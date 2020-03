OnePlus 8 y OnePlus 8 Pro: se filtran todas las especificaciones

El OnePlus 8 es uno de los celulares más esperados de 2020 — incluso más que el Huawei P40. Ésa es la razón por la que esta filtración sobre sus especificaciones técnicas ha eclipsado al celular estrella de la compañía china.

La filtración viene del reputado y prolífico espía rebelde Ishan Agarwal, que ha publicado una tabla que detalla las especificaciones técnicas del OnePlus 8 y OnePlus 8 Pro. Lo tienen casi todo.

Exclusive: They're coming! Here is the full specification list of the #OnePlus8 & 8 Pro. Seems like #OnePlus8Pro is gonna be a beast with 6.78" 120hz QHD+ Display and 48+48+8+5MP Camera Setup. Will have 30W Wireless Charging & IP68 Rating too. I'm so excited! #OnePlus8Series pic.twitter.com/j1AAo19q4JMarch 25, 2020