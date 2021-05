Marvel emitirá su nueva serie estrella los miércoles y no los viernes

¡Buenas noticias! La espera para la próxima serie de Loki de Marvel Studios será un poquito más corta: la serie llegará a Disney Plus dos días antes de lo esperado, según ha anunciado su protagonista en un nuevo vídeo.

El vídeo comienza con Tom Hiddleston lamentando el hecho de que siempre dejen a Loki fuera de los montajes de los héroes de Marvel, argumentando que Loki es más heroico de lo que se le atribuye.

"¿Por qué no te lo demuestro?", pregunta al final, justo antes de declarar que "los miércoles son los nuevos viernes". Inmediatamente después, un título muestra el cambio de fecha de estreno de Loki, que pasa del 11 al 9 de junio.

Por qué el cambio a los miércoles es bueno

La decisión de emitir los nuevos episodios de Loki los miércoles en vez de los viernes tiene sentido. La franja de los viernes funcionó bien para El Halcón y el Soldado de Invierno y WandaVision, pero estaba empezando a saturarse. El cambio a miércoles será un buen respiro a mitad de la semana.

Por lo menos eso pensamos nosotros: estamos muy contentos de que Disney distribuya su contenido de manera más uniforme a lo largo de la semana, en lugar de esperar a los viernes.

Para Disney Plus también tiene mucho sentido: una serie como Loki no corre el riesgo de pasar desapercibida, pero otras series originales de Disney Plus como The Mighty Ducks y Big Shot, podrían pasar desapercibidas al verse obligadas a competir por todos los viernes con series del universo Marvel y Star Wars.

Loki llega a Disney Plus el miércoles 11 de junio. Si aún no estás suscrito a Disney Plus, haz clic en una de las opciones de abajo. Merece la pena, cada día más.