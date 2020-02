Las mejores laptops para estudiantes: todas las mejores opciones para la escuela

La educación puede llegar a ser muy costosa enseguida: libros, matrículas y alojamiento. Estas cosas se suman rápidamente, y esto sin añadir a la mezcla una de las 10 mejores laptops para estudiantes. El lado positivo, sin embargo, es que muchas de las mejores laptops para estudiantes del mercado pueden ahorrarte un poco de dinero. De hecho, las 10 mejores laptops para estudiantes de nuestra lista son dispositivos económicos que tienen estilo y potencia sin costar una fortuna.

Esto es más que bueno, especialmente porque cuando se gasta todo ese dinero en libros y en fideos instantáneos, ahorrar para una laptop puede ser difícil. Los primeros candidatos para una laptop de estudiante valorarán que tenga los mejores procesadores o tarjetas gráficas, pero que sigan proporcionando suficiente potencia para poder hacer los trabajos de la escuela, y que a la vez ofrezcan un poco de entretenimiento después.

Tampoco tienes que limitarte a Windows 10, ya que muchas de las mejores Chromebooks son capaces de competir con algunas de la mejores laptops; esto significa que puedes tener todo lo que necesitas en una laptop sin tener que gastar demasiado.

Después de todo, ir a la escuela puede ser estresante, y no quieres tener la presión adicional de usar una laptop que casi ni funciona. Mereces una laptop excelente, y es por eso que buscamos las 10 mejores laptops para estudiantes que puedes comprar con tu presupuesto. Porque nadie debería estar limitado a una vieja reliquia para hacer su trabajo ni tener que vender un riñón.

1. Huawei Matebook 13

La mejor laptop para la mayoría de los estudiantes universitarios.

Procesador: Intel Core i5 - i7 de 8.º generación | Gráficos: Intel UHD Graphics 620; Nvidia GeForce MX150 (opcional) | RAM: 8 GB | Pantalla: 13,3 pulgadas de 2K (2,560 × 1,440) con panel táctil | Almacenamiento: SSD de 256 GB - 512 GB

Extremadamente asequible

Potente

Limitada a 8 GB de memoria RAM

En TechRadar, nos encanta cuando una laptop combina precio y rendimiento sin sacrificar nada, y la Huawei Matebook 13 se acerca a este equilibrio más que ningún otro modelo en el 2019. Es delgada, ligera y perfecta para llevar en tu mochila mientras vas de clase a clase; además, es rápida y asequible. Esta belleza Ultrabook de 13 pulgadas te permitirá terminar tu trabajo con estilo, sin que gastes una fortuna. Solo asegúrate de tener un cargador a mano, porque la batería es decepcionante. No hay duda de que merece un lugar seguro en nuestra lista de las 10 mejores laptops para estudiantes.

2. Dell XPS 13

El modelo insignia de Dell se acaba de graduar.

Procesador: Intel Core i3 - i7 de 8.º generación | Gráficos: Intel UHD Graphics 620 | Pantalla: 13,3 pulgadas FHD (1,920 × 1,080; sin táctil) o UHD (3,840 × 2,160; táctil) | Almacenamiento: SSD de 128 GB a 2TB

La cámara web está ubicada en un lugar razonable

Potente

La actualización fue pequeña

La laptop más importante de Dell siempre se clasificó entre las 10 mejores laptops para estudiantes, así como para profesionales o usuarios casuales y cotidianos. En esta ocasión, la Dell XPS 13 2019 trae de regreso el modelo básico, lo que la hace más asequible para los estudiantes universitarios. Dell logró corregir nuestro mayor problema con la línea XPS: la ubicación de la cámara web. El fabricante movió la cámara web al lugar donde pertenece, es decir, a la parte superior de la pantalla. Ahora ni tus familiares ni compañeros tienen que ver tu nariz cuando haces videollamadas.

3. Surface Laptop 2

Mira más allá de la superficie.

