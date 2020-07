Por fin, las películas de X-Men llegan a Marvel en Disney Plus este verano

Al fin, las películas de los X-Men llegan a Disney Plus este verano después de una larga espera. La serie de films de mutantes comenzó en el estudio 20th Century Fox, no en el universo Marvel de Marvel Studios. Ha salido en otros territorios pero no en los Estados Unidos — hasta ahora.

Tenemos fecha para X-Men: Days of Future Past (10 de julio), X-Men: Apocalypse (17 de julio), X-Men (7 de agosto) y la película independiente The Wolverine (4 de septiembre). También llegará la película original de Fantastic Four, un bodrio planetario, el 28 de agosto.

Esto es parte de una iniciativa llamada “Películas de noche de verano” que también tendrá otros títulos que no son de Disney o de superhéroes, com oel musical The Greatest Showman, que llegará el 14 de agosto.

De estas cuatro películas de los X-Men, una es muy buena (la película de saltos en el tiempo Days of Future Past inspirada en el comic original de Chris Claremont y John Byrne), dos son buenas (el X-Men original y The Wolverine) y la otra es terrible (Apocalñypse).

Pero todavía faltan películas de la serie en Disney Plus: X2, X-Men: The Last Stand, X-Men Origins: Wolverine, X-Men: First Class y el fracaso del año pasado, Dark Phoenix. [Fue una pena porque la saga original en el comic es de lo mejorcito de los 80—JD]

Todas estas llegarán eventualmente a Disney Plus en USA. En el Reino Unido, por ejemplo, los suscriptores de Disney Plus pueden ver X-Men, The Last Stand, X-Men Origins: Wolverine y Days of Future Past.

No creemos que Logan, probablemente la mejor de toda la saga, llegue a Disney Plus. Como los films de Deadpool, no es autorizada para todos los públicos y los puritanos de Disney no la van a aprobar (pero lo más probable es que aparezcan en Hulu).

¿Merece la pena ver las películas de X-Men?

La franquicia de X-Men es bastante errática. Dark Phoenix hizo que los fans de Marvel rogaran al estudio que hicieran sus propias películas de los X-Men (que al parecer están en preparación en estos momentos). Pero mucha gente olvida que Fox fue el estudio que ha realizado alguna de las películas de superhéroes más atrevidas que nunca verás en el universo pasteurizado de Marvel Studios.

Logan y Deadpool demostraron que las películas de superhéroes podrían ser disfrutadas por adultos y que no eran sólo para niños. Fue una apuesta fuerte pero funcionó. También hizo que otros estudios se plantearan las películas de este género de otra manera. Por ejemplo, la Warner Bros.

Pero aún así, las películas de X-Men tienen más películas malas que el universo Marvel. Habrá una última película de mutants el 28 de agosto — si no la retrasan por el Covid-19: The New Mutants.