Nintendo diseña unos Joy-Con plegables para mejorar su ergonomía

Nintendo ha tenido una idea feliz para mejorar la ergonomía y usabilidad de los Joy-Cons: hacerlos plegables. Sí, plegables. Parcialmente al menos. Y no, no es una coña marinera sobre el Galaxy Fold. Esto tiene sentido.

La compañía japonesa — que es conocida por invertir mucho en formatos para mejorar el disfrute de sus videojuegos, como la Wii, los controladores de la Nintendo Ultra, o la Switch — ha presentado una patente sobre un nuevo tipo de Joy-Con. El nuevo díselo los hace parcialmente plegables para que tus pulgares puedan acceder mejor al joystick y los botones de la parte superior.

Según la patente publicada por la oficina de propiedad intelectual de Japón, estos Joy-Cons parecen exactamente igual que los anteriores en su posición estándar. Sin embargo, tiene un sistema de bisagra que permite que el usuario pueda doblarlos, cambiando su forma y haciendo que la pantalla de la Switch se quede en un ángulo de visionado perfecto. La patente de Nintendo dice que esto incrementará la usabilidad de estos dispositivos.

Habrá que ver cuando los Joy-Con plegables llegan al mercado — si es que llegan algún día. Conociendo a Nintendo y su obsesión por la ergonomía y la jugabilidad, no me extrañaría verlos en la próxima Switch o quizás como controladores adicionales. Mientras no la vuelvan a pifiar como lo hicieron con los actuales, yo encantado de comprobar si son más cómodos que los actuales.