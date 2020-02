PS4 Pro barata: los mejores precios, ofertas y paquetes en Febrero 2020

Con una extensa librería de juegos y unas ofertas de paquetes con la PS4 Pro irresistibles, no hay razón para no aprovechar las rebajas y comprar la consola de 4K de Sony. En esta página encontrarás los mejores precios de la PS4 Pro con juegos como el FIFA 20, Death Stranding, Call of Duty Modern Warfare, y NHL 20.

La iremos actualizando todos los meses para que puedas tener acceso fácil a las últimas ofertas en los próximos meses.

Y si te hace falta un televisor de 4K, hay varias rebajas siempre en activo para conseguir uno por debajo de los $500.

¿Cuál es el precio habitual de la PS4 Pro?

El precio de la PS4 Pro es $399 en los Estados Unidos. Así que si encuentras un paquete de juego más PS4 Pro por encima de peso, no merece la pena.

Paquetes de PS4 Pro y juegos 4K en Estados Unidos

Los paquetes de PS4 Pro generalmente se centran en los grandes lanzamientos de juegos triple A, así que siempre hay que tener un ojo bien abierto para detectarlos. Sin embargo, eso no quita con que puedas tener acceso a otras ofertas como las de esta página.

PS4 Pro 1TB | $304.89 en Walmart

Esta PS4 Pro no lleva ningún juego pero tiene un precio fantástico de todas formas, sin llegar a los $305. Eso significa que, aunque los juegos de los paquetes de PS4 Pro que hay en esta lista no te convencen, puedes comprar esta PS4 Pro descontada y todavía te quedarán $95 para adquirir los juegos o pizzas que tú quieras.Ver oferta

PS4 Pro | NHL 20 | $324.99 en Amazon

Esa oferta de paquete PS4 Pro incluye NHL 20 por mucho menos que el precio completo de la consola y es de los más baratos que hemos encontrado. Si te gusta el hockey sobre hielo, no te lo pienses.

PS4 Pro | Call of Duty Modern Warfare | $341.99 en Amazon

PS4 Pro | Red Dead Redemption 2 | $344.98 en Amazon

PS4 Pro limited edition | Death Stranding | $399 en Amazon

Si estás buscando un gamepad adicional, échale un vistazo a las mejores ofertas para el DualShock 4 (en inglés). También tenemos una guía de las mejores ofertas para la PlayStation VR (en inglés).

Ofertas PlayStation Plus baratas

Si estás pensando en comprar una PS4 Pro, también podrá interesarte esta oferta de PlayStation Plus. Este servicio online te permite jugar títulos de la PS4 online y acceder al Instant Game Collection, una librería de juegos gratuitos para la PS4. Aquí puedes encontrar las mejores ofertas PlayStation Plus (en inglés).

¿Qué es la PS4 Pro?

Sencillamente, la PS4 Pro es una nueva versión de la PS4 con nuevos procesadores diseñados para crear gráficos con resolución 4K y color HDR.

La máquina es más poderosa que la versión anterior, permitiendo a los desarrolladores hacer que sus juegos — como Red Dead Redemption 2, God of War, Uncharted 4, Spider-Man, Days Gone, Horizon: Zero Dawn y muchos más — tengan mucho más detalle en televisores 4K.

HDR, o High Dynamic Range, ofrece mucho más detalle en las sombras y los brillos porque utiliza 10 en vez de 8 bits para definir el color de cada emisor rojo, verde y azul que forman cada pixel en la pantalla. Si tu televisor es 4K HDR, la calidad es infinitamente mayor que sin HDR.

¿Funcionan los títulos PS4 en la PS4 Pro?

Todos los juegos de la PS4 funcionan, pero no todos los juegos PS4 existentes se beneficiarán de la nueva capacidad de proceso 4K y HDR de las PS4 Pro.

¿Qué más puedo disfrutar en 4K/HDR en la PS4 Pro?

Todo el contenido 4K/HDR que haya en YouTube y Netflix se verán muchísimo mejor en la PS4 Pro. Disney Plus también. Amazon Prime, sin embargo, todavía no soporta 4K/HDR en la PS4 Pro.

¿Soporta la PS4 Pro el estándar Blu-ray 4K?

No. Esto fue una sorpresa mayúscula, especialmente cuando la Xbox One S y Xbox One X sí lo hacen. Por otra parte, los Blu-rays de 4K son muy caros y muchos consumidores utilizan servicios online y no discos para acceder a este contenido.

¿Necesito una TV 4K para la PS4 Pro?

No, la PS4 Pro funcionará en 1080p sin problemas — pero no podrás disfrutar ni de la resolución 4K ni HDR. Las ventajas son mínimas.

Ofertas de TV 4K en USA (en inglés)

¿Es mejor PlayStation VR en PS4 Pro?

El número de fotogramas por segundo de la PlayStation VR será mejor en la PS4 Pro y la resolución también, aunque marginalmente.

¿Tiene la PS4 Pro salida de audio digital óptica?

Sí. La salida óptica ya no existe en la PS4 Slim, pero la PS4 Pro la sigue teniendo.

¿Cuáles son los mejores juegos para la PS4 Pro?

Hemos analizado el catálogo de la PS4 para probar todos los juegos que hemos podido con la PS4 Pro y ver cuáles son los que más aprovechan el nuevo hardware: aquí tienes la lista de los mejores juegos para la PS4 Pro.