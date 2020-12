PS5 restock: nuevas PS5 disponibles hoy, 15 de diciembre

Best Buy acaba de anunciar que recibirá más unidades de la PS5 esta semana. Y eso significa que habrá más en otros sitios.

En un tuit, la cadena de tiendas de electrónica ha anunciado que hoy, 15 de diciembre, habrá más unidades de la PS5 disponibles.

La noticia llega después de las últimas oleadas de PS5 la semana pasada, tanto en Amazon como en Sony, dónde se agotan tan rápido como llegan. Las de Best Buy no van a durar mucho más, así que tendrás que estar listo para pedir.

Heads up—we’re getting more NextGen consoles very soon! Check back tomorrow after 8 a.m. CT to see what we have in stock. https://t.co/1Isajk4QLL pic.twitter.com/dbeetPgJ5bDecember 14, 2020