Juegos de Xbox Series X y PS5 con $10 de descuento en Best Buy

La Xbox Series X y PS5 pueden estar agotadas en todas partes, pero eso no significa que no puedas empezar a comprar juegos ya, semanas antes del lanzamiento. Sobre todo con esta oferta por tiempo limitado de Best Buy: $10 de descuento para todos los miembros de Best Buy al comprar cualquier juego de Xbox Series X o PS5 (y también sus equivalentes para generaciones anteriores).

Esta es la primera vez que vemos descuentos en un juego antes de que salga.

Ahora mismo podemos ver Watch Dogs Legion, Assassin's Creed Valhalla, Call of Duty: Black Ops Cold War, Cyberpunk 2077, Outriders, Far Cry 6, y Halo Infinite — todos incluídos en esta oferta de descuento de $10.

Si no eres socio de Best Buy, no te preocupes porque es fácil y gratis darse de alta para aprovecharte de esta oferta de juegos nuevos baratos para Xbox Series X y PS5.

Si no has podido conseguir pedir tu Xbox Series X o comprar la PS5 antes del gran día en el que estén disponibles, no te preocupes porque pronto veremos nuevas unidades en stork.

Por el momento aquí tienes las ofertas seleccionadas por nosotros.

Pedidos de juegos Xbox Series X y PS5

Dónde comprar la Xbox Series X y PS5

Todo el mundo quiere una Xbox Series X o una PS5. Hay tortas para conseguirlas y, ahora mismo, siguen agotadas en casi todos los sitios. La podrás comprar la Xbox Series X en tiendas el 10 de noviembre y la PS5 el 12 de noviembre — pero seguro que habrá cola. Si quieres pedir una no te queda otra que seguir mirando esta página o una de estas dos:

Si hay alguna disponible la verás aquí debajo:

Get the best Sony PlayStation 5 pre-order deals before anyone else Sign up for PS5 pre-order notifications. Recordatorio Deseo recibir detalles sobre otros productos relevantes de Techradar y otras marcas de Future. Deseo recibir detalles sobre otros productos relevantes de terceros. Cero spam, lo prometemos. Puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento y nunca divulgaremos tus datos sin tu consentimiento.

¡Consigue las mejores ofertas de Microsoft Xbox Series X antes que nadie! Sign up for Xbox Series X pre-order notifications Recordatorio Deseo recibir detalles sobre otros productos relevantes de Techradar y otras marcas de Future. Deseo recibir detalles sobre otros productos relevantes de terceros. Cero spam, lo prometemos. Puedes cancelar tu suscripción en cualquier momento y nunca divulgaremos tus datos sin tu consentimiento.

Más ofertas de juegos PS4 y Xbox One