Procesador: Intel Core i5 - i7 de 8.º generación | Gráficos: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8GB - 16GB | Pantalla: panel táctil de 13,5 pulgadas (2256 × 1504) con PixelSense | Almacenamiento: SSD de 128 GB a 1 TB

Mejora gigante del rendimiento

No tiene Windows 10 S

Sigue sin tener Thunderbolt 3

Aunque la Surface Laptop era sin dudas una de las 10 mejores laptops para estudiantes, su mal rendimiento, la falta de puertos y un sistema Windows 10 en modo S la colocaban en una posición inferior. La Surface Laptop 2 supera a su predecesor por mucho, excepto por la situación de los puertos. Ahora está equipada con procesadores Intel Kaby Lake Refresh de octava generación, el sistema operativo Windows 10 Home completo y una opción en color negro. Hubiéramos querido contar con al menos un puerto USB tipo C, pero eso no cambia el hecho de que con esta laptop podrás hacer todas tus actividades con estilo y con poco o ningún esfuerzo.

4. Microsoft Surface Go

Una Surface para todos.

Procesador: Intel Pentium Gold 4415Y | Gráficos: Intel HD Graphics 615 | RAM: 4GB - 8GB | Pantalla: panel táctil de 10 pulgadas, 1,800 × 1,200 con PixelSense (217 ppi, relación de aspecto de 3:2) | Almacenamiento: 64 GB eMMC o SSD de 128 GB

Asequible

Su calidad de fabricación es fantástica

Procesador Pentium

Cuando buscas una laptop escolar, se debe encontrar un equilibrio perfecto entre precio y rendimiento, además de un toque de estilo que nunca está de más. La Microsoft Surface Go no es solo una de las mejores tablets con Windows, sino que es probable que sea una de las 10 mejores laptops, sobre todo por su relación costo-beneficio. No te dejes engañar por los componentes de baja potencia, ya que Microsoft diseñó esta tablet para estar al día con toda tu tarea escolar y mucho más, sin derramar ni una gota de sudor.

5. Dell XPS 15

Más de lo que nos encanta.

Procesador: Intel Core i5 - i9 de 8.º generación | Gráficos: Intel UHD Graphics 630 o Nvidia GeForce GTX 1050 Ti | RAM: 8GB - 32GB | Pantalla: de 15,6 pulgadas, FHD IPS (1920 x 1080), no táctil, antirreflectante; 4K UHD IPS (3840 x 2160) InfinityEdge táctil antirreflectante | Almacenamiento: Unidad de estado sólida híbrida de 1 TB; SSD PCIe de 2 TB

Suficiente potencia

Asequible

Más de lo mismo

La Dell XPS 15 estuvo en nuestra lista de las mejores laptops para estudiantes por algunos años, y Dell adoptó el enfoque antiguo de “si no está roto, no lo arregles” con su último modelo. No cambió mucho desde la versión del 2017, pero eso no es algo negativo. Después de todo, obtienes una Ultrabook que no es solo confiable, sino que también tiene la potencia suficiente para hacer casi cualquier trabajo. ¿Y sabes cuál es la mejor parte? La Dell XPS 15 es muy asequible. Su versión básica debería ser suficiente para la mayoría de los usuarios y lo suficientemente buena para que sea una de las 10 mejores laptops para estudiantes. No obstante, también puedes configurar este dispositivo con un procesador Intel Core i9 y 32 GB de RAM, lo que convierte a la Dell XPS 15 en una máquina extremadamente potente. Ahora, si Dell pudiera simplemente cambiar la cámara de posición, sería excelente.

(Image credit: Future)

6. HP Envy x360 13 (2019)

HP le da a su laptop delgada un avance AMD

Procesador: AMD Ryzen 3 3300U – AMD Ryzen 7 3700U | Gráficos: AMD Radeon Vega 6 – Radeon Vega 10 | RAM: 8GB – 16GB | Pantalla: 13.3 pulgadas FHD IPS (1,920 x 1,080) | Almacenamiento: SSD de 256GB a 1 TB

Delgada y preciosa

Chasis de alta gama

Buena batería

Rendimiento del procesador y de los gráficos inadecuado

Gracias a su diseño, esta laptop 2 en 1 es más delgada de lo que se esperaría, que le resulta a su favor cuando la usa en modo tablet. No hay otra mejor razón por la cual debería considerar la HP Envy x360 (2019). Esta belleza de HP ofrece una calidad excelente, 9 horas de video y un rendimiento que lo ayudará a completar todo su trabajo escolar, a un precio bien asequible.

