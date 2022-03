Por fin, el Increíble Hulk está disponible para streaming — pero no en Disney Plus

Universal Pictures' The Incredible Hulk can't be streamed on Disney Plus.

Por fin, después de muchos años sin una plataforma de streaming, El Increíble Hulk ha aterrizado en uno de los mayores servicios del mundo: HBO Max.

La olvidada película de Marvel no debutará en la plataforma de Disney. El Increíble Hulk llegará a HBO Max en los países en los que el servicio de streaming de Warner Bros está disponible.

Decider informó de la sorprendente noticia y TechRadar ha verificado que, efectivamente, The Incredible Hulk se estrenará en HBO Max el 1 de abril. No es una broma del April's Fools: un comunicado de prensa sobre la programación de abril de 2022 de HBO lo confirma.

El Increíble Hulk no es la primera película no producida por Marvel Studios que no está disponible en Disney Plus. Las películas de Spider-Man de Sony tampoco lo están. Varios acuerdos de licencias reparten las películas protagonizadas por Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield por varios streamers. Por ejemplo, Spider-Man: Homecoming sólo está disponible en Hulu y Spider-Man: No Way Home se estrenará en Starz en Estados Unidos.

Estrenada en 2008, El Increíble Hulk es técnicamente la segunda entrada en el Universo Cinematográfico Marvel (MCU). Marvel sustituyó a Norton por Mark Ruffalo pero la película El Increíble Hulk se considera canon dentro del MCU: tanto Tony Stark — Robert Downey Jr. — y el general Thaddeus "Thunderbolt" Ross — el recientemente fallecido William Hurt — aparecen en la escena post-créditos, poniendo en marcha los acontecimientos para que dieron lugar al universo Marvel.

Análisis: ¿por qué The Incredible Hulk llega a HBO Max?

Hulk de Mark Ruffalo aparecerá en la serie She-Hulk a finales de 2022. (Image credit: Marvel Studios)

Es una pregunta difícil de responder. En el caso de Spider-Man, Sony tiene oficialmente los derechos del trepamuros y de casi todos los personajes creados dentro de ese cómic. Marvel Studios tuvo que llegar a un acuerdo de colaboración con Sony para poder introducir a Peter Parker en el MCU.

Pero éste no es el caso de Hulk. Universal Pictures es el estudio que ha distribuido las dos películas de Hulk hasta la fech — la adaptación de Ang Lee de 2003 y la dirigida por Louis Leterrier en 2008 — pero no posee los derechos del personaje de Hulk.

Como se revela en The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe, el ex-ejecutivo de Marvel David Maisel dice que Universal sólo tiene "el derecho de tanteo para distribuir cualquier película futura de Hulk en solitario". Ésa es la razón por la que no hemos visto una película en solitario de Hulk dirigida por Mark Ruffalo en los últimos 10 años. También es la razón por qué aparece como miembro del reparto en Thor: Ragnarok, las películas de Avengers y la próxima serie de televisión de She-Hulk de Disney Plus.

Ahora, dado que Marvel posee los derechos de Hulk, algunos fans pueden pensar que es extraño que El Increíble Hulk no esté disponible para su visionado en Disney Plus. Al fin y al cabo, Marvel Studios es una filial de Disney, así que tendría más sentido que El Increíble Hulk pudiera emitirse en el servicio de esta última.

Pero no es así: como Universal sigue teniendo los derechos de distribución de las películas de Hulk es quién decide dónde se puede ver El Increíble Hulk. Así que, al menos que Disney haga a Universal una oferta que no pueda rechazar, no hay razón para que Universal meta El Increíble Hulk a Disney Plus.

El resultado es que WarnerMedia ha llegado a un acuerdo con Universal para tener El Increíble Hulk a HBO Max durante un tiempo aún no determinado. Por ahora, los fans de Marvel tendrán que aceptarlo y usar el servicio o comprar el DVD o Blu-ray.

Lo que sí puedes hacer es ver la clasificación de El increíble Hulk en nuestro ranking de películas de Marvel y qué lugar ocupan en la línea temporal del Universo Marvel.