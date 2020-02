Netflix en Marzo 2020: todas las nuevas películas y series

Netflix ha revelado todas las nuevas series y películas que estarán disponibles en Estados Unidos en el mes de Marzo de 2020. Hay varias joyas, incluyendo la nueva y largamente esperada temporada de Ozark (extremadamente recomendada) y la temporada 3 de la serie de animación Castlevania (uno de los mejores animes que hay).

La única mala noticia es que no veremos la imprescindible The Umbrella Academy temporada 2 este mes a no ser que se estén reservando la sorpresa después de habernos puesto los dientes largos con posters promocionales de los personajes durante estos días pasados.

En lo que a películas clásicas se refiere, este mes tiene nuevos films de gran calibre. Para empezar, la icónica película de Scorsese Goodfellas (Uno de los Nuestros en español) que hace pareja con el original de Netflix The Irishman. También tendrás otros clásicos fundamentales como The Shawshank Redemption, There Will Be Blood, Silver Linings Playbook and Tinker, Tailor, Soldier, Spy. Y tampoco te pierdas Killing Them Softly, un gran film criminal con un soberbio Brad Pitt y con James Gandolfini haciendo un perfecto papel secundario.

Pero atención, que nos quedamos sin otras películas que deberías ver antes de que Netflix las quite de su particular cartelera: Black Panther dejará de estar disponible para el 3 de Marzo para irse a Disney Plus. También nos abandonan Zodiac (3 de marzo), Men in Black (14 de marzo), Batman Begins, The Dark Knight, las películas de Kill Bill movies y las dos últimas de The Lords of the Rings (todas ellas el 30 de marzo).

Aquí tienes las listas completas de las películas y series que llegan a Netflix en Marzo de 2020, divididas por fechas de estreno:

1 de Marzo

Go! Go! Cory Carson: Season 2

Always a Bridesmaid

Beyond the Mat

Cop Out

Corpse Bride

Donnie Brasco

Freedom Writers

Ghosts of Girlfriends Past

GoodFellas

Haywire

He's Just Not That Into You

Hook

Hugo

Kung Fu Panda 2

Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events

Life as We Know It

Looney Tunes: Back in Action

Outbreak

Resident Evil: Apocalypse

Resident Evil: Extinction

Richie Rich

Semi-Pro

Sleepover

Space Jam

The Gift

The Interview

The Shawshank Redemption

The Story of God with Morgan Freeman: S3

There Will Be Blood

Tootsie

Valentine's Day

Velvet Colección: Grand Finale

ZZ Top: That Little Ol’ Band from Texas

3 de Marzo

Taylor Tomlinson: Quarter-Life Crisis

4 de Marzo

Lil Peep: Everybody's Everything

5 de Marzo

Castlevania: Season 3

Mighty Little Bheem: Festival of Colors

6 de Marzo

Guilty

I am Jonas

Paradise PD: Part 2

The Protector: Season 3

Spenser Confidential

Twin Murders: The Silence of the White City

Ugly Delicious: Season 2

8 de Marzo

Sitara: Let Girls Dream

10 de Marzo

Carmen Sandiego: To Steal or Not to Steal

Marc Maron: End Times Fun

11 de Marzo

The Circle Brazil

Dirty Money: Season 2

Last Ferry

On My Block: Season 3

Summer Night

12 de Marzo

Hospital Playlist

13 de Marzo

100 Humans

BEASTARS

Bloodride

Elite: Season 3

Go Karts

Kingdom: Season 2

Lost Girls

The Valhalla Murders

Women of the Night

15 de Marzo

Aftermath

16 de Marzo

The Boss Baby: Back in Business: Season 3

Search Party

Silver Linings Playbook

Tinker, Tailor, Soldier, Spy

The Young Messiah

17 de Marzo

Bert Kreischer: Hey Big Boy

All American: Season 2

Black Lightning: Season 3

Shaun the Sheep: Adventures from Mossy Bottom

18 de Marzo

Lu Over the Wall

19 de Marzo

Altered Carbon: Resleeved

Feel Good

20 de Marzo

A Life of Speed: The Juan Manuel Fangio Story

Archibald's Next Big Thing: Season 2

Buddi

Dino Girl Gauko: Season 2

Greenhouse Academy: Season 4

The Letter for the King

Maska

The Platform

Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker

Ultras

Tiger King

23 de Marzo

Levante

25 de Marzo

Crip Camp: A Disability Revolution

Curtiz

The Occupant (Hogar)

Signs (Netflix Original)

YooHoo to the Rescue: Season 3

26 de Marzo

7SEEDS: Part 2

Blood Father

Unorthodox

27 de Marzo

Car Masters: Rust to Riches: Season 2

The Decline

Dragons: Rescue Riders: Hunt for the Golden Dragon

Il processo

Killing Them Softly

Ozark: Season 3

There's Something in the Water

True: Wuzzle Wegg Day

Uncorked

