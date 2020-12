PS5 restock: se agotan las unidades pero hoy puede haber más

ACTUALIZACIÓN: se han agotado todas las unidades en la Sony Store, pero hoy jueves podría haber una nueva oportunidad.

Si estás buscando dónde comprar una PS5, parece que Sony las tiene disponibles ahora mismo. Tendrás que apuntarte a la cola inmediatamente.

Abajo tienes los links para la PS5 normal y la PS5 Digital Edition. Según parece hoy podrían poner a la venta nuevas unidades.

PS5: Sony

Sony vuelve a tener su PS5 en stock. Éste es el link para la versión estándar con unidad de disco óptica. Cómprala si planeas adquirir juegos en formatos físicos. Cuesta $499, como siempre.Ver oferta

And click here for the disc-less PS5 Digital Edition. It costs less, but you won't be able to load it up with used games down the line.

PS5 Digital Edition: Sony

La versión digital de la PS5 sólo admite descargas online, pero cuesta sólo $399.Ver oferta

Si no llegas a tiempo, abajo tienes todas las tiendas que podrían tener unidades:

Dónde comprar la PS5