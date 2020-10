Probamos la PS5: éstas son nuestras primeras impresiones

Después de verla en fotos y vídeos durante meses, finalmente le hemos echado el guante a la PS5 y éstas son nuestras primeras impresiones, desde el diseño y tamaño de la consola al controlador DualSense y la jugabilidad de los títulos de nueva generación.

O más bien título, en singular: sólo hemos podido jugar al Astro's Playroom porque todavía Sony no nos had dado acceso a otros juegos. Afortunadamente, Astro nos ha permitido experimentar todas las funciones avanzadas de la consola: sus gráficos 4K, el sonido 3D y el retorno háptico del controlador.

Aún así, todavía es demasiado pronto para contar lo que la PS5 puede llegar a ser.

Lo que sí podemos hacer es daros nuestro veredicto preliminar y contaros nuestras primeras impresiones tanto del hardware como la jugabilidad y el rendimiento audiovisual.

Abriendo e instalando la PS5

La caja de la PS5 es bastante discreta. No hay capturas de pantalla de juegos de próxima generación o imágenes vanguardistas, pero proporciona información clave. Por ejemplo, muestra claramente que la consola sólo tiene un disco SSD de 825 GB y no 1TB como la Xbox Series X — aunque no cuenta que sólo tendrás 664GB de espacio para instalar tus juegos. La caja de la PS5 también habla sobre su tecnología de audio 3D en detalle.

Mientras que la caja de la Xbox Series X promociona su compatibilidad con Dolby Vision y Dolby Atmos, la PS5 solo te da tres números clave en la parte frontal: 4K / 120 y 8K, seguidos del acrónimo HDR, detalles que reafirman que es una consola de nueva generación que cubre los requisitos básicos aunque hay rumores serios sobre sus problemas para obtener 120fps a 4K — algo que todavía no hemos podido probar porque Astro no es un juego muy complicado gráficamente. No hay mucho más. La parte posterior de la caja menciona el SSD de la consola y la CPU personalizada, pero hasta ahí.

Dentro de la caja tienes la PS5, un controlador inalámbrico DualSense, la base para ponerla de pie, un cable HDMI que es casi seguro compatible con HDMI 2.1 (es el mismo que viene con la PS4 Pro), el cable de alimentación, un cable USB-C a USB-A para cargar el controlador DualSense, el manual de usuario y la información de garantía.

Técnicamente, la caja lleva un juego gratis: el Astro's Playroom, que viene preinstalado en todas las consolas PlayStation 5.

El diseño de la PS5

Si las consolas de juegos estuvieran categorizadas por sus kilos, la PS5 sería un peso pesado como Mike Tyson. La PlayStation 5 pesa la friolera de 4,5 kg (o alrededor de 9,92 libras). Y el tamaño la haría el Pau Gasol de todas las consolas. Las superficies curvas hacen que sea difícil obtener un tamaño exacto, pero pudimos medir 38,8 x 8 x 26 centímetros (15¼ x 3 x 10¼ pulgadas) en alto x ancho x profundidad.

Debido a su tamaño y peso, deberás colocarla sobre una mesa o estantería que pueda soportarla y tenga suficiente espacio para ventilarse. El disco óptico hace que la PS5 sea un poco más gruesa en un lado de la base de la consola (si compras la PS5 Digital Edition no tendrás esta joroba lateral).

Aunque sea enorme, la PS5 todavía parece bastante elegante gracias a las curvas, el diseño bicolor y los llamativos LED que corren a lo largo del borde interior de la consola [a mí me parece de una cutrez horrorosa — JD]. Las alas blancas son blanco mate mientras que la parte central es negro acabado en brillo. Para algunos miembros del equipo de TechRadar, parece una galleta Oreo al revés.

El frente tiene dos puertos — USB-A y USB-C — mientras que la parte trasera tiene dos USB-A, un HDMI 2.1, Ethernet y un puerto de alimentación. No hay puertos propietarios. Mientras que la Xbox Series X tiene un ranura para la expansión de almacenamiento, la PS5 no la tiene. Sony dice que es posible actualizar el almacenamiento interno con una unidad SSD NVME interna, pero esperábamos que la PS5 tuviera opciones de SSD externas que pudieran ir a la velocidad del disco interno. El USB-C no va a poder la velocidad de transferencia necesaria.

La parte que menos nos gusta del diseño de la PS5 es cómo colocarla. Sí, puede instalarse sobre vertical u horizontalmente, pero a primerísima vista no está claro cuál es la manera correcta de hacerlo — o cuál es la mejor manera de posicionarla. La Xbox Series X parece mejor pensada en este aspecto.

La consola tiene muchas rejillas de ventilación que no son visualmente interesantes, rodeando consola en todos sus lados. Sin embargo, pero el beneficio de este diseño es que la PS5 es una consola bastante silenciosa y se mantiene sorprendentemente fría. Por lo menos con Astro's Playroom. Todavía no hemos podido someterla a una prueba rigurosa como Spider-Man: Miles Morales o el remake de Demon's Souls. Ahora mismo sólo sabemos que el sistema ha funcionado silenciosamente y no ha generado un calor infernal.

