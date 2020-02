Microsoft Surface Pro X con $200 de descuento

Si quieres un laptop ultraligero que además sea tableta — o viceversa — en Best Buy tienen la nueva Microsoft Surface Pro X con hasta $200 de descuento.

Es el primer descuento serio de la Surface Pro laptop, que puedes conseguir por sólo $899 ahora mismo. Por un poco más — $1,099 — puedes conseguir la versión con 256GB de almacenamiento y $1,599 te incluyen 512GB.

Dicho eso, si quieres algo notablemente más barato y compatible con todas las aplicaciones de Windows — al Surface Pro X requiere aplicaciones especiales compiladas para procesadores ARM — la Surface Pro 7 con 8GB de RAM y almacenamiento SSD de 128GB con el teclado incluído sólo cuesta ahora $764.99. Una ganga.

Pero ojo, porque aunque esta última incluya el magnífico teclado de Microsoft, algunas de las otras ofertas no lo incluyen.

Si no estás en los Estados Unidos, baja hasta el final del artículo para ver otras ofertas de Surface Pro 7 y Surface Pro X en tu país.

La Surface Pro X es el último portátil 2-en-1 de la compañía de Redmond, que además incluye el chip especial ARM diseñado por Microsoft y Qualcomm, el Microsoft SQ1. El diseño es muy bueno, ultrafino y enorma: 13 pulgadas de pantalla LCD IPS de alta calidad PixelSense.

Surface Pro X | 13-inch | 128GB SSD | 8GB RAM | $999.99 $899.99 en Best Buy $100 de descuento en la Surface Pro X de nivel básico, con 128GB de almacenamiento y 8 GB de RAM que además incluye conectividad celular 4G aparte de la conexión habitual WiFi para que no tengas que depender de nada ni de nadie. Ver oferta

Surface Pro X | 13-inch | 256GB SSD | 8GB RAM | $1,299 $1,099 en Best Buy Con un descuento de $200 sobre el precio original, esta Surface Pro amplía la capacaidad de almacenamiento pero no la memoria RAM por un total de $1099. Si quieres un modelo para editar vídeo o imágenes grandes, te recomendamos el modelo de 16GB de RAM por sólo $1299 . Ver oferta