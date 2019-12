Ofertas de regalos de Navidad de última hora

Si has esperado hasta el último momento para comprar tus regalos de Navidad o todavía te quedan uno o dos seres queridos en la lista, aquí tienes un listado de las mejores ofertas esta semana en Walmart, Amazon, Best Buy y Target.

Todas las ofertas de esta lista llegarían — en teoría — a tiempo para el 25 de diciembre.

Hay de todo, desde modestas rebajas en el nuevo Apple Watch 5 y paquetes de video juegos con la Nintendo Switch hasta grandes rebajas en los altavoces inteligentes Amazon Echo.