medios físicos seguirán soportados en el nuevo PlayStation.

No obstante, si hablamos de otros mercados, él considera que los juegos por transmisión serán una parte importante de la próxima generación de consolas, algo que parece ser cierto considerando la patente de juegos en la nube filtrada y Google Stadia.

House también mencionó que cree que el PS4 y el PS4 Pro aún tienen bastante vida por delante. Con la confirmación de que el PS5 tendrá retrocompatibilidad con el PS4, la generación PS4 seguirá relevante por mucho tiempo dentro del ciclo de vida del PS5.

El informe de SemiAccurate

SemiAccurate (a través de ResetEra) declara que recibió información filtrada sobre la consola, y que el número de kits de desarrollo que han sido distribuidos sugiere que la consola pudiera dar a luz más pronto de lo esperado.

Por otro lado, SemiAccurate también informó que Sony usará esta consola para trabajar aún más en sus desarrollos en realidad virtual (RV), con tecnología RV diseñada a nivel de Silicon y que poseerá una GPU con base en la arquitectura Navi de AMD y un CPU que podría ser un modelo personalizado de la línea Zen de AMD. Hasta el momento, los rumores sobre Navi han sido confirmados por Cerny, junto con la noticia de que PSVR funcionará con el nuevo modelo.

El PS4 sobre el escenario (Imagen: TechRadar)

Las noticias sobre PlayStation Plus

Un anuncio sobre el servicio de PlayStation Plus generó un poco de especulación. Se anunció que, a partir de marzo de 2019, PS Plus ya no ofrecerá juegos gratuitos de PS3 o de PS Vita, y que en su lugar se enfocará en los títulos del PS4. Esto ha traído como consecuencia algo de curiosidad en cuanto a si Sony está tratando de liquidar los títulos de la generación anterior con miras a la nueva.

Cabe destacar que esto es pura especulación, pero resulta interesante que Sony quiera reducir su oferta de juegos a solo dos títulos (según informa Polygon), sin ninguna otra excusa más que la de enfocarse en los juegos de una consola que ya es altamente exitosa. No queda claro si Sony realmente está abriendo el camino para el PS5 o si va a brindar una experiencia de juego de calidad superior para el PS4, así que parece que vamos a tener que esperar un poco para descubrir cuál es el plan final para PS Plus.

Lo que dice el analista...

Control DualShock 4 (Imagen: Sony)

Hablamos con Matias Rodriguez, vicepresidente de tecnología del Gaming Studio en Globant, sobre lo que necesitan las consolas de última generación de Microsoft y Sony para obtener la delantera frente a la competencia y, en este momento, para saber si la próxima Xbox o PS5 es la más potente.

Esto fue lo que nos dijo: “Aunque las ventajas del hardware, como la CPU y la GPU, a menudo son criterios que las personas consideran cuando se trata del rendimiento comercial y de ventas de una consola, los indicios más claros del rendimiento de una consola incluyen los SDK, los enlaces a los motores (como Unity y Unreal) y, lo que es más importante, la cadena de herramientas que permite a los editores y estudios de juegos crear contenido para la plataforma de la consola”.

“Ante esto, estadísticamente, Xbox y PlayStation se turnaron para ser la consola superior actual, anticipo que Microsoft se pondrá al frente esta vez”.

Pero, ¿cuáles son los factores principales en la guerra de consolas de última generación? Rodriguez nos dio un resumen de los atributos que cree que influenciarán las preferencias de los jugadores al momento de elegir una de las consolas.

God of War (Imagen: SIE)

Exclusivas

“Los primeros criterios principales de evaluación que consideran los clientes al momento de comprar una consola nueva son las exclusivas”, cuenta Rodriguez. “Actualmente, Sony es el líder en esta área con exclusivas como God of War y Uncharted. Microsoft se quedó corto con Forza, Sea of Thieves y Halo Wars 2, pero reconoció la carencia; además, Phil Spencer, vicepresidente ejecutivo de juegos en Microsoft, inició una campaña para incluir los estudios propios principales en el ecosistema de Xbox.

“Su campaña tuvo éxito con la adición del estudio Obsidian y Ninja Theory, al preparar Microsoft para las consolas de última generación. “También se reveló que Microsoft lanzará el nuevo título de Halo, Halo Infinite, el cual se espera que supere y reemplace el Halo que se encuentra actualmente en el ecosistema de los deportes electrónicos”.

