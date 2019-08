Los mejores relojes con Wear OS de 2019: lista de los principales relojes inteligentes con el antes llamado Android Wear

La plataforma Android Wear de Google no tuvo un buen comienzo, pero está madurando cada vez más gracias a la actualización de Android Wear 2.0 y al nuevo nombre que se adoptó a principios de 2018, Wear OS.

Puede que los días de Android Wear se hayan terminado, pero Wear OS es superior a su predecesor debido a las actualizaciones que mejoran la navegación, la duración de la batería y otros aspectos de la plataforma. Esta lista ha tenido muchas modificaciones desde la primera vez que clasificamos los mejores relojes con Android Wear.

Uno de los motivos principales por los que Google le cambió el nombre al sistema operativo fue para lograr una mayor aceptación de estos relojes entre quienes usan iPhone. Los relojes con Wear OS funcionan con teléfonos Android y iPhone, aunque se recomienda verificar la compatibilidad antes de hacer la compra, ya que cada reloj funciona únicamente con determinados dispositivos.

Este es un gran momento para adquirir un reloj inteligente, pero quizás quiera esperar el Amazon Prime Day que comienza el 15 de julio para obtener descuentos significativos en los distintos relojes que figuran en la lista.

A continuación, presentamos la lista definitiva de los mejores relojes con Wear OS que están disponibles hoy en día. Probamos cada uno de ellos minuciosamente durante nuestro proceso de revisión y, luego, los clasificamos de acuerdo con algunos de los criterios más importantes, incluidos precio, diseño, batería y características.

1. Fossil Sport

Lo mejor en Wear OS

Compatibilidad: Android, iOS | Pantalla: AMOLED de 390 × 390 y 1.2 pulgadas | Procesador: de cuatro núcleos a 1.2 GHz | Tamaños de la pulsera: correas de 22 mm | Almacenamiento interno: 4 GB | Método de carga: propio | Grado de protección IP: IP68 | Conectividad: Wi-Fi, Bluetooth, GPS

Diseño ligero

Reloj potente

No tiene funciones de alta gama

El GPS puede ser lento

¿Busca el mejor reloj con Wear OS que el dinero puede comprar? En nuestra opinión, ese es el Fossil Sport. En líneas generales, no es el mejor reloj inteligente y no cuenta con demasiadas características únicas, pero sí ofrece un gran paquete completo.

El Fossil Sport es una excelente combinación de valor y características en un cuerpo ligero que podrá usar en su día a día o mientras entrene, sin sacrificar la comodidad. Cuenta con GPS, una batería con hasta dos días duración y acceso a todas las aplicaciones más recientes para Wear OS.

Lo que más nos gusta es que es uno de los primeros relojes inteligentes con el chipset Qualcomm Snapdragon Wear 3100, el cual permite una experiencia más fluida en comparación con la que ofrecen muchos de los otros relojes de la lista. En caso de que suela frustrarse con el software de los relojes inteligentes, es probable que el funcionamiento de este le resulte superior.

En resumen, si lo que busca es una experiencia más fluida o un reloj inteligente fácil de usar, seguramente disfrutará del Fossil Sport.

2. TicWatch E2

Uno de los relojes con Wear OS más económicos

Compatibilidad: Android 4.3+, iOS 8+ | Pantalla: OLED de 400 × 400 y 1.39 pulgadas | Procesador: Snapdragon Wear 2100 | Almacenamiento interno: 4 GB | Duración de la batería: unas 48 horas | Método de carga: pasador de conexión magnética | Grado de protección IP: IP67 | Conectividad: Wi-Fi, Bluetooth 4.1

Precio asequible

Batería que dura dos días fácilmente

Sin NFC para realizar pagos

Diseño blando

Seremos directos: el motivo por el cual el TicWatch E2 ocupa un lugar tan alto en la lista es principalmente su precio. Se trata de uno de los mejores relojes inteligentes económicos que el dinero puede comprar y, además, cuenta con el software Wear OS más reciente.

La batería dura un 30 % más en comparación con su predecesor, el TicWatch E. Nuestro revisor afirma que tardó dos días en agotarse con un uso promedio. No obstante, la duración será menor si utiliza muchas funciones de actividad física.

Al ser un producto resistente al agua, podrá llevarlo a la piscina sin problemas. También incluye GPS para que pueda conocer su ubicación y muchas otras funciones. No cuenta con NFC, de modo que no podrá usarlo para Google Pay, pero, teniendo en cuenta el precio, seguro le encantará todo lo que el TicWatch E2 puede hacer.

