Microsoft mostrará por fin los juegos de la Xbox Series X el 7 de mayo

¡Marcar la fecha en el calendario! Después de que el gran jefe de la Xbox Phil Spencer nos dijera que estaban a punto de caramelo, Microsoft nos acaba de dar la fecha final en la que revelarán la primera línea de ataque de la Xbox Series X. Por fin veremos qué juegos vienen a final de año y cómo se van a ver en la nueva consola de Redmond. ¡Raytracing, allá vamos!

El evento virtual se celebrará el 7 de mayo a las 11am hora de Nueva York — las 8 de la mañana en California. Aparecerán en un episodio de Inside Xbox donde Microsoft y sus socios desarrolladores de todo el planeta mostrarán sus juegos corriendo en vivo y en directo en una Xbox Series X.

You want to see games for the Xbox Series X? We want to show you games for the Xbox Series X. Check out First Look next-gen gameplay from our global developers partners within #InsideXbox on Thursday, May 7 at 8am PT. pic.twitter.com/xVdgIeRBJXApril 30, 2020