PS5 incluye Apple TV, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video, Hulu, Crunchyroll y Twitch

Es oficial: la PS5 tendrá todos los principales servicios de streaming pre-instalados. Y muchos de los no principales también.

Según Sony la PS5 no sólo incluirá Netflix, Spotify, YouTube, Disney Plus y Twitch en un espacio específico llamado ‘Media’ en la página de inicio de la PS5, sino también Apple TV.

Sony también ha anunciado que la PS5 tendrá Amazon Prime Video, MyCanal, Hulu, Peacock — el canal de streaming de NBC — y el canal de anime Crunchyroll.

Para acceder a estos servicios sólo tienes que seleccionar la sección de "Media" y hacer login en cada canal del que seas suscriptor usando tus credenciales de acceso.

También podrás usar el nuevo control remoto Media Remote, que está diseñado exclusivamente para acceder a contenido de streaming en tu PS5.

El Media Remote también te deja controlar tu TV (si es compatible) y tiene botones qe lanzan directamente Disney Plus, Netflix, Spotify y YouTube, con un precio de $30.

Just like on PS4, you’ll be able to play your favorite tracks from Spotify as background music while you game – a feature that took quite a while to make it onto PS4 – and Twitch will once again allow you to livestream your gameplay straight from the console.

Sony does note that a PlayStation Network account is required to use these services, and that some streaming apps will require paid subscriptions or are region specific, as you’d expect.

La sorpresa de Apple TV

Pero lo realmente sorprendente no es que hayan incluido todas estas aplicaciones sino que, además, puedes suscribirte directamente a Apple TV Plus, con acceso a todos los canales de Apple TV, así como alquilar y comprar películas.

Apple es uno de los rivales principales de Sony en el mercado del entretenimiento pero la compañía japonesa parece pensar que lo mejor para el éxito de la PS5 es que se convierta realmente en el único centro neurálgico de todo el entretenimiento de tu casa. Si todo funciona como dicen, van camino de conseguirlo.