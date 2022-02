Por qué el Nintendo Switch Online Expansion Pack es ahora imprescindible

Después de un comienzo más que controvertido, Nintendo acaba de hacer que el Switch Online Expansion Pack sea imprescindible de golpe. A partir del 18 de marzo, los suscriptores podrán acceder al próximo DLC de Mario Kart 8 Deluxe sin coste adicional: 48 nuevas pistas hasta finales de 2023.



Si necesitabas un incentivo para suscribirte al servicio de Nintendo, este DLC Mario Kart 8 Deluxe es definitivamente lo que esperabas. El Booster Course Pass no sólo garantiza que el título Switch más popular de Nintendo mantenga a la gente compitiendo durante muchos años sino que, además, merece la pena sólo por el precio. El próximo DLC cuesta 24,99 dólares por separado. La suscripción anual del servicio de Nintendo online sólo cuesta 49,99 dólares. Es decir, que amortizas la mitad sólo con el DLC pero el Switch Online Expansion Pack tiene muchísimo más. De hecho, hay una oferta que te permite obtener el DLC de Mario Kart 8 Deluxe y suscribirte por un precio total de 44,98 $.



El Mario Kart 8 Deluxe es una de las mejores experiencias multijugador online de la plataforma. Muchos propietarios de Switch — yo incluido — probablemente sólo se suscriban al servicio online para poder seguir compitiendo contra otros jugadores de todo el mundo.

Enséñame cómo te mueves

La clave aquí es que el Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass no es la única ventaja de suscribirse al Nintendo Switch Online Expansion Pack. Hay muchísimo más.

Para empezar — y para mi sorpresa — Nintendo ha añadido constantemente más títulos N64 y Sega Genesis al servicio, rompiendo con su anterior actualización por goteo a un ritmo glacial. Ya tenemos Paper Mario y Banjo-Kazooie además de The Legend of Zelda: Majora’s Mask, que llegarán a la biblioteca N64 este mes. De la Sega Genesis veremos Altered Beast, ToeJam & Earl, Dynamite Headdy, Sword of Vermillion y Thunder Force II. No es un mal comienzo y según los mineros que buscan pistas en el código de Nintendo, hay supuestamente muchos más títulos en camino.



Eso no es todo: el Nintendo Switch Online + Expansion Pack también incluye acceso gratuito al DLC Animal Crossing: New Horizons Happy Home Paradise. Es decir: tendrás los DLC para los dos juegos de Switch más vendidos con el servicio de suscripción premium de Nintendo. De nuevo, el DLC Happy Home Paradise cuesta 24,99 dólares, otra vez el 50% del precio de una suscripción de 12 meses al Paquete de Expansión.

El resultado: si juegas Mario Kart 8 y Animal Crossing, el servicio online de Nintendo te sale totalmente gratis a todos los efectos. Es lo que te gastarás en los DLC por separado y encima añaden muchas más cosas. La biblioteca de juegos N64 y Genesis siempre debería haber sido la guinda del servicio Expansion Pack, no todo el pastel, y parece que Nintendo por fin se ha dado cuenta de ello.



El servicio ya no es sólo un cortijo cerrado de títulos clásicos. Es ahora la fuente de DLCs para los mejores juegos de Nintendo Switch, títulos que están de plena actualidad y los gamers siguen usando constantemente.

Hora de jugar online

Otra de las cosas que hemos observado es que, por fin, Nintendo también se está tomando el juego online. Extremadamente en serio. La Switch quizás nunca podrá ofrecer el tipo de experiencia social de la PS5 y Xbox Series X, con sus party chats, mensajería instantánea y compartir contenido. Pero hay una nueva tendencia positiva de títulos Switch que implementan el juego en línea de una forma notable, no como un pegote improvisado.



Solo en 2022 veremos juegos multijugadores de primera línea como Splatoon 3, Mario Strikers Battle League, Nintendo Switch Sports, Advance Wars 1 + 2 Re-boot Camp, No Man's Sky, Disney Speedstorm, SD Gundam Battle Alliance, MLB: The Show 22, Portal 2 y muchos más. Este bombardeo de juego online no tiene precedentes en ninguna consola Nintendo. Hace solo tres años nos estábamos quejando amargamente de. la falta de multijugador online en Super Mario Party, que en ese momento era de cajón.



Está claro que Nintendo no sólo se está centrando en hacer de su servicio Switch Online Expansion Pack una propuesta tentadora con DLCs y emulación. Lo que quiere ahora es garantizar que más personas jueguen online en general.

Expande tus posibilidades

En su día criticamos duramente el Nintendo Switch Online Expansion Pack por ser demasiado caro y por no ofrecer suficiente contenido. Nintendo no sólo no escuchó nuestras quejas sino que pasó de cobrar 19,99 dólares al año a 49,99 $dólares sólo para acceder a juegos de N64 y Sega Genesis. Fue algo ridículo. Pero lo han corregido con creces y ahora el precio es más que tentador para todo lo que ofrecen. Para un gamer de la Switch, es imprescindible.

Si Nintendo continúa poniendo delicioso paquetes DLC en el servicio, la propuesta de valor será cada vez más clara. Quizás uno de Super Smash Bros. O del próximo Splatoon 3. Pero ahora mismo, lo que está claro es que Nintendo está utilizando el poder de sus excelentes juegos para atraer a nuevos suscriptores a sus servicios online en lugar de apostar por la nostalgia de sus fans más acérrimos. Bien por ellos y por nosotros.