Nueva Nvidia RTX 3080 Ti: un 40% más rápida que la RTX 2080 Ti

Si los rumores son ciertos, la nueva tarjeta gráfica de gama alta Nvidia GeForce RTX 3080 Ti podría salir a finales de 2020 y ser un 40% más rápida que su predecesora, la RTX 2080 Ti.

Los nuevos rumores nos vienen del usuario KittyCorgi en Twitter, una cuenta relativamente nueva y con pocos usuarios que parece que está publicando información detallada sobre la nueva serie de tarjetas gráficas de Nvidia, la línea Ampere.

Según los tweets, que puedes ver debajo, la serie Ampere de GPUs tendrá cinco tarjetas diferentes, todas con capacidad raytracing para crear imágenes extremadamente fotorrealistas.

Eso quiere decir que hasta las tarjetas más básicas de la nueva generación serán capaces de ofrecer funciones gráficas avanzadas hasta ahora sólo disponibles en la gama más alta de Nvidia.

Según parece, esta nueva series utilizará la tecnología de fabricación de chips de 10nm de Samsung.

1 Surprisingly, the next gen chip will be based on Samsung 10nm node 2 Not very solid about what GA102 really got, may struggle to be 40% above 2080ti, but bound to be under that number if compared against full bore TU102 3 SLi will be available to GA102 ONLY 4 RTX for everyone pic.twitter.com/b5YAKmOmgfMarch 11, 2020