En la actualidad, Halo Infinite es el único título popular de Microsoft que saldrá en el nuevo Xbox (y quizás Gears 5), y si bien la serie es sin duda un gran imán para los fanáticos, podría no ser suficiente para llevar a los jugadores de PlayStation al nuevo modelo de Xbox.

Por otro lado, el PS5 ofrece la posibilidad de jugar a The Last of Us: Part 2, Ghost of Tsushima y Death Stranding como títulos exclusivos de su consola de próxima generación. Cuando se trata de juegos exclusivos, Sony parece llevar la delantera.

Death Stranding (Imagen: Kojima Productions)

Retrocompatibilidad

“Aquí es donde Microsoft tiene una ventaja sobre PlayStation en la generación actual, y es gracias a su soporte nativo y por no tener la función de transmisión como requisito”, explica Rodríguez. “PlayStation reconoce la ventaja de Microsoft, y es por ello que el arquitecto líder de Sony, Mark Cerny, ya ha adelantado que el PlayStation de la próxima generación será capaz de reproducir mucho más que juegos de última generación, sin embargo, no divulgó mayores detalles”.

“Microsoft ya tiene la función de retrocompatibilidad y parece que entablará lazos con Nintendo para ofrecer contenido de Xbox en la plataforma Switch, lo cual asumimos que será por transmisión”.

Definitivamente, Microsoft tiene una clara ventaja cuando se trata de retrocompatibilidad. Tal como señala Rodríguez, Microsoft ya cuenta con retrocompatibilidad integrada, lo que le permite a los jugadores de Xbox jugar títulos seleccionados de Xbox 360, y sin duda alguna implementará la misma estrategia haciendo que el próximo Xbox sea compatible con los juegos de Xbox One.

Aunque Sony anunció que el PS5 será retrocompatible con el PS4, todavía carece de la capacidad (hasta donde sabemos) de reproducir juegos de PlayStation o PlayStation 2, un hecho que fascinaría a los jugadores. No tenemos la certeza de si esto está en los planes futuros de Sony, pero el presente dice lo contrario.

Juegos multiplataforma y de progreso cruzado

“Microsoft ha sido más abierto al público a la hora de permitir funciones multiplataforma y de progreso cruzado en sus títulos de Xbox y PC”, explica Rodríguez. “Además, ha habido anuncios sobre transmitir a través del Nintendo Switch, lo que le daría a Microsoft una ventaja sobre PlayStation”.

No es secreto para nadie que Sony no es muy aficionado de la función multiplataforma. De hecho, los únicos títulos que realmente permiten un juego totalmente multiplataforma entre el PlayStation y las demás consolas son Rocket League y Fortnite. A pesar de que Sony declara que está “abierta a los negocios”, algunos desarrolladores han acusado a la compañía de favoritismo (a través de Kotaku). No sabemos si Sony flexibilizará sus restricciones de juego cruzado, pero la presión creciente de los fanáticos y desarrolladores podría conducir a la compañía por la dirección correcta.

Mientras tanto, Microsoft es bastante abierto al juego multiplataforma, el cual permite a los jugadores pasar del Xbox One a la PC, al Switch e incluso a los teléfonos móviles en algunos casos. Para aquellos que aman jugar con sus amigos en línea (y sin las restricciones de las plataformas en la que jueguen esos amigos), la función multiplataforma podría ser un factor importante a considerar a la hora de elegir la consola de próxima generación. Es hora de innovar, Sony.

La evolución de Tomb Raider (Imagen: Sony)

Transmisión de juegos en la nube

“Tanto Sony como Microsoft tienen plataformas y servicios listos para soportar la transmisión de juegos en la nube, de modo que la ventaja vendrá en la forma de contenido exclusivo y opciones de accesibilidad”, nos cuenta Rodríguez. “En relación con los contenidos exclusivos y en términos de los mecanismos de distribución, tanto Microsoft como Sony gozan de canales de distribución sólidos, sin embargo, parece que Microsoft tiene una ventaja sobre Sony al ofrecer contenido a los usuarios de Nintendo Switch, lo que implica un acceso potencial a millones de jugadores que seguramente cuentan con una PC o un Xbox en sus hogares”.

