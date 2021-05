No habrá secuela de Justice League con Snyder, que arremete contra Warner

Si esperabas el éxito de la Liga de la Justicia de Zack Snyder trajera una secuela, lo llevas claro. El estudio Warner Bros sigue en sus trece y, por lo menos según el propio Snyder, las cosas no pintan bien.

Cuando se le pregunta sobre la posibilidad de que su 'SnyderVerse' continúe — aún después de la mega-campaña online de sus fans — el director dice que no parece que vaya a suceder.

"Yo lo pensaría de esta manera: sí, Warner Bros. ha sido agresivamente anti-Snyder", dijo Snyder al canal de YouTube Jake's Takes. "¿Qué puedo decir? Está claro que no les interesa mi opinión. Pero también diría que ciertamente no estaban interesados — por lo menos originalmente — en mi visión de la Liga de la Justicia. Es verdad que tomaron sus decisiones al respecto".

'Agresivamente anti-Snyder' es una forma fuerte de decirlo. La falta de continuación de las películas de Snyder no es una sorpresa a estas alturas. En un informe del New York Times — que habla de la futura lista de películas del universo cinematográfico de la DC — los ejecutivos de la Warner llamaron al Snyder Cut que ha arrasado en HBOMax un "callejón sin salida narrativo" — una historia que no va a ninguna parte.

Aun así, Snyder no descarta su participación en futuros proyectos con personajes de DC: "me encantan los personajes y me encantan los mundos y creo que es un lugar increíble para hacer una película. Es un [universo glorioso]". Snyder dice que no sabequé se podría hacer al avanzar, "aparte de que el movimiento de los fans es tan fuerte, la intención de la comunidad de fans es tan pura y realmente tengo un enorme respeto por ella". El director y guionista dice que espera que la cabeza fría prevalezca en el estudio y que vean que hay un gran número de fans que quieren más de eso. "Pero quién sabe lo que harán", apuntilla.

¿Es un problema político?

En teoría, los planes futuros de Warner Bros podrían incluir más obras de Snyder si así lo quisieran.

La razón: el estudio ha apostado por una visión de "Multiverso". Al contrario que el universo Marvel, esta idea no requiere que las películas estén conectadas en absoluto. Así, puede mostrar diferentes versiones de los personajes sin contradecirse entre sí. Además habrá películas como Flashpoint, que se rumorea que contará con las versiones de Batman de Michael Keaton y Ben Affleck.

Si ése es el plan de Warner, la versión de Snyder de los personajes de DC no tiene que ajustarse a nada. Pero hay otros factores. Por ejemplo, la Liga de la Justicia de Zack Snyder no apareció en la gran pantalla: solo la versión original, que era mucho peor. La gente tuvo que buscar la nueva edición en HBO Max.

Teniendo en cuenta el gasto que supone hacer una película de superhéroes de esta envergadura, la economía de hacer una secuela al mismo nivel es probablemente complicada de resolver.

Luego está la otra posibilidad: que Warner no quiera que la era de las películas de DC de Snyder continúe y punto. Esto es lo que parece que está diciendo el director — parece que el director y el estudio se han divorciado.

Si es así, Warner Bros tendrá que demostrar que puede hacer algo mejor que Snyder. La recepción general de la Liga de la Justicia será una larga sombra sobre sus siguientes películas, desde el Escuadrón Suicida a The Batman a Flashpoint. Si estas películas no son buenas, es posible que el nombre de Snyder tenga que venir a rescatarles en unos años.

La próxima película de Snyder será Army of the Dead. Llegará a Netflix el 21 de mayo.