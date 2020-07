Microsoft elimina la Xbox One X

Según algunas fuentes, Microsoft ha dejado de fabricar la Xbox One X y para prepararse de lleno al lanzamiento de la Xbox Series X a finales de este año.

El rumor de que ambas Xbox One habían dejado de fabricarse apareció la semana pasada en un post de Reddit publicado por un supuesto empleado de la cadena de tiendas Target. Según esta persona, tanto la Xbox One X como la Xbox One S habían sido marcadas como “discontinued” en la base de datos interna de la compañía. Es decir, que son un producto sin continuidad y que no llegarán nuevas unidades.

Ahora, un rumor de PressStart afirma que sus fuentes en las cadenas australianas de electrónica EB Games y JB Hi-Fi dicen que no esperan nuevas unidades de la Xbox One X. Añaden que la consola será borrada de sus sistemas y que, a partir de ahora, sólo ofrecerán la Xbox One S y — cuando esté disponible — la nueva Xbox Series X.

También podemos confirmar que Amazon está mostrando la Xbox Series X como “unidades limitadas”, ”no disponible” y, en algunos casos, discontinued en muchas de sus entradas. Por otra parte, la tienda online de la nave nodriza — Microsoft Store — dice que la Xbox One X está “agotada”.

¿Qué pasa con la Xbox One S?

Listados de la Xbox One X en Reino Unido (Image credit: Microsoft Store)

Aunque algunos rumores iniciales decían que la Xbox One S también iba a desaparecer del mapa, un representante de Microsoft en Twitter ha confirmado que la Xbox One S “todavía está muy disponible”, explicando que ha habido una confusión en Amazon con los SKUs — los números de modelo únicos — porque los han cambiado (vía Pure Xbox). El mismo representante no ha mencionado la Xbox One X ni en un sentido ni en otro, por lo que podemos asumir que sí ha sido eliminada del mercado.

Xbox One S is very much still available, we just changed SKU numbers. Amazon is just messy in how they show products.July 4, 2020

Un movimiento algo raro pero que tiene sentido

Quizás Microsoft haya decidido acabar con la Xbox One X para animar a los usuarios a comprarse la Xbox Series X. Sin embargo, lo típico es que las compañías eliminen sus antiguas consolas después de un par de años de introducir la nueva, por lo que esperábamos que Microsoft hubiera seguido fabricando la Xbox One X hasta 2022.

Microsoft siempre se ha enorgullecido de no dejar a sus usuarios de la Xbox One detrás cuando llegue la Xbox Series X — con funciones como Smart Delivery y sin exclusivas de la Xbox Series X. Quizás Microsoft piense que con eso es suficiente: la gente que tenga una Xbox One X no va a comprarse otra si se les estropea la suya. Lógicamente se comprarán una Xbox Series X. Y los que sigan usando su Xbox One X seguirán disfrutando de los juegos de nueva generación.

Quizás esta decisión venga por el precio de la Xbox Series X — algunos rumores apuntan a que será realmente barato. Si es así, ¿por qué mantener un modelo antiguo que pueda canibalizar las ventas de la nueva consola? Tiene sentido que Microsoft la elimine y, de hecho, esto podría ser confirmación de la esperada política de precios agresiva que la compañía de Redmond tendría supuestamente preparada para acabar con la PS5.

Hemos contactado con Microsoft y os contaremos aquí su respuesta en cuanto la recibamos.