Mientras Microsoft apunta a lo digital con su Xbox One S All-Digital (más los rumores de una consola de próxima generación sin discos), Sony acaba de recibir la aprobación de una patente de un servicio de juegos en la nube que podría hacer frente a Google Stadia y al próximo Xbox. No tenemos muchos datos sobre este servicio de transmisión de Sony (o de si se lanzará junto con el PS5), pero lo que es claro es que será un evento importante que posiblemente evitará que Stadia tome la delantera con respecto a sus competidores.

Relación con los desarrolladores/Entorno de desarrollo

“Este ha sido un elemento clave de éxito para Microsoft, ya que trabajan para garantizar que el desarrollo de Xbox vaya en consonancia con el desarrollo de las versiones para PC”, explica Rodríguez. “Esta área fue una curva de aprendizaje gigante para Sony y su PS3 y, en consecuencia, el PS4 ha mejorado significativamente en términos del entorno de desarrollo. Se espera que Sony, Microsoft y Nintendo continúen ofreciendo un entorno de desarrollo sólido, así como un ecosistema de publicación abierto a los títulos independientes”.

Es posible que Microsoft sea el más amigable de los gigantes de los videojuegos cuando se trata de juegos independientes. El programa ID@Xbox permite que los desarrolladores independientes publiquen sus propios títulos para Windows y Xbox One, y es muy probable que el programa continúe en la próxima generación (o al menos una parte de este). Además, los juegos de Microsoft suelen funcionar tanto en PC como en el Xbox One, lo que facilita muchas cosas a los desarrolladores.

Si Sony pone las cosas interesantes y coloca al PS5 a nivel de la PC (lo que parece ser el caso), entonces la plataforma puede convertirse en un entorno más acogedor para desarrolladores y jugadores por igual.

PS5: ¿Podemos jugar decentemente en 4K?

Juegos de PS4 (Imagen: Sony)

El PS4 Pro ofrece una idea emocionante de lo que podría ser jugar en 4K. Sin embargo, la cruda realidad prevalece: no es capaz de ofrecer una resolución 4K nativa de forma consistente.

Su técnica de “tablero de damas” para tomar píxeles individuales y usarlos para renderizar cuatro píxeles en resolución 4K es inteligente y puede generar una salida 4K nativa, sin embargo, suele sacrificar la resolución para mantener un rendimiento uniforme.

El director de tecnología y cofundador de la desarrolladora Rebellion, Chris Kingsley, plantea una propuesta tecnológica más ambiciosa de cara a un PS5 putativo: “Obviamente, el nuevo hardware debe ser capaz de soportar los televisores 4K, ¡y posiblemente los de 8K!”

El soporte 4K nativo será un requisito básico del PlayStation 5. Y gracias a la confirmación de Mark Cerny, el formato 8K también será soportado en cierta forma.

Pero las imágenes 4K de base no son todo lo que trae la nueva generación. Se ha confirmado que la nueva consola tendrá capacidades gráficas de trazado de rayos. Los últimos dos eventos de GDC nos dieron un abreboca de cómo se verían los juegos de la próxima generación mediante esta tecnología, y debemos confesar que quedamos extremadamente emocionados por el PS5.

El trazado de rayos en tiempo real se reveló como el siguiente gran paso en materia de renderizado, mientras que Epic Games nos dio una probada de cómo podría utilizarse esta tecnología para crear los personajes más reales jamás diseñados. Mediante su tecnología de captura, el creador de Unreal Engine mostró un futuro con modelos de personajes tan reales que casi nos generan incomodidad. A continuación, observe una demostración de Andy Serkis y verá lo que pueden llegar a hacer estas nuevas tecnologías de desarrollo:

“Honestamente, dudo mucho que seas capaz de notar la diferencia entre el mundo real y el virtual de aquí a cinco o diez años”, explicó el director de tecnología de Epic Games, Kim Libreri, durante una entrevista a GamesIndustry.biz. “Verán hardware capaz de soportar este tipo de capacidades en muy poco tiempo y luego, finalmente, el éxito taquillero con los efectos más complicados, y dentro de diez años serás capaz de hacer eso en tiempo real”.

