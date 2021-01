Nuevo Battlefield 6: fecha de lanzamiento, trailer, noticias y rumores

El nuevo Battlefield 6 llegará a PS5, Xbox Series X y PC en las fiestas navideñas de 2021. Los detalles son escasos en estos momentos pero, según EA, el nuevo Battlefield será la "visión de próxima generación de la franquicia" con una "escala nunca vista antes". Si los rumores son ciertos, será impresionante.

EA dice que sabremos más sobre el nuevo Battlefield en los próximos meses, pero aquí tenéis todo lo que sabemos por ahora — y lo que esperamos.

Battlefield 6: fecha de lanzamiento

Battlefield 6 llegará en la fiestas de 2021 para PS5, Xbox Series X y PC. El CEO de EA, Andrew Wilson, confirmó la ventana de lanzamiento de octubre a diciembre de 2021 en una llamada para inversores celebrada en noviembre de 2020.

Sin embargo, con la pandemia de Covid-19 aún rampante, es posible que la fecha de lanzamiento pueda sufrir algún retraso.

Battlefield 6: trailer

Aunque EA Dice no ha lanzado ningún tráiler oficial de Battlefield 6, la compañia sí presentó un "tráiler tecnológico" durante la conferencia EA Play 2020, con algunas imágenes del "trabajo en progreso", nuevas animaciones faciales y una gran cantidad de soldados corriendo hacia la batalla.

Por lo que podemos ver en el vídeo bajo estas líneas, las animaciones faciales serán más realistas que antes. Los campos de batalla serán también más grandes, uno de los rumores que más suena recientemente.

La directora de estudios de EA, Laura Miele, cuenta en el video que están "creando batallas épicas a una escala y una fidelidad diferentes a todo lo que hayas experimentado antes". El plan de la compañía es exprimir la potencia de las nuevas consolas al máximo.

Battlefield 6: noticias y rumores

Aunque los detalles sobre Battlefield 6 son escasos, el reputado filtrador de noticias TheLongSensation — también conocido como Tom Henderson — parece tener una buena idea de qué podemos esperar de la próxima versión.

Ambientado en la actualidad

Según Henderson, Battlefield 6 seguirá a Battlefield 3. Es decir, estará ambientado en la era moderna.

Batallas de 128 jugadores

Henderson afirma que EA Dice ha diseñado algunos mapas con 128 jugadores en mente — un volumen de jugadores que sólo es posible gracias a la inmensa potencia de las consolas de última generación. Según él, aparte de los mapas de 128 jugadores seguiremos teniendo los estándar 32 contra 32 del Battlefield actual (64 jugadores).

Henderson afirma que el nuevo Battlefield va a llegar a PS4 y Xbox One, además de Xbox Series X y PS5, pero que las primeras no podrán acceder a estos mapas de 128 jugadores. Además, los jugadores de PS4 y Xbox One también tendrán peores gráficos que las versiones de PS5 y Xbox Series X, y una capacidad de destrucción del entorno limitada.

Aún así, parece que no debemos tener una situación desastrosa como la de Cyberpunk 2077, uno de los peores lanzamientos de videojuego de la historia: Henderson asegura que — aunque el foco está en la PS5 y Xbox Series X/S — hay un grupo de desarrollo exclusivamente centrado en Xbox One y PS4.

Modo Battle Royale

El reputado filtrador también dice que EA Dice está experimentando con un modo Battlefield Battle Royale para crear su propia versión del exitoso Call of Duty Warzone de Activision. Sin embargo, no está claro si saldrá o no, por lo menos por ahora.

La afirmación de que Battlefield 6 se desarrollará en la era moderna ha sdo corroborada por el reportero de VentureBeat Jeff Grubb.

Battlefield 3 — que aparentemente es una gran influencia en Battlefield 6 — transcurre en una guerra ficticia de 2014. Es probable que Battlefield 6 se desarrolle en la década 2020.

La potencia de la PS5 y Xbox Series X: clave para el desarrollo

Durante la convocatoria de resultados de noviembre de 2020, el CEO de EA Andrew Wilson afirmó que la clave para este nuevo Battlefield será potencia de la nueva PS5 y Xbox Series X, algo que permitirá al equipo crear un nuevo Battlefield a una escala sin precedentes: “los avances técnicos de las nuevas consolas [están permitiendo] al equipo [de desarrollo] crear una verdadera visión de próxima generación para la franquicia”.

Más información oficial en primavera

Wilson también confirmó que la compañía revelará más información sobre Battlefield 6 "en la primavera" de 2021, entre marzo y mayo de 2021.

Battlefield 6: lo que queremos ver

Modo Battle Royale gratuito

Si EA Dice está trabajando en un Battlefield Battle Royale similar a Warzone, esperamos que sea un juego independiente y gratuito como Warzone. Battlefield 5 incluía el modo Firestorm, un modo que era esencialmente un Battle Royale en el que los jugadores luchaban en una zona de juego rodeada por un anillo de fuego que se hacía gradualmente más pequeño.

El problema con Firestorm es que es un modo dentro de Battlefield 5, por lo que tenías que comprar el juego completo. Esperamos que esta vez, EA Dice ofrezca el Battle Royale gratuito como ha hecho Activision con Call of Duty: Warzone.

Batallas gigantes

Esperamos que los mapas de 128 jugadores se hagan realidad. Los mapas de jugador de 32 contra 32 de Battlefield son geniales, pero 128 jugadores sería algo realmente épico.

Juego cruzado entre plataformas

Battlefield 5 no permite que jugadores de PS4, Xbox One y PC puedan jugar entre ellos. El rumor es que Battlefield 6 tenga juego cruzado entre plataformas y nosotros esperamos que sea así porque no todo el mundo tiene los mismos dispositivos.

Muchos modos disponibles en el lanzamiento

En nuestro análisis de Battlefield 5, una de nuestros mayores quejas fue la falta de modos de juego en el lanzamiento. Esperamos que Battlefield 6 solucione este problema y nos ofrezca muchas más opciones para comenzar.

Dolby Atmos

Es innegable que la compatibilidad con Dolby Atmos hace que los juegos sean mucho más impresionantes y realistas. En este caso, sólo sería para Battlefield 6 en PC y Xbox Series X (PS5 no es compatible), pero realmente esperamos que implementen este fantástico estándar de sonido.

Opción de juego cooperativo local

Jugar online es genial pero nos encantaría tener la opción de jugar al modo multijugador sin tener que conectarse a internet. O, por lo menos, poder jugar con amigos sin la interferencia de otros jugadores online.