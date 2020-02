Nuevas series de Marvel en Disney Plus: los primeros vídeos

Como todos los años, la Super Bowl nos ha traído un montón de buenos y malos anuncios. Este de Disney Plus no es ni malo ni bueno, pero nos da igual porque es el primer vistazo a las nuevas series de Marvel Studios.

Y aunque son unos vistazos muy breves, no tienen desperdicio:

El spot sólo dura 30 segundos, pero en él puedes ver The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision y Loki. Todos incluyen los actores originales que encarnaron a superhéroes y villano, incluyendo Tom Hiddleston en el papel del Dios de la Mentira Asgardiano.

Desafortunadamente el anuncio no incluye fechas de lanzamiento para ninguna de estas series, aunque la publicación del mundo del espectáculo Deadline dice que The Falcon and the Winter Soldier — a serie que sigue las aventuras de los dos grandes amigos del Capitán América, el primero con el escudo heredado de Steve Rogers — podrían llegar a Disney Plus en agosto de 2020.

Disney ha confirmado que WandaVision llegará en 2020 en vez de su fecha original de 2021. La serie parece seguir las aventuras de la Bruja Escarlata y la Visión en una especie de mundo con varias realidades alternativas, una inspirada en el diseño original de los personajes que parece suceder en los años 50.

Loki, por su parte, llegará a nuestras pantallas en 2021.