Nintendo y Microsoft forman una alianza para Switch

Nintendo y Microsoft han formado una alianza para la Switch — pero desgraciadamente no tiene que ver ni con Xbox Game Pass ni con Halo: Master Chieft Collection (por ahora).

Las dos companías han trabajado juntas para crear un nuevo servicio llamado Nintendo Switch Concierge: un software gratuito que permite a los usuarios de Switch programar citas individuales con un representante de Nintendo.

El app está diseñada para ayudar a los clientes que acaban de adquirir la consola de la compañía con cualquier pregunta urgente que puedan tener, como por ejemplo, cómo configurar su consola. Algunos de los temas que se tratan son 'Nintendo Switch 101' y 'Juegos (iniciación)'.

Los clientes pueden programar una sesión a través del sitio web de Nintendo Switch Concierge, y las videollamadas se conectan a través de — atención — Microsoft Teams. Antes de concertar la cita tendrás que concretar de qué quieres hablar y, por supuesto, elegir día y hora. Tu cita se guardará y podrás verla en la página web de Nintendo Switch Concierge hasta que llegue el momento de conectar.

Parece que el servicio de conserje online solo está disponible en Estados Unidos, por ahora.

Según Nintendo, la disponibilidad de las sesiones de consulta estará limitada al orden de llegada de los clientes. Y además sólo podrán participar aquellos que hayan comprado recientemente una Nintendo Switch. Al participar, tendrás que aceptar que Nintendo "pueda recopilar imágenes de vídeo tuyas, tu voz y tu entorno para interactuar contigo con el servicio solicitado", como cada vez que haces una llamada a cualquier servicio de atención al cliente.

Nintendo y Microsoft siguen coqueteando entre ellos

La aparente amistad de Nintendo y Microsoft ha ido creciendo en los últimos años. Minecraft, por ejemplo, fue uno de los primeros juegos en soportar el juego entre gamers de Xbox One y Nintendo Switch. Y otras exclusivas de Xbox, como Ori and the Blind Forest y Ori and the Will of the Wisps, también han llegado a la Switch.

Además, personajes exclusivos propiedad de Microsoft como Banjo Kazooie también han aparecido como estrellas en Super Smash Bros. Ultimate de Nintendo. Y recientemente, ha habido un rumor de que Halo: Master Chieft Collectiom llegará para la Switch.

La colaboración del conserje es tan excitante para los gamers como lo anterior, pero demuestra que las dos compañías están a partir un piñón.

Y aunque no son tan estrechas, Microsoft no sólo mantiene relaciones con Nintendo. Su archienemigo Sony también usa los servidores Azure de Microsoft, que alimentan XCloud y otros servicios online de la compañía de Redmond. Las dos compañías anunciaron una "asociación estratégica" en mayo de 2019 que hará que Sony utilice los centros de datos Microsoft Azure para sus propios servicios de juegos en la nube y de transmisión de contenidos de PlayStation.