PS5: El efecto RV

Sony se convirtió en el primer fabricante de consolas en implementar la realidad virtual gracias al PlayStation VR, no obstante, si lo estudia con detenimiento y observa cómo funciona en el PS4 Pro, lo invitará a especular sobre cómo una consola PlayStation 5 podría llevar la realidad virtual a un nuevo nivel. Mark Cerny de Sony ha confirmado que los equipos PSVR funcionarán con la consola PlayStation de la próxima generación, pero no nos anticiparíamos a confirmar el lanzamiento de un PSVR 2.

Actualmente, el PlayStation VR funciona a una resolución más baja que la del Oculus Rift y el HTC Vive, no obstante, su versión actual casi empuja al PlayStation 4 más allá de sus límites. El uso del PlayStation VR en un PS4 Pro brinda una tasa mejorada de fotogramas, lo cual es bastante útil en términos de la experiencia RV en general, sin embargo, incluso en PS4 Pro es capaz de resolver los problemas de resolución que trae consigo el visor PlayStation VR.

Sin duda alguna, Sony querrá volver al mercado con una segunda versión del PlayStation VR de tecnología superior.

Considerando el éxito del PlayStation VR, es una apuesta segura que Sony quiera lanzar una segunda edición de tecnología superior que brinde un punto de venta atractivo para el PlayStation 5.

Y si el visor PlayStation VR 2 pudiera venderse sin una caja negra externa, este sería mucho más económico y aceleraría la incorporación de la realidad virtual en el mercado convencional. Un informe reciente de SemiAcccurate en donde se declara que el PS5 tendrá capacidades de realidad virtual integradas a nivel de Silicon sugiere que este podría ser el caso; además, esta es una característica que también fue asomada por Cerny.

PlayStation VR (Imagen: Sony)

Kingsley de Rebellion ofrece otro dato interesante sobre la segunda generación de realidad virtual. “Cualquier cosa que reduzca los cables tiene que ser algo bueno”, explica.

El cordón umbilical que une actualmente a los usuarios del visor de RV a sus consolas o computadoras va claramente en contra de la naturaleza de inmersión de la realidad virtual; por ejemplo, ya estamos comenzando a ver implementaciones por parte de terceros que utilizan el HTC Vive de forma inalámbrica. Oculus está innovando en el segmento “sin cables” con su hardware Oculus Go y Oculus Quest. Es una apuesta segura que la capacidad para hacer funcionar un PlayStation VR 2 de forma inalámbrica estará integrada en el PS5.

No obstante, la lista de deseos de Kingsley sobre el PlayStation VR 2 va mucho más allá: “Un campo de visión vertical amplio y uno horizontal estarían a la cabeza de mi lista, y por supuesto, esto requeriría resolución 4K por ojo; el soporte HDR también sería genial”.

El HDR y los campos de visión más amplios deberían ser posibles, pero no creemos que la RV en 4K sea una posibilidad, ni siquiera para el PS5 (desafortunadamente). Como destaca Kingsley, esto requeriría una renderización 4K por cada ojo, que sería igual a una renderización 8K en total, lo cual esperamos que esté por encima de las capacidades del PS5.

Dicho esto, quizás Sony logre ingeniar una solución tecnológica y astuta de segunda mano antes de lanzar su quinta consola de PlayStation. Una de las potenciales técnicas a utilizar podría ser la del renderizado Foveated, la cual utiliza el seguimiento visual para renderizar solo aquellos objetos en los que nos enfocamos, mientras que los demás son reducidos en calidad.

Además, de acuerdo con una patente recientemente publicada (publicado por Upload VR), Sony está trabajando en unos “lentes de receta con seguimiento visual y señal electro-óptica a HMD”.

Estos lentes de prescripción desarrollados por Sony podrían fabricarse a la medida del usuario y la mirada podría ser detectada por el visor de RV a través de un sensor codificado. En otras palabras, los usuarios de lentes podrían usar la RV de forma más fácil. No esperamos que estos lentes sean económicos, pero la implementación de un software de seguimiento ocular significa que pudiera estar disponible para el PSVR 2.

