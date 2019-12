Oferta MacBook Pro: $800 de descuento en Best Buy antes del Black Friday

Olvídate del Black Friday — ahora mismo Best Buy tiene la mejor oferta que hemos visto por el MacBook Pro: un descuento de $800 en el precio de dos de los portátiles de Apple más potentes.

Siempre estamos a la caza de las mejores ofertas de las mejores ofertas Black Friday, pero generalmente los descuentos en los precios de los MacBook brillan por su ausencia. Sobre todo los de los últimos modelos. Pero ahora, sin tener que esperar a Black Friday, Best Buy ha decidido recortar los precios de los mejores MacBooks a lo bestia. Quizás la razón es el rumor que dice que Apple va a lanzar nuevos modelos en unas semanas pero da igual.

Recuerda seguir nuestra página de ofertas Best Buy Black Friday, en la que iremos publicando las mejores ofertas de esta cadena de tiendas de electrónica según vayan apareciendo.

No sabemos lo que van a tardar en quitar la oferta de $800, así que ya te puedes dar prisa. No creemos que en Black Friday haya descuentos más grandes que este aunque nunca se sabe. Si Apple saca nuevas máquinas y todavía no han vendido éstas, quizás lo bajen aún más. Eso si el stock no se agota antes, claro.