Nintendo Breath of the Wild con raytracing y 8K es absolutamente increíble

Nintendo sigue guardando silencio sobre Breath of the Wild 2, que supuestamente saldrá para la mejorada Nintendo Switch 2 con soporte 4K y pantalla OLED. Pero nos tememos que cualquier cosa que hagan parecerá una chapuza comparada con esta versión de Breath of the Wild en 8K y raytracing corriendo en un gaming PC de gama alta.

El vídeo del juego en acción — vía PC Gamer — nos ha dejado con la boca abierta. Aquí lo tenéis:

El vídeo muestra la versión de Wii U del ya clásico título dentro del emulador CEMU en un gaming PC de gama alta. Realizado por el canal de YouTube Digital Dreams, la iluminación global trazada por rayos hace que los exuberantes paisajes de Breath of the Wild tengan un aspecto sensacional, realmente increíble.

Todo este lujo de detalles en sombras y reflejos, la atmósfera del juego, la calidad de la luz — todo esta maravilla es producto del mod REVO Reshade Redux, creado por Pascal Glicher..

Desgraciadamente, no esperes este nivel de fidelidad en la Nintendo Switch 2 porque será imposible.

Nintendo no quiere competir en potencia gráfica

Por desgracia, es probable que tengamos que esperar muchos años antes de ver este nivel de detalle y fidelidad visual en los juegos de Nintendo.

Esto se debe a que, después del fiasco de la Nintendo GameCube y la incapacidad de la compañía japonesa de competir contra Sony y Microsoft, Nintendo optó por fabricar un hardware más barato y menos potente centrado en la jugabilidad y no en la glorificación de los gráficos.

Este enfoque centrado en las ideas dio sus frutos a Nintendo: a Wii, la Nintendo DS y la Nintendo Switch han vendido millones y millones de unidades, convirtiéndose en grandes plataformas sin tener que competir con los dos gigantes de los juegos.

No siempre funciona, por supuesto. Ya lo demostró la Wii U. Pero en general, es una buena estrategia que hace que Nintendo juegue en otra liga.

Lo único malo es que no podremos disfrutar de maravillas visuales como un Breath of the Wild 2 en 8K y raytracing.