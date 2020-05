Los nuevos Samsung Galaxy BudsX atacarían a los AirPods Pro por sólo $140

Samsung se está preparando para derribar a Apple del trono de los auriculares inalámbricos con sus nuevos Galaxy Buds. Según los últimos rumores, tendrán reducción activa de ruido y un precio por debajo de los $150 — $100 menos que los AirPods Pro. Su nombre: los Samsung Galaxy BudsX.

Los rumores y noticias sobre los nuevos Galaxy Buds han ido llegando con cuentagotas, pero parece que ahora tenemos una visión completa de cómo serán los nuevos auriculares que Samsung quiere usar para hacerle la guerra al imperio de Cupertino.

Las primeras noticias nos llegaron del blog tecnológico alemán WinFuture y el artista de la pista Richard Quandt, que suele hacer renders de productos que todavía no han salido como estos nuevos Samsung Buds — apodados “bean” por su forma de judía. Los renders de Quandt — que podéis ver en este artículo — muestran efectivamente una especie de judía que se acomodaría en el interior de tu oreja.

Según Quandt, los auriculares medirán sólo 28mm de largo por 13mm de ancho — un tamaño realmente diminuto. Sobre todo si tenemos en cuenta que la rumoreada vida de batería sería de 11 horas con la carcasa de carga.

Lo sorprendente es que los auriculares no tienen punta de silicona de tamaño variable, por lo que no penetrarán en la entrada de tu oído. Y digo que es sorprendente porque otros rumors afirman que los nuevos Buds de Samsung tendrán reducción activa de sonido como los AirPods Pro. ¿Se puede reducir el sonido cuando el auricular no aísla la entrada al oído como hacen los Apple AirPods Pro? A no ser que sean auriculares que cubren toda tu oreja, parece que la respuesta es no. Todos los auriculares que conocemos con ANR (active noise reduction) tienen puntas de silicona que se adaptan al canal de entrada del oído.

Imagen 1 de 3 (Image credit: Winfuture.de/Richard Quandt) Los tres colores de los Samsung Galaxy BudsX Imagen 2 de 3 (Image credit: Winfuture.de/Richard Quandt) Imagen 3 de 3 (Image credit: Winfuture.de/Richard Quandt)

Otro rumor sorprendente es que, según un medio coreano, el precio de los nuevos auriculares de Samsung estará por debajo de los $150. De hecho, el último rumor dice que costarán 170.000 won — al cambio unos $140. Esto es mucho más barato que cualquier auricular inalámbrico con ANR de Apple, Sony o Bose. Los AirPods Pro, por ejemplo, cuestan $249.

Este precio sería también inferior a los Galaxy Buds+ — los últimos auriculares de Samsung que no tienen reducción activa de ruido — así que el precio suena un poco a bulo a no ser que la compañía coreana haya decidido que es la única manera de atacar a Apple — dueña incontestable de la inmensa mayoría del mercado de los auriculares inalámbricos.

No sería la primera vez que una compañía decide no ganar dinero o perderlo para capturar cuota de mercado y hacer la guerra al enemigo. Ya lo hizo Microsoft con su primera Xbox, por ejemplo (y les salió bien). A su favor está que Samsung ha diseñado y fabricará la electrónica, con lo que no tiene que pagar a otros proveedores para hacer estos auriculares. Esto le podría dar la ventaja de precio suficiente como para no perder dinero con este precio tan bajo.

Finalmente, tenemos el nombre: Samsung ha registrado Galaxy BudsX en Europa, Reino Unido, y Estados Unidos. Esto también significa que los Samsung Galaxy BudsX deben estar al caer — probablemente en el evento de presentación del nuevo Galaxy Note 20 y Galaxy Fold 2. El último rumor es que el Galaxy Note 20 aparecerá pronto — en verano como todos los años.