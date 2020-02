Nintendo siempre gana y no le importa ni la PS5 ni la Xbox Series X

Los fanboys de la Sony PlayStation 5 y la Microsoft Xbox Series X no paran de dar la murga con el bombo y platillo para sus respectivas consolas. Y los jugadores que no son talibanes esperan impacientes noticias sobre las próximas máquinas de Microsoft y Sony.

¿Pero dónde deja esto a Nintendo? Sin nueva Switch en camino — según la compañía Japonesa — ¿cómo va la Casa de Mario poder competir con las dos grandes consolas de 2020? La respuesta es sencilla: no necesita competir con ellas.

Aunque Nintendo no tenga una nueva consola en ciernes, los nipones no están preocupados por su supuesta competencia. De hecho, no creen que vaya a haber mucha competencia directa desde Sony y Microsoft. Y están en lo cierto. Nintendo está jugando a algo diferente y, sin importar quién gane la siguiente guerra de las consolas, Nintendo continuará teniendo éxito.

Nintendo tienen un público diferente

Nintendo a despreciado públicamente la posible amenaza de la PS5 y la Xbox Series X a principios de año. El nuevo presidente de Nintendo — Shuntaro Furukawa — dijo a los inversores durante una rueda de preguntas y respuestas en Japón que, aunque el paisaje de la industria del videojuego iba a cambiar, la compañía no piensa que el lanzamiento de estas consolas de siguiente generación vaya a tener un gran impacto en su propia fortuna.

“No creemos que la tendencias del mercado de otras compañías vayan a afectar significativamente a nuestro negocio“, Furukawa dijo a los inversores explicando que el público de la Nintendo Switch tiene poco que ver con el futuro público de la PS5 o la Xbox Series X.

La Nintendo Switch no esta dirigida a los jugadores “hard-core” que se pasan las horas muertas frente al televisor. En vez de a esos jugadores, la Switch es una consola híbrida para toda la familia. Y para toda la familia no sólo significa ”para niños” — sino que tu target demográfico abarca un amplio rango de edades. Es una consola que puedes tener en tu casa y que todos el mundo puede disfrutar. Juegos d la Switch como Luigi's Mansion 3 o Pokémon Sword and Shield atraen a jugadores de todas las edades por que son extremadamente divertidos sin caer en temáticas ñoñas o adultas. Son para todos los públicos. Esa es la belleza de Nintendo.

Mientras, Microsoft y Sony están dirigiendo sus consolas a un público más adulto. Con las especificaciones de las consolas de siguiente generación poniéndolas casi a la par con los últimos PCs especializados en videojuegos, la PS5 y la Xbox Series X quieren atraer a personas a los que les gusten los juegos que rompan nuevas fronteras y a los que no les importe gastarse un dineral en ellas.

Se puede argumentar que nunca ha habido tanta disparidad entre los mundos a los que se dirige la Switch por una parte y la PS5 y Xbox Series X por otra. Anteriormente, con consolas como la Nintendo 64 o la GameCube, Nintendo sí que estaba intentando competir con las consolas de Microsoft y Sony de la época.

Sin embargo, después del desastre de ventas de la Nintendo 64 (33 millones de unidades vendidas) y GameCube (22 millones), la compañía nipona empezó a desarrollar consolas que no competían directamente con Sony y Microsoft. La Wii fue un superéxito de ventas porque se dirigía a todos los públicos, con Wiimote como seña de identidad. Después del bache la Wii U, la Nintendo Switch volvió a rescatar ése espíritu mezclando la innovación de la Wii con la portabilidad de las clásicas GameBoys: una máquina que puede usarse de muchas maneras diferentes tanto en casa como de viaje y en cualquier parte.

La favorita de los desarrolladores

Nintendo tiene razón en tener confianza. No sólo la Nintendo Switch continúa siendo un éxito con los jugadores, sino también con los desarrolladores, que ven con interés que la plataforma siga creciendo.

Según una encuesta de la GDC, el 12% de los desarrolladores de juegos lanzaron su último proyecto para la Switch, comparado con un 17% que están desarrollando un proyecto para la consola híbrida y un 19% que van a sacar su nuevo proyecto para la Switch. Es una progresión ascendente. En total, más desarrolladores están desarrollando su próximo juego para la Switch que para las otras consolas.

Esto podría suceder porque todavía no saben cómo se van a comportar las nuevas consolas en el mercado. Pero, según la encuesta, la Switch es una de las consolas más atractivas para los desarrolladores, casi a la par con la PS5 — con sólo un punto de diferencia entre las dos. Podemos asumir que la librería de juegos para la Switch no se va agotar en un futuro previsible.

Así que puede que Nintendo no vaya a lanzar una Switch Pro este año y que no sepamos qué juegos van a salir más allá de Animal Crossing, pero está claro que no tiene que preocuparse ni de la PS5 ni la Xbox Series X.

Dejad que Sony y Microsoft se saquen los ojos mientras Nintendo sigue siendo Nintendo.

