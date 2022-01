Lucasfilm se concentrará en Star Wars y sus franquicias, no en nuevos proyectos

Lucasfilm seguirá apostando por sus franquicias más famosas ahora y en el futuro, dejando de lado nuevos proyectos. Es lo que dice un artículo de The Hollywood Reporter, cintando fuentes cercanas a Lucasfilm.

Las fuentes aseguran que el estudio propiedad de Disney "se ha alejado del desarrollo de nuevos proyectos" para inclinarse "aún más hacia los que ya están bajo su paraguas". Es decir: más películas y programas de televisión basados en propiedades existentes en lugar de contenido original. O lo que es lo mismo: Star Wars, Indiana Jones, Star Wars, Star Wars, Star Wars, Willow y más Star Wars.



El articulo llega después de que Paramount comprase los derechos para adaptar la novela de fantasía de Tomi Adeyemi, Children of Blood and Bone, que se rumoreaba podría ser el próximo proyecto de Lucasfilm.



THR afirma que esas charlas creativas sobre Children of Blood and Bone terminaron en Lucasfilm cuando los ejecutivos priorizaron el desarrollo de series como The Mandalorian y The Book of Boba Fett, entre otras.



La propia Adeyemi fue presa del desencanto, dice la serie, cuando se estancó el proyecto. Según las fuentes, Lucasfilm se negó a aceptar su aportación creativa. Paramount, por el contrario, ha permitido a Adeyemi escribir el guión sobre la adaptación aún en desarrollo.



En cuanto a los proyectos prioritarios de Lucasfilm en este momento, THR enumera una serie basada en la película de fantasía de 1988 Willow, Indiana Jones 5 y "muchas, muchas películas y series de Star Wars".



Podremos ver seguro Star Wars: Rogue Squadron (del director de Wonder Woman Patty Jenkins), las series de Obi Wan y Cassian Andro, y quizás una nueva trilogía sin título de Star Wars del director de The Last Jedi Rian Johnson, además de otros largometrajes sin especificar, uno del director Taika Waititi y otro encabezado por el jefe de Marvel, Kevin Feige.



No está claro cuáles de estos están en desarrollo activo.

Análisis: ¿menos es más?

Puede ser decepcionante ver proyectos prometedores como Children of Blood and Bone desechados a favor de innumerables spin-offs de Star Wars, pero no es difícil entender por qué Lucasfilm lo está haciendo.



Star Wars sigue siendo una de las franquicias más queridas y lucrativas del mundo. Los fans siempre tendrán apetito por nuevas aventuras en una galaxia muy, muy lejana. Éxitos recientes como The Mandalorian también demuestran la viabilidad del enfoque de Disney para los nuevos proyectos de Star Wars: el programa de Jon Favreau eliminó cualquier temor de que los spin-offs de televisión no tuvieran éxito. Y mucho menos superar la calidad de las películas originales.



Aún así, Lucasfilm corre el riesgo de estropear el atractivo de su gallina de los huevos de oro, produciendo demasiado para los fans con un proyecto tras otro.



Tampoco todos tienen tanto éxito como Mando. Las reacciones a mitad de temporada sobre The Book of Boba Fett no parecen tan positivas como con Mandalorian. Su contenido no es automáticamente ganador sólo por el atractivo nostálgico de personajes tan enormes como Fett. De hecho, incluso sus protagonistas no están del todo contentos:



Temuera Morrison didn't like the writing in The Book of Boba Fett. He thinks Boba Fett talks way too much and tried to get it fixed multiple times. pic.twitter.com/kjXzb3WXYYJanuary 17, 2022 See more

No hay duda de que Lucasfilm continuará llenando las arcas de Disney con estas franquicias pero quizás prestar atención a la calidad y no a la cantidad puede ser la mejor ruta para atraer a más fans de Star Wars.



Star Wars es la joya de la corona de Lucasfilm, sí, pero obras nuevas como Children of Blood and Bone probablemente atraería a nuevas audiencias que no están inmersas por el universo de George Lucas.



También les ayudaría a diversificar su catálogo y no quedar expuestos al cansancio de la audiencia. Esa quizás debería ser realmente la prioridad de Lucasfilm en estos momentos o algo mas adelante.