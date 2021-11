Marvel está planeando una nueva trilogía de Spider-Man, dice un productor de Sony

Sony y Marvel están planeando una segunda trilogía de Spider-Man con Tom Holland al frente que seguirá sus aventuras tras No Way Home. Lo ha confirmado la productora de Sony Amy Pascal.



En declaraciones a Fandango durante una reciente entrevista, Pascal reveló que el estudio "se está preparando para realizar la próxima película de Spider-Man con Tom Holland y Marvel". Agregó que piensan en las tres primeras — las de Homecoming — como una trilogía y ahora van "a pasar a las siguientes tres. Esta no es la última de nuestras películas del UCM".



No hay ningún plan es oficial todavía (según THR ) pero sabemos que supuestamente el estudio tiene una "fuerte relación" con Holland y el jefe de Marvel Kevin Feige, algo que refuerza las esperanzas de que continúe la colaboración entre las tres partes.



La noticia llega pocas semanas antes del lanzamiento de Spider-Man: No Way Home, que llegará a los cines el 15 de diciembre de 2021. Esta película cerrará la trilogía de películas Homecoming, después de Homecoming y Far From Home en 2017 y 2019, respectivamente.



Es indiscutiblemente la película de Marvel más esperada desde Avengers: Endgame en 2019. En ella, Peter Parker se verá obligado a lidiar con las consecuencias de ser desenmascarado como el superpoderoso arácnido. En un esfuerzo por rectificar esa situación, solicita la ayuda del Doctor Strange, pero aparentemente la pareja desencadena involuntariamente una serie de eventos que abren las fronteras del multiverso.



La tercera película de Spider-Man será el lanzamiento final en un año repleto de las películas Marvel, con Black Widow, Shang-Chi y Eternals. Y será la última película de Marvel en un tiempo: Doctor Strange 2 no se estrenará hasta mayo de 2022.

¿Zumba el sentido araña de Tom Holland?

Está claro que el público tiene apetito por ver más aventuras de Spider-Man. Los 78 millones de visitas en el primer tráiler de No Way Home así lo demuestran. Pero está por ver si Holland quiere volver a ponerse el traje rojo y azul para otras tres películas.

(Image credit: Sony Pictures / Marvel Studios)