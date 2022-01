No necesitamos una iPad Pro en 2022

El Apple iPad Pro es un aburrimiento. Las primeras generaciones del iPad Pro trajeron excelentes novedades: pantallas enormes, procesadores potentes y accesorios que los convirtieron en estaciones de trabajo portátiles. Pero eso ya no es suficiente.



El iPad Pro (2020) y el iPad Pro (2021) fueron actualizaciones incrementales, sin apenas cambios significativos. La de 2022 — según los rumores — sigue el mismo camino. Por eso que no creo que Apple deba lanzarlo.



Apple debería saltarse un año y esperar al iPad Pro (2023). Para que actualizar el software e introducir nuevas tecnologías para que el dispositivo vuelva a ser innovador y emocionante.

El iPad Pro necesita un gran refresco

Las dos últimas generaciones de iPad Pro no han sido emocionantes en absoluto, a pesar del súperpotente chip M1 de Apple.



El chipset M1 da mucha potencia de procesamiento pero apenas aportan ventajas para el usuarios medio de las tabletas [y el iPad Pro tampoco puede sustituir totalmente al MacBook Pro Air o MacBook Pro 13 por ahora].



A pesar de que hay más potencia, no hay nada en lo que la aproveche. Los programas más potentes que he utilizado — incluyendo la edición de aplicaciones como LumaFusion y juegos y aplicaciones de streaming — funcionan increíblemente bien en tabletas más antiguas como mi iPad Pro 12.9. El M1 parece redundante. No hace falta.



Esto también se aplica a otros cambios: el escáner LiDAR en la parte posterior o la conectividad 5G en ciertos iPad Pro 2021. Las redes 5G siguen siendo escasas en muchos sitios. En algunas regiones son completamente inexistentes, así que no es demasiado útil para las tabletas. El LiDAR solo es útil para un grupo increíblemente pequeño de personas con la necesidad de apps de realidad aumentada o captura de mapas 3D.

La pantalla mini LED en la versión de 12,9 pulgadas del iPad Pro está bien pero, honestamente, la diferencia es inapreciable para los usuarios a no ser que las compares con las antiguas. Una pantalla algo mejor no es suficiente.



A pesar de estas actualizaciones, la experiencia media de los usuarios con el iPad Pro no ha cambiado en los últimos años. Haría falta nuevas aplicaciones que aprovechen al máximo la potencia de procesamiento adicional — Photoshop, Premiere, Final Cut Pro — o un cambio en las necesidades de los usuarios para que los iPads se vuelvan más vitales.

Qué hay de nuevo, viejo

La tecnología de consumo no se mueve tan rápidamente como podría parecer a algunos. Basta con observar los teléfonos plegables como ejemplo: el primero se lanzó en 2019. Tres años después, todavía son sólo para unos pocos. Sólo una empresa está trabajando seriamente en ellos.



Además, las nuevas innovaciones verdaderamente imprescindibles no surgen todos los años. Por eso la frase "actualizaciones incrementales" se usa tanto en tecnología: las empresas creen que necesitan poner un nuevo dispositivo cada año para fomentar el consumo a pesar de que — la mayoría de los años — no hay nada realmente nuevo. Las actualizaciones son mínimas. Los cacharros, aburridos.



Apple tampoco necesita lanzar un nuevo iPhone cada año. Samsung no necesita una nueva familia Galaxy S cada 12 meses. Es lo mismo para todas las demás empresas.

Este artículo no es una crítica de los ciclos de consumo de la industria tecnológica que te bombardea con productos 'nuevos' e intenta convencerte de que te conviene la actualización pero, al igual que con esos otros dispositivos, no necesitamos ver un iPad Pro cada año.

Si Apple esperara dos o más años entre actualizacione los cambios sí serían significativos.Desde que la línea iPad Pro debutó en 2015 sólo hemos visto un año sin iPad: el 2019. Y el modelo 2020 no era tan diferente del de 2018 de todos modos. Estas tres generaciones son básicamente el mismo dispositivo.



Lo mismo o más con el iPad Air 4 y el iPad mini (2021). Han alcanzado rápidamente la línea del iPad Pro en diseño y funciones, por lo que la familia Pro está perdiendo su ventaja.



Como sitio web de tecnología de consumo, obviamente daremos la bienvenida al iPad Pro de 2022. Pero como fan de la tecnología no me queda otra que decir: Apple, dale un descanso.