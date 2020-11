Por fin, WhatsApp añade una función clave largamente esperada

Buenas noticias: tenemos una nueva funcón de WhatsApp que no es una estupidez. Y ésta es importante porque reemplaza la función de archivo de chats actuales para hacerla realmente útil.

La nueva versión se llama "Leer más tarde" y cambiará fundamentalmente la forma en que archivamos y silenciamos los chats. Esta nueva función trabajará junto con el modo de vacaciones, que está diseñado para evitar que los chats que archives regresen a la pantalla principal cuando lleguen nuevos mensajes — algo que es un auténtico incordio.

Esa es precisamente la ventaja más importante de "Leer más tarde": ahora mismo, cuando archivas un chat, la conversación desaparece de la ventana de chats pero vuelve en cuanto entra un nuevo mensaje. Esto te obliga a tener que volver a seleccionar el chat y archivarlo, pero el mero hecho de tener que hacer esta operación quita todo el sentido a la función de archivo. Con "Leer más tarde", los chats se archivan — o marcan para una lectura posterior — para no volver al menú principal hasta que tú no quieras. Los nuevos mensajes entrantes al chat archivado no resultarán ni en reactivación ni notificaciones. El objetivo de WhatsApp es reducir las interrupciones en tu día y evitar tener que lidiar cada dos por tres con ese grupo de antiguos amigos convertidos en cuñados del que no te quieres dar de baja para no ofender a nadie.

Por ahora, la función "Leer más tarde" sólo aparece en la última versión beta de iOS (en concreto, la iOS 2.20.130.1), pero es bastante probable que también llegue a Android. Pero la función aún no se ha anunciado oficialmente, así que sabemos cuándo estará disponible.

A callar ya, hombre

Cuando pongas un chat en "Leer más tarde", no te molestará más. La nueva sección de mensajes archivados, sin embargo, siempre estará disponible desde la lista de chats para que puedas entrar cuando tú quieras, no cuando entre un nuevo mensaje. Si deseas volver a recibir notificaciones de un chat en particular, puedes sacarlo del archivo con un click.

Estos cambios sólo están activos para aquellos usuarios en el programa beta de WhatsApp TestFlight para iOS, que está lleno. Tendrás que esperar la llegada de esta nueva función en la versión oficial de la aplicación — o descargar e instalar la beta de la versión Android cuando aparezca en los repositorios APK habituales.

Via WABetaInfo