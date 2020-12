Mandalorian temporada 3: estreno, historia, reparto y todo lo que sabemos

La temporada 3 de Mandalorian está confirmada. De hecho, la pre-producción comenzó este año pero parece que Disney va a retrasar la fecha de estreno hasta después de la nueva serie The Book of Boba Fett, que saldrá en diciembre de 2021. Mando tendrá que esperar a 2022 para volver a nuestras pantallas.

Mientras nos preparamos para la larga espera, esto es todo lo que sabemos sobre la temporada 3 de The Mandalorian.

Atención: Si no has visto The Mandalorian temporada 1 o 2, esta guía tiene detalles de la historia. No sigas leyendo si no quieres estropear todas las sorpresas.

The Mandalorian temporada 3: fecha de estreno

La temporada 3 de Mandalorian aún no tiene una fecha de estreno pero sabemos que la serie entrará en producción después de que The Book of Boba Fett haya terminado de filmarse. Según Jon Favreau, la producción de esta última comenzó en diciembre de 2020,

A algunos les preocupaba que no hubiera una tercera temporada con Mando y que The Book of Boba Fett sería la tercera temporada de The Mandalorian, con Fett como protagonista. Esto no será así. Favreau ha confirmado en Good Morning America que habrá temporada 3 de The Mandalorian y continuará la historia de Din Djarin (Pedro Pascal): "estamos trabajando en [la preproducción de la tercera temporada] mientras producimos Boba Fett ".

The Book of Boba Fett llegará oficialmente en diciembre de 2021, así que el estreno de la temporada 3 de The Mandalorian será en algún momento de 2022 — esperamos que durante la primera mitad del año.

The Mandalorian temporada 3: la historia

Creemos que habrá cuatro grandes tramas de la temporada 2 que tienen que seguir en la temporada 3: el Darksaber, qué pasará con Baby Yoda, el regreso del imperio y sus planes secretos para la sangre del pequeño Grogu.

Al final de la temporada 2, Mando ganó el Darksaber al derrotar a Moff Gideon (Giancarlo Esposito) en un combate cuerpo a cuerpo. La espada mandaloriana es la clave para reclamar el trono de Mandalore y convertirse en líder de esa civilización. Por eso la quería Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff). También sabemos que Mando no puede darle la espada a Bo-Katan, sino que ella debería ganarla en combate contra Djarin. Está claro que este conflicto deberá volver a aparecer en la temporada 3 de The Mandalorian, después de que la llegada de Skywalker dejara todo en el limbo.

Hablando de Luke, ésa es la otra gran trama que esperamos encontrar en la temporada 3: Grogu se va con Luke para que éste le entrene en los caminos de la Fuerza. "El talento sin entrenamiento no es nada. Daré mi vida para proteger al Niño ... pero no estará seguro hasta que domine sus habilidades", dice Luke a Mando. Y Mando promete que volverá a ver a Grogu. Lo que no sabemos es cuándo.

Nos sorprendería bastante no volver a ver al pequeño Baby Yoda la próxima temporada, aunque el episodio 7 de la temporada 2 mostró que la serie es capaz de seguir adelante sin Grogu. Sin embargo, lo cierto es que las aventuras de Mando y Grogu han sido hasta ahora el corazón de la serie. No parece lógico que la temporada 3 deje a Grogu totalmente fuera — aunque quizás sólo aparezca hacia el final.

La tercera trama de fondo es el contra-ataque y reorganización de las fuerzas imperiales. La nave de Moff Gideon es sólo una diminuta parte de las fuerzas imperiales. Sabemos que el Gran Almirante Thrawn, quizás el máximo líder imperial existente, también está vivo porque Ahsoka Tano le está persiguiendo.

Lo más seguro es que esta última parte sea la base de la serie de Ahsoka, pero también es muy posible que sea un tema que veamos en la tercera temporada The Mandalorian.

También relacionada con el Imperio está la trama de la sangre de Grogu. Por lo que hemos visto, parece que el programa imperial apunta al origen de Snoke, el villano de la tercera trilogía, y el eventual regreso del Emperador Palpatine.

The Mandalorian temporada 3: el reparto

Todavía no ha reparto confirmado oficialmente para la temporada 3 de The Mandalorian. Pedro Pascal está obligado a regresar como Din Djarin, la estrella principal del programa.

Los otros actores para la próxima temporada no están tan claros, pero esperamos ver a Katee Sackhoff como Bo-Katan. También a Carl Weathers (Greef Karga) y Cara Dune (Gina Carano).

Giancarlo Esposito parece bastante seguro de que volverá a aparecer como Moff Gideon: "tengo la sensación de que me veréis más la próxima temporada", le dijo el actor a la revista Entertainment Weekly. ¿Para qué deshacerse de un villano imperial perfectamente bueno?

También es (remotamente) posible que Boba Fett (Temuera Morrison) y Fennec Shand (Ming-Na Wen) aparezcan nuevamente después de sus papeles en el próximo The Book of Boba Fett.

Deadline, que ya informó correctamente sobre la serie de Boba Fett antes de que Disney la anunciara, afirma que es posible que la actriz Sophie Thatcher aparezca en la temporada 3.

Trailer de la The Mandalorian temporada 3

No esperamos ver un avance de The Mandalorian temporada 3 hasta finales de 2021, posiblemente después de que The Book of Boba Fett se estrene en Disney Plus.

The Mandalorian y el resto de spin-offs terminarán en un "gran evento final"

The Mandalorian tiene tres series derivadas en estos momentos: The Book of Boba Fett, del que ya hemos hablado, Ahsoka y Rangers of the New Republic. Los tres tienen lugar en el mismo período de tiempo que The Mandalorian, que se desarrolla cinco años después del Retorno del Jedi.

Las series no se han establecido al azar. Hay un plan para que este subuniverso de series vuelvan a unirse en una historia más ambiciosa y compleja, como las tramas de las películas de Marvel convergieron en Avengers: Infinity War y Avengers: End Game.

Según Kathleen Kennedy, la jefa de Lucasfilm, "Estas series interconectados, junto con futuras historias, entusiasmarán a las nuevas audiencias, abrazarán a nuestros fans más apasionados y culminarán en un gran evento".

Parece que esto significa que habrá una miniserie o una película que reúna todas las tramas — dentro de unos años.