(Image credit: Future)

PS5 DualSense: el controlador más cómodo de la historia de Sony

Usar el nuevo Sony DualSense parece similar a usar el DualShock 4. Es increíblemente cómodo de sostener durante períodos prolongados: el DualSense es bastante ligero y equilibrado, y la mayor parte del peso descansa en las empuñaduras del controlador. El frontal del controlador tiene un acabado de plástico blanco mate. La parte inferior de las empuñaduras tienen una textura un poco más áspera que hace que el controlador sea más fácil de agarrar y menos probable que se te escape de las manos.

En la parte frontal del controlador verás el D-pad tradicional y los botones de disparo, ahora con un revestimiento de plástico transparente que coincide con la estética pseudo-futurista de la consola, así como los botones de opciones, compartir, PlayStation y silencio del micrófono.

La cara frontal del DualSense también hay dos nuevas palancas de control cóncavas, con un acabado de goma en los bordes exteriores para usarlas más fácilmente.

En el medio, el panel táctil tiene una luz LED similar a la que se encuentra en el DualShock 4.

En el lado superior encontrarás los botones L1, L2, R1, R2 y los gatillos, así como el puerto USB-C que usarás para recargarlo. Después de pasar un rato de juego con él, los botones parecen un poco blandos, pero los gatillos ofrecen una sensación perfecta gracias a los motores que controlan su movimiento y que te permite sentir la acción del juego con un gran rango de sensaciones físicas.

Gracias a esa retroalimentación háptica, podrás sentir superficies como el plástico o la madera pero además ofrece una manera e simular acciones con mayor precisión, replicando sensaciones como pisar el pedal de un coche o tensar un arco para disparar. Es un gran paso adelante para la tecnología háptica en el hardware de Sony.

Por último, pero no menos importante, está el conector de audio de 3,5 mm que te permitirá conectar sus propios auriculares — en caso de que decidas que no deseas utilizar el micrófono integrado del controlador.

(Image credit: Future)

Primeras impresiones: Astro's Playroom es una tontuna bonita y divertida — pero poco memorable

Todo el mundo querrá jugar a Demon's Souls y Marvel's Spider-Man: Miles Morales en el lanzamiento, pero el primer juego que te encontrarás en la PS5 será el que viene preinstalado en la consola: Astro's Playroom.

Astro's Playroom es una tontuna. Simple, divertido, pero probablemente no gane el Juego del año 2020. Parece una secuela completa del Astro Bot: Rescue Mission — un juego de plataformas que utiliza lugares exóticos para ocultar gadgets del catálogo de hardware de PlayStation de Sony. Por ejemplo: un controlador de PlayStation VR escondido en un banco de nieve en algún lugar de un nivel.

El primer nivel completo del juego comprende aproximadamente lo que consideraríamos el 25% del juego, y gran parte de este nivel sirve como una introducción a lo que el nuevo controlador DualSense puede hacer y una demostración de los reducidos tiempos de carga del SSD.

El nivel que pudimos probar se llamaba Cooling Springs y recuerda mucho a una etapa con hielo de Super Mario Galaxy o Mario Odyssey — con pequeños objetos coleccionables esparcidos por todas partes y secretos ocultos. Hay varios tipos de enemigos, muchos de los cuales habrás visto antes si alguna vez jugaste al anterior Astro. También tendrás acceso a otros modos de movimientos, como un resorte gigante que ayudan a darle variedad al juego. Pero no es algo que te deje alucinado.

Lo que más nos llamó la atención jugando a este nivel es lo fluido que fue el juego en nuestro televisor 4K de 60Hz con HDMI 2.1. Eso y lo rápido que se cargó. No, no fuimos capaces de ponerlo en 4K a 120Hz, algo de lo que Sony presume hasta en la caja, pero de el resultado es muy bueno at 60fps.

Probablemente no tardaremos mucho en terminar el juego y lo desinstalaremos inmediatamente para recuperar los 10 GB de espacio de almacenamiento que ocupa en la PS5.

(Image credit: Future)

Veredicto preliminar

Sin tener que encenderla, la PS5 parece futurista. La carcasa es un poco difícil de manejar, pero tiene el aspecto de una pieza de hardware premium.

El nuevo DualSense tiene la misma estética de la era espacial que la consola, pero nos ha parecido muy cómodo de sostener durante un largo período de tiempo. Las funciones extras de controlador, como el botón de silencio del micrófono y los gatillos controlador por motor electrónico, son excelentes extras. Después de probar Astro, no podemos esperar a ver cómo funciona con otros juegos.

Gráficamente, la consola parece excelente aunque habrá que esperar a los pesos pesados para ver cómo evoluciona. Y no, no nos referimos a Mike Tyson.

Pronto tendremos más que contaros.