Gran Turismo Sport (Imagen: Polyphony Digital) (Image credit: Polyphony Digital)

Aunque la mayor parte de lo que “sabemos” sobre la próxima generación de realidad virtual de Sony es pura especulación y rumores, sabemos que un desarrollador ya está pensando en lo que haría con el poder de la RV del PS5.

En una entrevista grupal con GT Planet, el creador de la serie Gran Turismo, Kazunori Yamauchi, reveló que cuando se trata de aprovechar el potencial de las consolas de próxima generación, el enfoque de desarrollo de Polyphony Digital está sobre la realidad virtual.

“Lo primero que será afectado a causa de un mayor poder de procesamiento será la RV”, explicó Yamauchi a GT Planet. “No creo que exista algo que requiera tanto poder de procesamiento. Realmente me gusta la realidad virtual, soy de los que confía en sus posibilidades y es bastante apta para un juego de conducción”.

En vista de que Gran Turismo es una serie exclusiva de PlayStation, es probable que el futuro de la franquicia de carreras esté potenciado por PlayStation VR y su sucesor probable: el PlayStation VR 2.

Y Aunque Sony no ha confirmado de forma oficial el desarrollo actual del PSVR 2, los comentarios de Yamauchi sugieren que la compañía se enfocará a lo grande en la RV con el próximo PS5.

“La RV es algo que depende en gran medida de la evolución del poder de la GPU y del hardware, incluso de dispositivos como las pantallas”, continuó Yamauchi. “Es algo en donde nunca tiene suficiente poder de cómputo; siempre habrá un límite de hardware, ¡y este límite nunca será lo suficientemente alto para nosotros! Obviamente, esto mejorará poco a poco con el paso del tiempo y nos aseguraremos de que eso suceda”.

Ratchet and Clank (Imagen: Sony)

¿Qué forma tendrá el PS5?

Se ha propuesto que las próximas consolas como la PlayStation 5 podrían tomar formas radicalmente diferentes a las actuales gracias a los avances en computación en la nube y a la transmisión de juegos, dejando a un lado los componentes que agrandan los dispositivos actuales. Sin embargo, reconocemos que es poco probable que Sony tome un enfoque similar al de Nintendo y coloque al PS5 en una caja pequeña.

Una razón de lo anterior es que Sony solo se ha enfocado en utilizar lo que sería básicamente el hardware de una PC para el PS4; las primeras tres versiones del PlayStation utilizaron componentes patentados (y que impactaron en las ventas del PS3). Naturalmente, los desarrolladores sintieron un alivio al ver que el PS4 tomaba este rumbo.

“Siempre queremos procesadores y GPUs rápidos, pero una buena cantidad de RAM veloz también es muy importante; no tiene sentido tener procesadores rápidos si no tienen suficientes datos” Chris Kingsley

“Los desarrolladores quieren tener la capacidad para crear los mejores juegos con el menor esfuerzo. Queremos enfocarnos en ser creativos y en que las cosas simplemente funcionen”, explica Kingsley. “De modo que el hardware debe partir del hardware actual de las consolas, el cual viene a ser el hardware de las computadoras. Siempre queremos procesadores y GPU rápidos, pero una buena cantidad de RAM veloz también es muy importante; no tiene sentido tener procesadores rápidos si no tienen suficientes datos”.

Todo lo anterior es posible, sin embargo, ¿el PS5 seguirá teniendo un disco duro? Con toda seguridad, pero no del tipo que conocemos en la actualidad. Sony confirmó que utilizará un disco duro de estado sólido exclusivo en cada PS5, que brindará tiempos de carga hasta 19 veces más rápidos que en comparación con la tecnología SSD actual.

PlayStation Now (Imagen: Sony)

PS5 y la transmisión de juegos

Ciertamente, si los juegos solo se transmitieran al PS5, el problema del almacenamiento de texturas de alta resolución se acabaría por completo; y Sony ya tiene un servicio de transmisión de videojuegos llamado PlayStation Now. Sin embargo, sabemos que Sony tiene una patente para un “sistema que combina el estado grabado de una aplicación con una salida de transmisión de video interactiva (denominada servicio de transmisión de videojuegos).

Esto implica que no habría nada que detuviera a Sony para lanzar una versión pequeña basada en la nube de la consola para aquellos con una banda ancha muy rápida.

