CES 2020: todos los nuevos productos

Nick Pino

La gran noticia es que Apple ”vuelve” al CES después de pasar durante décadas. Eso sí, no van a anunciar nada. Sencillamente estará presente en una mesa redonda sobre privacidad llamada 'Chief Privacy Officer Roundtable: What Do Consumers Want?'. Participará Jane Horvath, Senior Director, Global Privacy en Apple. En ella participará Facebook, la Federal Trade Comission y Proctor & Gamble. Vamos, una fiesta loca.

Como compañías grandes estarán LG, Samsung, Amazon, Canon, Facebook, Intel, LG, Lenovo, Microsoft, MSI, Nikon, Samsung, Sony y muchas otras. Aquí está la lista completa en el sitio web del CES 2020.