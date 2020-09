Luna: el nuevo servicio de videojuegos por streaming de Amazon

Jef Bezos sigue extendiendo sus tentáculos por nuevas industrias en su misión de controlar el mundo y hasta el Sistema Solar: su nuevo servicio se llama Luna y sirve para jugar a videojuegos por streaming, rivalizando con Google Stadia, Nvidia GeForce Now o Project xCloud the Microsoft.

Luna te permitirá jugar a videojuegos como si tuvieras una consola en casa pero, en vez de descargarlos a un dispositivo electrónico, el juego correrá enteramente en la nube de los servidores AWS de Amazon, lo verás en tu televisor, PC, Mac o dispositivo móvil, y tú lo controlarás con un mando especial fabricado por Amazon.

Amazon no ha entrado en detalles de cómo funcionará su plataforma de streaming de videojuegos tendrá dos niveles de suscripción: Luna y Luna Plus. La compañía no ha descrito exactamente cómo funcionarán las dos suscripciones pero asumimos que Luna te permitirá jugar a cualquier título individual que hayas comprado previamente mientras que Luna Plus te permitirá jugar a cualquier juego con barra libre, como si fuera Netflix, por un precio mensual más caro.

¿Qué necesito para jugar en el servicio Luna?

El controlador Amazon Luna es lo único que necesitas comprar para utilizar el servicio. Su precio es de $50.

Podrás usar Amazon Luna con productos de streaming de Amazon como Fire TV, así como otros dispositivos como tu iPhone, Mac o PC. No sabemos cómo Amazon ha conseguido que Apple apruebe la plataforma en iOS, sobre todo después de prohibir Microsoft Project xCloud.

Por ahora no soporta dispositivos Android, incluyendo las tabletas de Amazon, pero suponemos que pronto veremos este sistema en Luna.

Luna: fecha de disponibilidad

Según Amazon, el servicio al completo está disponible para aquellos que lo quieran probarlo en los Estados Unidos. Si vives en este país sólo tienes que solicitar una invitación en el website de Luna.

No sabemos cuál es el calendario de Amazon para extenderlo a otros países pero imaginamos que sólo es cuestión de tiempo antes de que esté disponible en todo el planeta.

(Image credit: Amazon)

Luna: juegos disponibles

Amazon ha confirmado varios juegos para Luna, incluyendo Assassin's Creed Valhalla, Control, Two Point Hospital, Sonic Mania y Yuka Laylee. Sólo es el principio de una larga lista.

Nuevos juegos como Valhalla, Immortals: Fenyx Rising y Far Cry 6 estarán disponibles en Amazon Luna tan pronto como se lancen para otras plataformas. Según parece Amazon se ha asociado con Ubisoft y probablemente veremos otros títulos de ese sello aparte de otros.

Amazon Luna Plus

Habrá un servicio de suscripción llamado Luna Plus que costará $5,99 al mes en PC, Mac y Fire TV. Probablemente funcionará de forma similar al Xbox Games Pass, donde no tienes que comprar los juegos pero puedes usar todos los que estén disponibles en su librería igual que cuando ves series y películas en Amazon Prime Video o Netflix.

Durante la etapa de acceso temprano, Amazon Luna Plus ofrecerá Resident Evil 7, Control, The Surge 2, Iconoclasts y GRID, así como otros títulos. Todavía no tenemos la lista completa.