Uno de los problemas más grandes con respecto a esto son las velocidades de banda ancha. Incluso los televisores 4K requieren de una conexión banda ancha de al menos 25 Mbps para brindar una transmisión satisfactoria, de modo que dudamos que la transmisión de videojuegos en 4K—más la información adicional que se suma al aspecto visual—funcione adecuadamente a tales velocidades. No habría nada que detuviera a Sony de lanzar un diseño pequeño basada en la nube de la consola PS5 para aquellos con una conexión banda ancha megarápida; quizás a través de un modelo por suscripción similar a una línea telefónica móvil que incluya los costos de hardware (algo que Microsoft está considerando).

Pero para que el PS5 logre tener ventas similares a las de sus antecesores, este tendrá que poseer una versión convencional con hardware similar al del PS4, lo cual parece ser el caso según los datos obtenidos en la entrevista de Cerny.

Uncharted (Imagen: Naughty Dog)

PS5: ¿tendrá o no tendrá compatibilidad para discos ópticos?

El auge de los juegos descargables continua arrasando con el mercado de los discos físicos. Los expertos llevan una década pronosticando que las consolas dejarán de utilizar discos. Sin embargo, el PS5 no será el primer sistema en tomar semejante riesgo, y ya se confirmó que los medios físicos todavía se admitirán.

Sony ha recibido un montón de críticas (justificadas) al no incluir un disco Blu-ray 4K en el PS4 Pro, lo que lo convierte en una compra menos atractiva para los aficionados al cine y a la televisión en comparación con el Xbox One S o el Xbox One X.

Las encuestas aún reflejan que los jugadores siguen prestos a la posibilidad de comprar juegos en discos físicos, no solo porque pueden venderlos posteriormente (una práctica odiada por la industria de los videojuegos), sino porque pueden mantener a raya el espacio de almacenamiento.

Si Sony tomara la decisión de retirar el disco Blu-ray del PS5, los jugadores deberían esperar un par de terabytes de almacenamiento como compensación.

Kingsley ofrece una opinión sobre tema desde la óptica de un desarrollador: “Creo que los días de reproducir películas y juegos desde un disco están llegando a su fin, ya que las personas están optando por lo digital; sin embargo, algunas personas disfrutan de los discos físicos. ¿Quién sabe si este declive se detiene y se perpetúa pero a un menor nivel que el actual?”

La cantidad de descargas ha ido en incremento durante el último año, pero el director de finanzas de EA, Blake Jorgensen, mencionó que él considera que las consolas y las unidades de disco permanecerán.

“Es probable que las consolas y las unidades de disco permanezcan por un buen tiempo... Considero que el consumidor es el que decide la forma más sencilla de comprar un juego”.

“Y puede significar que estos ya no cuentan con una tienda al final de la calle donde comprarlo, así que estos deciden comprarlo en versión digital ya que quizás es más fácil”.



El hardware del PlayStation 4 (Imagen: TechRadar)

¿Qué juegos podemos esperar ver en el PS5?

Todo el catálogo del PS4, incluidos los juegos del PSVR, estarán soportados por el PS5. Esto es lo que se sabe hasta ahora. Actualmente, hay varios juegos en desarrollo enfocados específicamente en esta consola de nueva generación y en la potencia que tiene para ofrecer.

Ya escuchamos a CD Projekt Red mencionar que está desarrollando juegos para esta generación y para la próxima, y junto a los rumores de que ya hay kits de desarrollo disponibles, pensamos que existe una alta probabilidad de que Cyberpunk 2077 sea uno de los primeros títulos para el PS5. De igual forma, Cerny nos adelantó durante su entrevista con Wired que el juego Death Stranding de Hideo Kojima también será un título intergeneracional.

A este punto, cualquiera de los juegos populares en desarrollo para el PS4 como Ghost of Tsushima y The Last of Us 2, serían candidatos principales para las actualizaciones intergeneracionales del PS5. También hemos escuchado demasiados rumores sobre la secuela de Horizon Zero Dawn y del nuevo juego de God of War como para asumir que estarán presentes en la consola PS5.

Sony también confirmó que el PS5 priorizará los juegos AAA sobre los juegos independientes con el objetivo de enfocarse en los “jugadores serios”.

