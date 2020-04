Nuevas características de iOS 14 le podrían acercar a Android

Aunque WWDC 2020 no será presencial este año, seguimos esperando que Apple desvele el nuevo iOS 14 en Junio, con el lanzamiento al público en Septiembre. Con esos tiempos, era de esperar que las nuevas características del sistema operativo del iPhone empiezan a filtrarse poco a poco.

Escarbando en el código de una versión temprana de iOS 14, 9to5Mac ha descubierto que Apple está experimentando con la idea de añadir widgets a la página de inicio del iPhone.

Poder posicionar widgets — las mini-aplicaciones que muestran datos en tiempo real, como la agenda, tareas o tu nivel de actividad física entre muchas otras — libremente en la home screen de tu iPhone junto a los iconos de aplicaciones sería algo totalmente nuevo para iOS, pero es una parte integral de la experiencia de usuario que Android lleva utilizando durante años.

Esto no es una aplicación sino tres widgets (una de agenda y dos del tiempo) en una pantalla de inicio de Android 10.

Según 9to5Mac, esta nueva funcionalidad está todavía en pruebas, así que no es definitivo que vaya a aparecer en iOS 14. De hecho, si Apple la implementara, sería romper con más de una década de tradición en iOS, un sistema operativo que tomó directamente la cuadrícula de iconos del Apple Newton como modelo para su página de inicio.

También hemos podido ver el nuevo selector de fondo de pantalla de iOS 14 gracias a @DongleBookPro, un rumorólogo con un buen historial en lo que se refiere a filtraciones sobre Apple.

