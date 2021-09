Todos los trailers de los nuevos juegos de PS5 presentados en PlayStation Showcase

Sabíamos que la PlayStation Showcase iba a ofrecer sólo 40 minutos de tráilers de los siguientes juegos para PS5, pero ninguno para las nuevas gafas de realidad virtual PSVR 2.

Pero esos 40 minutos nos han dejado boquiabiertos con una cornucopia de anuncios impresionantes, desde el remake de Star Wars: Knights of the Old Republic hasta un teaser tráiler de Marvel Wolverine de Insomniac Games.

Hubo 18 tráilers fantásticos que puedes ver a continuación.

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake

Sony empezó con fuerza con un tráiler de Star Wars Knights of the Old Republic Remake. El tráiler presenta lentamente a Darth Revan con la narración de Bastilla Shan. Absolutamente impresionante, aunque es poco probable que se utilice en el juego final. Hemos estado esperando casi 20 años para esto se haga realidad.

God of War: Ragnarok

Las aventuras paternales de Kratos continúan en God of War: Ragnarok. Kratos hace cosas de padre pero también se le ve blandiendo las Cuchillas del Caos con resultados tan sangrientos como puedes esperar.

Tiny Tina’s Wonderlands

Ambientado con "Gimme Chocolate!!" de Babymetal, el último tráiler de Tiny Tina's Wonderlands presenta explosiones, armas y un río de Fanta naranja. Este spin-off de Borderlands se centra en el saqueo y los disparos, pero Wonderlands añade elementos de magia y fantasía. La mayoría de los juegos nunca se atreverían a mezclar dragones, unicornios y lanzacohetes. Éste sí.

Project Eve

Es la primera vez que vemos Project Eve, del estudio Shift Up. Parece ser una aventura hack-and-slash ambientada en un futuro postapocalíptico. La protagonista empuña una espada y se enfrenta a enormes monstruos con acción a cámara lenta. El juego parece muy anime. No tiene fecha de lanzamiento.

Forspoken

Forspoken es un nuevo RPG de acción de Square Enix. Anteriormente se conocía como Project Athia. En el trailer de tres minutos de duración se ve al protagonista, Frey Holland, una neoyorquina corriente que de repente se encuentra atrapada en una dimensión mística llamada Athia. Frey llegará con Increíbles habilidades mágicas y un cínico compañero en la primavera de 2022.

Rainbow Six Extraction

Nuevo tráiler de Rainbow Six Extraction, la continuación de Rainbow Six: Siege. Las nuevas tomas echan un vistazo sobre las cosas que volveremos a ver, incluyendo una torreta con escudo similar a la de Tachanka y drones para explorar con seguridad antes de planear un ataque. La fecha de lanzamiento es enero de 2022.

Alan Wake Remastered

Alan Wake fue un juego indie de Xbox 360 realizado por el estudio Remedy mucho antes de su éxito en Control. Su héroe se enfrenta a la oscuridad tanto metafórica como literalmente en un shooter/thriller en primera persona. Es la primera vez que Alan Wake llegará a PS5 el 5 de octubre de 2021.

GTA 5 y GTA Online

Sabíamos que GTA 5 llegaría a la PS5. La malas noticias es que no saldrá el 5 de noviembre como estaba previsto sino en marzo de 2022. El tráiler de arriba lo confirma. El juego ha sido mejorado para PS5, afirman, aunque es difícil de apreciar en el tráiler.

Ghostwire: Tokyo

Ghostwire: Tokyo se presentó en el E3 2019 y ahora tiene otro tráiler que muestra la historia y los poderes del juego. Ghostwire: Tokyo se lanzará en la primavera de 2022 (Q2 2022).

Guardians of the Galaxy

El nuevo trailer Guardianes de la Galaxia muestra una versión clara del juego y nos está entusiasmando. En este tráiler aparecen muchas más cosas, como los Nova Corps (y posiblemente el propio Nova), un nuevo villano y más cosas de las que habíamos visto hasta el momento. El juego sale el 26 de octubre de 2021.

Bloodhunt (Vampire: The Masquerade)

El nuevo Bloodhunt es un juego de lucha ambientado en el universo de Vampiro: La Mascarada. Este tráiler muestra algo de esta carnicería vampírica así como algunas habilidades antivampíricas de los soldados de la Entidad. Bloodhunt llegará a PS5 antes de que acabe el año.

Deathloop

El último tráiler de Deathloop no te sorprenderá con nuevos contenidos pero es un buen resumen los bucles temporales que sufrirás para escapar de una isla. También muestra cosas más sutiles, como disparar a una máquina expendedora para que tus enemigos tropiecen con lo que salga de ella. O golpear a los malos de rebote. Deathloop sale la semana que viene, el 14 de septiembre de 2021.

Uncharted: Legacy of Thieves

Esta colección recoge Uncharted 4: A Thief's End y Uncharted: Lost Legacy. Aunque el tráiler no ofrece muchos detalles, esperamos retoques gráficos y una jugabilidad más fluida gracias a la nueva PlayStation. La colección Uncharted: Legacy of Thieves saldrá a principios de 2022 para PS5.

Kid A Mnesia virtual exhibit

Si eres fan de Radiohead, la banda se está preparando para lanzar una exposición virtual sobre sus álbumes más vendidos: Kid A y Amnesiac. Podrás ver la exposición de Kid A Mnesia en noviembre de 2021 en PS5.

Tchia

La primera vez que vemos Tchia, un juego tropical de mundo abierto con un estilo caricaturesco que mezcla el estilo de Zelda: Breath of the Wild con una mecánica de posesión de animales y objetos 'Soul Jumping', algo que necesitarás para viajar y resolver puzles. No sabemos mucho del juego, pero parece que tiene una banda sonora digna de Disney. Llegará en 2022 a PS4 y PS5.

Marvel’s Wolverine

Tras el éxito masivo de Marvel's Spider-Man, Insomniac Games ha anunciado que desarrollará un juego sobre Lobezno para PS5. Marvel's Wolverine es un juego independiente dirigido por Brian Horton y Cameron Christian, que recientemente dirigieron el equipo de Marvel's Spider-Man: Miles Morales. Buena elección.

Gran Turismo 7

Fue un poco extraño que la PS5 no se lanzara con GT 7. Iba a salir en 2021 pero al final será 2022 y ya tenemos fecha. Todavía faltan unos meses pero el trailer nos ha abierto el apetito aún más (mientras que los gamers de Xbox están jugando al impresionante Forza Horizon 5). Pero la espera merecerá la pena a juzgar por esos coches ultrarrealistas, el raytracing y la hermosa iluminación ambiental en algunos de los circuitos de carreras más famosos del mundo. Gran Turismo 7 llegará el 4 de marzo de 2022.

Marvel’s Spider-Man 2

Y, finalmente, Marvel's Spider-Man 2, la continuación del popular éxito de Insomniac en PS4, Marvel's Spider-Man y Marvel's Spider-Man: Miles Morales. El tráiler muestra a ambos héroes golpeando juntos a los malos. El tercero en discordia será un conocido villano de los cómics: Venom. Pero hay otro malo más: quizás Kraven el Cazador. Lo veremos en 2023.