Lanzamiento de GTA 6: ¿esta semana y en exclusiva para la PS5?

Rockstar Games no ha revelado absolutamente nada del GTA 6, pero eso no impide que los fans no paren de especula sobre el juego. Por ejemplo, algunos dicen que lo anunciaran esta misma semana.

El desarrollador de las series Grand Theft Auto y Red Dead Redemption acaba de cambiar las ilustraciones de su página web, algo que los fans han interpretado como que algo estaba pasando entre bastidores. Algunos interpretaron también un nuevo vídeo — que no aparecía listado en el canal de YouTube de la compañía — como un indicador de un anuncio inminente para Bully 2 o GTA 6.

El anuncio estaba rumoreado para el 20 de marzo, pero esa fecha ha pasado y no ha habido noticias. Algunos de los fans en los foros de GTA todavía piensas que el trailer de GTA 6 llegará el 25 de marzo. Incluso hay una cuenta atrás para este anuncio — pero a nosotros no nos convence.

Para empezar, el sello que publica GTA — Take-Two Interactive — ya ha dicho que no esperamos el GTA 6 próximamente. Durante una conferencia sobre resultados económicos en febrero, la compañía dijo que los próximos juegos serán los más sólidos de la historia, pero que tardaran muchos años en ir apareciendo.

"Dicho esto”, dijo el CEO Strauss H. Zelnick, “no tenemos un historial de lanzamientos anuales. Dado que somos una compañía que depende de nuestros equipos creativos para hacer los productos más perfectos que sea posible, tenemos que estar abiertos a fechas de entrega más variables. Y eso significa, algunas veces, que tengamos años ligeros de novedades. Pero incluso en esos años, siempre hemos sido capaces de ofrecer grandes resultados financieros”.

Dado el hecho de que las nuevas consolas no saldrán hasta finales de año y que GTA Online sigue siendo una mina de oro para la compañía, no parece posible que vayan a anunciar GTA 6 en una fecha cercana.

Everyone, I'll explain in a little bit but #GTA6 has a very high chance to be announced on March 25. Stay tuned.March 12, 2020