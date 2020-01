PS4 Slim barata con tres grandes videojuegos gratuitos por $245

Más barato no puede ser: consigue la Sony PS4 Slim esta semana por sólo $245. El precio es bueno por sí mismo, pero con los tres grandes juegos que incluye la oferta es imbatible. Atención: Horizon Zero Dawn: Complete Edition, God of War, y The Last of Us Remastered. A la vez. Tres juegos triple-A junto con una de las mejores consolas de todos los tiempos.

Por si no te habías enterado, la PS4 original ya no existe. Sony la sustituyó hace tiempo por esta PS4 Slim, una consola rediseñada con un tamaño más pequeño pero con las mismas tripas. La compañía nipona también lanzó la PS4 Pro, una nueva máquina para video juegos con un procesador más rápido y capacidad para utilizar televisores con resolución 4K.

La PS4 Slim no tiene capacidad 4K, pero sigue siendo una gran máquina. Su precio recomendado es de $300 así que comprar una con un descuento de $55 y encima conseguir tres video juegos excepcionales gratis es una proposición irresistible si todavía no tienes una PS4.

Si no estás en los Estados Unidos mira abajo para más ofertas sobre la Sony PS4 Slim en tu país.

Las mejores ofertas Sony PS4 Slim

PS4 Slim 1TB | God of War, The Last of Us: Remastered, Horizon Zero Dawn: Complete Edition | $245 en Amazon

Cómprate la Sony PS4 Slim con un disco duro gigante de 1 terabyte por $55 menos que el precio habitual y encima consigue tres juegos exclusivos de esta consola totalmente gratuitos.

