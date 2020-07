Sony limitará la venta de la PS5 a una por persona

El código fuente de la tienda oficial de PlayStation en los Estados Unidos contiene una mención al límite de unidades que puedes comprar de la PS5: UNA. Y punto.

La mención ha sido publicada por un usuario de Reddit y puedes comprobarla tú mismo visitando esta página en la tienda de Sony Direct, pulsando en ‘Ver código de la página’ en tu navegador y buscando la cadena “PS5” hasta que veas el siguiente mensaje en inglés: "You can only purchase one version of the PS5™ Console: Disc or Digital. You have already added one PS5™ console to your cart".

En español: sólo puedes comprar una versión de la consola PS5: Disco o Digital. Ya has añadido una consola PS5 a tu carrito

Dicho esto, el mensaje no está visible en la página de PlayStation Direct, así que es posible que sólo sea un texto de prueba. Sin embargo, hay muchas posibilidades de que el límite de una consola por cliente sea real, independientemente de la versión que tú quieras. Y todo esto sabiendo que Sony está fabricando una PS5 cada 30 segundos y estar amasando una armada invencible de 10 millones de PlayStation 5, según los últimos informes de la cadena de montaje.

La regla no tiene mucho impacto porque la tienda de Sony sólo es un medio para comprar la PS5. Podrías reservarla en otras cadenas como Best Buy o Amazon cuando llegue el momento.

También es interesante saber que el mensaje se puede localizar fácilmente aunque Sony no haya dicho esta boca es mía en lo que se refiere a la disponibilidad de la consola o los pedidos por anticipado. Ni siquiera sabemos el precio, que probablemente conoceremos a la vez que esa información en el evento de Sony State of Play rumoreado para el mes de agosto.

No nos pilla de sorpresa

La demanda por la PS5 va a ser tremendamente alta y, aunque Sony tenga millones de consolas preparadas, este tipo de regla es habitual para combatir contra los caraduras de la reventa que comprar decenas de consolas con la esperanza de que se agoten y luego venderlas con un jugoso beneficio en eBay.

Este año, por ejemplo, la falta de oferta de la Nintendo Switch ha hecho que los precios se hayan disparado por parte de cadenas de vendedores que han hecho acopio de ellas en detrimento del usuario final. Esta medida de Sony estaría destinada a combatir a estos ladrones durante las fiestas de 2020.