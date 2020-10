Por fin, Windows 10 te deja desactivar Bing en tus búsquedas para siempre

Microsoft ha lanzado una actualizació de Windows 10 que te permite desactivar las búsqueda de Bing integrada. No se puede hacer desde el panel de control, pero lo podrás desactivar desde el Registro de Windows sin problemas.

While the feature provides quick access to a search engine, disabling Bing (and thereby eliminating web pages from the search results) can improve the speed and quality of local searches dramatically - so it’s an important option to have.

Hasta nunca, Bing

Como apunta Windows Latest, desactivar Bing en Windows 10, los usuarios ya no podían utilizar el valor de registro “BingSearchEnabled", que fue eliminado en la edición de mayo de 2020.

Pero según parece, mucha gente no estaba contenta con esta decisión y Microsoft ha decidido reactivarla: en la última actualización de Windows 10 hay un nuevo valor de registro llamado “DisableSearchBoxSuggestions”. No sólo sirve el mismo objetivo que BingSearchEnable sino que además desactiva la publicidad de los resultados de tu búsqueda.

Para desactivar Bing, navega a esta localización en el Editor de Registro nativo de Windows:

Computer\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Explorer

Si no existe esta carpeta Explorer, necesitarás crear una.

Haciendo click con el botón derecho del ratón o trackpad dentro de la carpeta Explorer folder accederás a una función para crear un DWORD (32-bit) Value, que deberás llamar “DisableSearchBoxSuggestions” (sin las comillas). El valor de este parámetro deberá ser “1” (sin las comillas).

Después sal del Editor del Registro, reinicia tu PC y el cambio de Windows habrá terminado. Si quieres volver al estado anterior sólo tienes que ir al mismo sitio y borrar el valor “DisableSearchBoxSuggestions”.

Como siempre, cuidado con alterar el Registro de Windows 10. Aunque no debería pasar nada grave si sigues esas instrucciones, es importante que no toques nada más. Y antes de nada, haz un backup del fichero de Registro por si tu PC te da problemas y tienes que devolverle a su estado anterior.