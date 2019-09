Nuevo Motorola Razr: saldrá antes de final de año

El Motorola Razr saldrá en 2019 como vaticinaban los rumores, pero por muy poco según dos informes recientes. Aún así, quizás no sea posible comprarlo hasta 2020.

El mes pasado leímos que la reedición del “flip phone” más famoso de todos los tiempos, esta vez con una pantalla OLED plegable como la del Samsung Galaxy Fold, saldrá el mes de diciembre. Ahora, una nueva fuente ha vuelto a insistir en esta fecha de lanzamiento a CNET.

Esto no significa necesariamente que vayas a poder comprarte un Motorola Razr en 2019, según la misma fuente. Sólo que será desvelado en una presentación para público y prensa antes de que acabe este años. Es decir, que lo lanzarán antes de que baje la bola de Times Square pero tendrás que esperar a 2020 para gastarte los más de $1.500 que va a costar.

Motorola esperaba lanzar el nuevo Razr flexible a mediados del 2019, pero tuvo que retrasarlo por motivos desconocidos — no se sabe si por problemas técnicos o por otra razón.

Tiene más sentido que fuera para refinar el diseño, visto los problemas del Samsung Galaxy Fold, o los retrasos del Huawei Mate X por los mismos motivos.

Por otra parte, hay que tener presente que Motorola no ha confirmado el Razr de ninguna manera, ni oficial ni extraoficial. Ni siquiera lo ha nombrado. Por ahora sólo tenemos rumores que esperamos sean ciertos, porque hace falta que alguien se arriesgue a reducir el tamaño de los teléfono actuales sin eliminar la ventaja de una pantalla grande. Pero tened en cuenta que es sólo un rumor y puede que al final esto sea un unicornio que nunca llegue. Habrá que esperar un par de meses más para ver si las fuentes (o la fuente, no los sabemos porque son anónimas) estén en lo cierto o no.