Nintendo podría estar haciendo una Switch con dos pantallas: por qué es una gran idea

Los rumores sobre una futura Nintendo Switch Pro llevan flotando en internet durante un tiempo. Existen supuestas filtraciones que dice que la Switch Pro tendría gráficos mejorados y más potencia de proceso, ofreciendo una versión premium para jugadores hardcore.

Nintendo no ha confirmado la nueva versión y la compañía japonesa ha declarado que no habrá nuevas Switch en 2020. Hambrientos de nuevos datos, los hackers han cavado en las profundidades del nuevo firmware de la consola portátil y han descubierto que podría haber más de una nueva Nintendo Switch en el futuro, incluyendo una con dos pantallas.

Sí, has leído bien, podríamos ver una nueva Nintendo Switch con dos pantallas similar a la Nintendo DS o la 3DS. Y, aunque esto tampoco ha sido confirmado por Nintendo, parece lógico que la compañía se mueva en esa dirección. Sería una brillante decisión y te voy a contar por qué.

Qué han descubierto en el firmware

Antes de nada, hay que decir que encontrar datos dentro del firmware no siempre es indicativo de lo que va a aparecer, así que todo esto es especulación [a veces las compañías prueban cosas internamente y dejan el código por accidente en el software—JD]. En este caso, los mineros de datos se adentraron dentro del código Nintendo Switch versión 10.0.0 y publicaron sus hallazgos en Resetera. Y ahí JershJopstin encontró algunas pistas sobre una consola con el nombre en clave Calcio y otra consola no portátil de nombre clave Cooper.

El usuario de Twitter @hexkyz también analizó el código y encontró soporte preliminar para un dispositivo llamado ‘nx-abcd’ pero sin nombre en clave asociado. Para que lo entendáis, Nintendo supuestamente da nombres en clave y nombres de modelo temporales a su nuevo hardware. Por ejemplo: el nombre en clave de la Switch Lite era 'Hoag' y el modelo 'nx-abcc'.

Estos dataminers afirman que pueden identificar el diseño de las máquinas por el nombre de los modelos. La teoría es que cualquier nombre en clave que empieza por la letra I es un híbrido [como la Switch, cuyo nombre en clave era Icosa, y puede ser portátil y estar conectada a una pantalla—JD], la C indicaría una consola no portátil [como Calcio] y la H sería una handheld, es decir, una consola totalmente portátil como la Switch Lite [como Hoag].

El nombre en clave de la nueva Switch es Iowa. Según ellos, hay una 'nx-abcd' que todavía no tiene nombre en clave y que sería un nuevo diseño de hardware — aunque nadie tiene ni idea de qué tipo de diseño sería.

Pero parece que, según el código que han encontrado, esta nueva máquina tendría una pantalla secundaria. Esto ha llevado a lo que aquí nos ocupa, la especulación de que haya una nueva Switch DS — y espero que así sea.

Un sucesor para la 3DS

(Image credit: Nintendo)

La Nintendo Switch está muy bien pero, desde que salió la Switch Lite en septiembre de 2019, es mi consola favorita. Para empezar, yo no conecto la Switch al televisor. Lo que me atrae de la Switch es su portabilidad, algo que no puedo hacer con mi PS4 o Xbox One.

Así que cuando salió la Switch Lite me encantó. Finalmente mis manos pequeñas podrían agarrar la Switch de forma comfortable, sin darle codazos a nadie en el metro. Su tamaño compacto es lo que siempre me ha gustado de las consolas portátiles pero la Switch no era lo suficientemente compacta para mí.

Pero la Switch Lite sólo tiene una pantalla — y meter todo en esa pequeña pantalla es difícil. En juegos como Breath of the Wild a veces me encontraba a mí misma forzando mis ojos para poder ver el mapa de la esquina. Mientras jugaba no podría evitar pensar que sería una experiencia mucho mejor si el mapa, el menú y otros elementos estuvieran en otra parte — quizás una pantalla secundaria.

La Nintendo DS hacía esto perfectamente gracias a su pantalla dual. Podías enfocarte en el pantalla principal mientras la información secundaria estaba en la otra pantalla. Y además permitía un diseño mucho más compacto.

El formato laptop

(Image credit: TechRadar)

La gente especula que la Switch de pantalla dual herede el diseño compacto de almeja de la DS, permitiendo plegar la pantalla cuando no estés jugando. Si implementan la pantalla doble en la Switch Lite la harían más voluminosa.

Pero no nos volvamos locos todavía con estas elucubraciones. La realidad es que Nintendo no ha confirmado que haya nuevas Switch en la pista de despegue. Y tampoco hay realmente ninguna evidencia de que un proyecto de pantalla doble exista — ni siquiera si este modelo es realmente una consola portátil.

Pero quizás el mayor obstáculo para esta versión doble de la Switch es que los desarrolladores tendrían que adaptar sus juegos a la pantalla doble. Esto quizás requeriría desarrollo extra o que eligieran entre la versión de pantalla doble o la de pantalla sencilla.

Si Nintendo eligiera hacer versiones exclusivas de doble pantalla, dividiría la base instalada en dos campos. Así que la única manera realista en que una versión de dos pantallas pudiera funcionar es si Nintendo abandonara el diseño de pantalla única. De esa manera, la Nintendo Switch DS sería la verdadera siguiente generación de la Switch, quizás después de la Nintendo Switch Pro.

Esa es la razón por la que creo que esto no pasará [sin embargo, lo mismo pasó con la Gameboy y la Nintendo DS en su momento. Nintendo mantuvo las dos consolas simultáneamente durante mucho tiempo y no pasó absolutamente nada — JD]

El hecho de que no sepamos qué forma tendrá esta Switch también ha llevado a otros a especular que quizás esto no sea ni una consola portátil ni una consola normal, sino algo totalmente diferente, como una consola de realidad virtual o realidad aumentada.

Sin embargo, mantendré la esperanza de que algún día pueda usar una Nintendo Switch y guardarla confortablemente en mi bolsillo. Algún día.