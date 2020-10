Microsoft confirma la fecha de lanzamiento de la Xbox Series X

Pocas horas antes del evento donde veremos los primeros juegos exclusivos para Xbox Series X, la jefa de finanzas de Microsoft Amy Hood ha confirmado que saldrá en la “fiestas de 2020”.

La declaración ha venido en forma de respuestas a las preguntas de la periodista de Bloomberg Dina Bass en una conferencia de inversores. Bass preguntó si la ”nueva consola” — refiriéndose a la Xbox Series X — iba a salir en la fiestas de noviembre, a lo que Hood respondió con sólo una palabra: ”sí”.

Bass confirmó el intercambio más tarde en Twitter:

It was in response to a question from me and I said "new console" and "November holidays." Her answer was the single word "yes."July 22, 2020