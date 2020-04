Microsoft tiene un nuevo logo para la Xbox Series X

Ya conocíamos el diseño de la Xbox Series X, que tiene el clásico logo de la Xbox en la esquina de la torre y el controlador, como podéis ver en la imagen sobre estas líneas. Pero ahora acabamos de conocer el nuevo (supuesto) logo que podría acompañar a la nueva consola de Microsoft.

La compañía de Redmond está en proceso de registro — la solicitud tiene fecha del 16 de abril April 16, 2020 y el registro todavía no ha sido aprobado. El logo parece que sería exclusivo para la “Series X”. Aquí lo tenéis:

La solicitud de registro vio la luz en Reddit. Como se puede ver en la imagen superior, la X parece bastante de película de ciencia ficción de serie B en los años 80 y no tiene nada que ver con la X en el circulo del logo de la Xbox.

La palabra SERIES — puesta en vertical en una tipografía sans serif que tiene pinta de ser una Helvetica Neue o una Myriad de gran peso — añade a la apariencia de logo ochentero retro-futurista. Tiene toda la pinta de la marca del malo de la película o del fabricante de los chips de la Estrella de la Muerte.

Microsoft hasn't officially confirmed the logo yet, but we're expecting the company will unveil it, alongside plenty of other juicy details, at the Xbox Series X's official reveal that's rumored to take place in May.

No, Microsoft no va a reemplazar el logo de la Xbox

Por supuesto, esta marca no significa en absoluto que Microsoft vaya a reemplazar el logo de la Xbox con esto. Ya no es sólo que Microsoft ha indicado claramente que el logo de la Xbox se mantiene en el hardware de la Series X. Es que cambiarlo por algo nuevo sería una estupidez suicida, después de haber invertido millones de dólares y décadas en construir la marca de la Xbox, que es ahora universalmente reconocida.

Un movimiento así iría contra todas las reglas del branding. Una compañía no cambia el logo de un producto de la noche a la mañana precisamente porque sería restar valor a la inversión más costosa, que es la de la construcción de una imagen de marca. En todo caso, si en algún momento Microsoft quiere ir en otra dirección con su logo, sería un proceso gradual, usando pequeñas modificaciones durante un periodo de años para llegar a un logo final mientras “entrenas“ a tu audiencia objetiva — los gamers.

Lo que sí es posible es que esta sea una marca complementaria al logo de la Xbox actual. No que aparezca en el hardware de la Xbox. Ya hemos visto que no es así en las imágenes que la propia Microsoft ha distribuido y añadir esto al hardware sería ensuciar la marca principal, que es lo único que importa.

En lugar de eso, este logo podría aparecer como un distintivo único en todo hardware o software de Microsoft y terceras compañías para indicar que un producto está diseñado para funcionar exclusivamente con la Xbox Series X.

La otra posibilidad es que Microsoft registre esta marca como muchas compañías registran otras marcas: por si acaso y que al final nunca la usen. Sin embargo, parece razonable apostar a que este marca de la Series X tendrá la función de distintivo para poner en alguna esquina del empaquetado de los productos, igual que Apple utiliza “Made for iPhone“.