7. Microsoft Surface Pro 6

¿Eso es una tablet? ¿O es más bien una laptop? Ambas.

Procesador: Intel Core i5 - i7 de 8.º generación | Gráficos: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8GB - 16GB | Pantalla: PixelSense (2736 × 1824) de 12,3 pulgadas | Almacenamiento: SSD de 128 GB a 1 TB

Procesador de cuatro núcleos

Larga duración de la batería

Aún sin puertos USB-C

La línea de Microsoft Surface se hizo famosa por ser una de las mejores con Windows del mercado. Cuenta con hermosas pantallas táctiles, un rendimiento increíble y baterías de larga duración. La Surface Pro 6 sigue la tradición, incluso si no incluye ninguna innovación. Obtienes una tablet Windows veloz que puede convertirse fácilmente en una laptop con la Surface Type Cover, lo que hace que sea una de las 10 mejores laptops para estudiantes. Esto quiere decir que puedes hacer tus actividades y luego entretenerte con ella sin esfuerzos.

8. Dell Inspiron Chromebook 11 2-in-1

Hora de ahorrar

Procesador: Intel Celeron N3060 | Gráficos: Intel HD Graphics 400 | RAM: 4GB | Pantalla: 11,6 pulgadas, pantalla táctil HD (1366 x 768) | Almacenamiento: 32GB - 64GB eMMC

Buena fabricación

Larga duración de la batería

No es muy potente

La mayoría de las tareas escolares no especializadas (como ingeniería) se puede hacer en una Chromebook, ahorrándote cientos de dólares. Si eres un estudiante que busca una de las 10 mejores laptops para estudiantes que te permita investigar, escribir ensayos y nada más, la 2 en 1 Dell Inspiron Chromebook 11 podría ser exactamente lo que necesitas. La 2 en 1 Dell Chromebook 11 no te permite hacer mucho trabajo pesado, pero al costar menos de US$300, no necesita hacerlo. Esta es la mejor laptop para un estudiante con un presupuesto limitado.

9. Apple MacBook Air (2018)

El renacimiento de la Mac más popular.

Procesador: Intel Core i5 de dos núcleos de 8.º generación | Gráficos: Intel UHD Graphics 617 | RAM: 8 GB - 16 GB | Pantalla: Retina (2560 x 1600) de 13,3 pulgadas | Almacenamiento: SSD de 128GB - 1.5TB

Más delgada y ligera

Es la Mac más asequible

Procesador de dos núcleos

Apple introdujo la MacBook Air en la época moderna a través de procesadores de octava generación sin ventiladores, un diseño más delgado y ligero y, quizás lo más importante, una pantalla Retina. Ya no tienes que sacrificar las características modernas para tener una “Mac asequible”, y esto hace que la MacBook Air sea una de las 10 mejores laptops para estudiantes universitarios.

(Image credit: Future)

10. MacBook Pro (15 pulgadas, 2018)

Delgada, potente y elegante.

Procesador: Intel Core i7 - i9 de 8.º generación | Gráficos: AMD Radeon Pro 555X; Radeon Pro Vega 20, Intel UHD Graphics 630 | RAM: 16GB - 32GB | Pantalla: pantalla Retina de 15,4 pulgadas de 2880 × 1800 | Almacenamiento: SSD de 256GB a 4TB

Hermoso diseño

Rendimiento estelar

Costoso

Si no te preocupa mucho el dinero y eres adicto al sistema macOS (lo entendemos), la MacBook Pro es la MacBook más potente que jamás haya existido. Con sus procesadores de seis núcleos extraordinarios y su memoria increíble de 32 GB, esta máquina de Cupertino es potente, no importa si estás haciendo proyectos para la escuela, editando fotos o jugando videojuegos. También incluye un teclado Butterfly de tercera generación bastante mejorado que no solo dejará de distraer a los estudiantes a tu alrededor, sino que será menos propenso a fallar.

Bill Thomas y Gabe Carey también contribuyeron en este artículo.

Crédito de imágenes: TechRadar