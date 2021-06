Nintendo Switch Pro en E3 2021: ¿cuándo llegará realmente?

Hace unas semanas estábamos casi seguros que la Nintendo Switch Pro llegaría en el E3 2021. En su lugar, Nintendo sólo mostró los próximos juegos de Nintendo Switch para 2021 y 2022.

No fue el Nintendo Direct más emocionante que hemos visto, al menos pudimos ver The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 — que se lanzará en algún momento de 2022 — y un par de sorpresas: Metroid: Dread y Advance Wars 1+2 Bootcamp.

Nintendo sólo reveló un nuevo hardware: la consola Game & Watch The Legend of Zelda. Sin embargo, la Switch Pro que tantos analistas de la industria habían pronosticado no apareció por ningún lado.

Con tantas fuentes apuntnado a la existencia de la nueva Switch de Nintendo — como este informe de Bloomberg — seguimos confiando en que la consola está en desarrollo. Pero está claro que Nintendo no está preparada para revelarla todavía.

Si Nintendo hubiera revelado una nueva y brillante Switch Pro, con una pantalla OLED de 720p y resolución 4K cuando se conecta a un televisor, es probable que los juegos se hubieran quedado completamente eclipsados por el nuevo hardware.

Lo más probable es que Nintendo opte por dedicar un Nintendo Direct a la Switch Pro.

¿Cuándo veremos la Switch Pro?

Muchos analistas siguen afirmando que la Nintendo Switch Pro saldrá a la venta este año, así que podemos especular que el anuncio es inminente.

Pero no sabemos cuándo. La Nintendo Switch se anunció en octubre y la Wii en septiembre. Tanto la Wii U como la Nintendo 3DS se dieron a conocer en el E3 y no vendieron nada.

La evidencia puramente anecdótica parece sugerir que el nuevo hardware funciona mejor cuando los consumidores se centran únicamente en un anuncio, sin distraerse con los anuncios de nuevos juegos o la competencia.

¿Para quién es la Nintendo Switch Pro?

La Nintendo Switch y la Nintendo Switch Lite sigue volando en las tiendas aunque está acercándose a su quinto año a la venta. Aún así, está empezando a parecer ligeramente anticuada, sobre todo para aquellos que juegan a la Switch en el televisor. Una mejor pantalla y la capacidad de usar en 4K sin duda atraería a aquellos que desean que la Nintendo Switch sea más potente. También alargaría la vida útil de la consola de Nintendo, que tradicionalmente dura cinco años.

Pero Nintendo también podría dejar de lado la idea de una Nintendo Switch Pro y decidir hacer una Nintendo Switch 2, que podría ir mucho más allá en términos de innovación. También podría admitir la retrocompatibilidad con la amplia biblioteca de juegos de la Switch.

En cualquier caso, nos acercamos al periodo en el que Nintendo suele desvelar su próxima consola. No tenemos dudas de que nos intentará sorprender de una u otra forma. Habrá que ser algo más pacientes.