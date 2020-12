PS5 restock: agotada en Target, pero hoy puede haber más en Sony

Actualización a las 9:30am ET: Las unidades se han AGOTADO totalmente, pero atención a este nuevo PS5 restock en Sony.

Pronto tendremos más PS5 en tiendas Target. Los últimos rumores dicen que habrá más unidades mañana. Y quizás ahora que la Navidad ha terminado será más fácil conseguir una. Para ver si tendrás unidades en tu Target local, consulta la página oficial (todavía no está disponible la actualización, así que sigue refrescando).

Según estos rumores, Target recibirá unidades en sus almacenes por todo Estados Unidos durante el día de hoy. Múltiples fuentes también afirman que Target será la próxima fuente de stock de PS5 entre el 27 y el 29 de diciembre. Nosotros esperamos que podrás ver unidades de forma limitada posiblemente mañana por la mañana.

ATENCIÓN porque no puedes comprar la PS5 directamente en una tienda física de Target. La compra debe ser online y la recogida en tienda física a una hora determinada.

Estas supuestas fitraciones vienen de la página web de videojuegos Spiel Times, que cita a un pez gordo de Target como fuente de información. En un principio, el plazo de disponibilidad previsto era del 27 al 29 de diciembre. Es decir, que debería estar disponible entre hoy (aunque parece ya demasiado tarde) y mañana.

Según Spiel Times, las nuevas unidades están ahora mismo en camino hacias las tiendas pero, por el momento, no hay ninguna notificación en la página de Target. También aseguran que es muy posible que ciertas zonas del país — como el medio oeste — obtengan más unidades que el resto del país.

Suponemos que — según pasados restocks en Target — veremos notificaciones de unidades a la venta mañana a partir de las 5am hora de la Costa Este. Es decir: esta noche habrá que mantener los ojos bien abiertos o levantarse antes de las 5am para comprar la PS5 en Target aquí.

En cualquier caso, la buena noticia es que la PS5 sigue llegando. La mala es que llega con cuentagotas.

Esto no sólo es así por la falta de capacidad de Sony para satisfacer la inmensa demanda por la PlayStation 5, sino además porque las tiendas ofrecen nuevas unidades en pequeñas oleadas, posiblemente para evitar que sus sitios web se vengan abajo forzados por la carga y recarga de las páginas web de producto a manos de gamers hambrientos de PS5. Sin embargo, a pesar de esos esfuerzos, sigue habiendo problemas de acceso y la página web de Target ha caído varias veces durante las últimas horas.

Spiel Times sugiere que las consolas aparecerán en Target "de 3am a 7am", pero todo esto puede cambiar. Según la publicación, la tienda estaría cambiando las horas de disponibilidad para evitar problemas:

[TARGET INFO]Keep in mind Target is keeping a close watch on Twitter accounts and info floating around social media. So, there could be rescheduling or delays.More Info - https://t.co/wcLOvYVIYN https://t.co/rACRFX5XFODecember 17, 2020