3. TicWatch Pro

Uno de los relojes inteligentes más innovadores

Compatibilidad: Android 4.3+, iOS 8+ | Pantalla: OLED de 1,4 pulgadas de 400 × 400 combinada con una pantalla LCD | Procesador: Qualcomm Snapdragon Wear 2100 | Almacenamiento interno: 4 GB | Duración de la batería: hasta 48 horas, 5 días adicionales en modo esencial | Método de carga: pasador de conexión magnética | Grado de protección IP: IP68 | Conectividad: Wi-Fi, Bluetooth 4.1

Tecnología de pantalla innovadora

Diseño superior

Sin LTE

Limitadas aplicaciones

Este reloj de Mobvoi es un dispositivo potente con dos pantallas: no una en cada lado, sino una pantalla LCD transparente encima de una pantalla OLED a todo color. Cuando esté ahorrando batería, el reloj cambiará a la pantalla LCD que le mostrará la hora y la cantidad de pasos, entre otras cosas.

La pantalla OLED normal funciona como la que poseen los relojes inteligentes promedio, pero gracias a la pantalla adicional, la batería de este reloj tiene una mayor duración que la de los demás relojes de la lista.

El TicWatch Pro también presenta un diseño superior, un sensor de frecuencia cardíaca, un excelente seguimiento por GPS, NFC para Google Pay y mucho más, junto con el software Wear OS más reciente.

4. TicWatch S2

Notablemente similar al E2

Compatibilidad: Android 4.3+, iOS 8+ | Pantalla: OLED de 400 × 400 y 1.39 pulgadas | Procesador: Snapdragon Wear 2100 | Almacenamiento interno: 4 GB | Duración de la batería: unas 48 horas | Método de carga: pasador de conexión magnética | Grado de protección IP: IP67 | Conectividad: Wi-Fi, Bluetooth 4.1

Asequible

Diseño resistente al agua

Sin NFC

Sin variante LTE

Este reloj es muy similar al TicWatch E2 tanto en la teoría como en la práctica. De hecho, las especificaciones son exactamente las mismas. La empresa lanzó dos versiones con nombres distintos simplemente porque los diseños difieren.

El TicWatch S2 es el modelo deportivo, ya que tiene un diseño más resistente que el E2 mencionado arriba.

Gracias a su durabilidad de estándar militar, puede someterse a actividades más intensas que los demás relojes de esta lista, de modo que es ideal para corredores y aventureros.

Además de esto, incluye una batería que dura dos días, GPS, un diseño resistente al agua y todos los demás beneficios del software Wear OS más reciente. Si su intención es ahorrar dinero, considere el TicWatch E2, pero tenga en cuenta que el S2 no es mucho más costoso en caso de que prefiera este diseño.

5. Misfit Vapor 2

Un reloj modernizado de los expertos en fitness

Compatibilidad: Android, iOS | Pantalla: AMOLED de 360 × 360 y 1.2 o 1.4 pulgadas | Procesador: de doble núcleo a 1.0 GHz | Tamaños de la pulsera: correas de 20 mm | Almacenamiento interno: 4 GB | Duración de la batería: un día | Método de carga: propio | Grado de protección IP: N/A | Conectividad: Wi-Fi, Bluetooth, GPS

Precio asequible

NFC para Google Play

Sin opción LTE

Es un poco frágil

El segundo intento de Misfit por diseñar un reloj con Wear OS es un buen paso en la dirección correcta, ya que este nuevo producto resuelve muchos de los problemas que encontramos en la primera generación. Además de contar con NFC para Google Pay y GPS para registrar los entrenamientos de carrera, está disponible en dos tamaños.

El diseño de este reloj se destaca por su simpleza, algo que muchos buscan en un reloj inteligente. En el centro, encontramos una pantalla de 1.2 o 1,4 pulgadas, espacio más que suficiente para navegar por Wear OS.

Es uno de los mejores relojes inteligentes para hacer ejercicio, y el rango de precios menor que el de algunas de las alternativas del mercado convierte al Misfit Vapor 2 en una opción atractiva para muchas personas.

6. TicWatch C2

Sí, otro TicWatch en la lista

Compatibilidad: Android, iOS | Pantalla: AMOLED de 360 × 360 y 1.3 pulgadas | Procesador: de doble núcleo a 1.0 GHz | Tamaños de la pulsera: correas de 20 mm o 18 mm | Almacenamiento interno: 4 GB | Duración de la batería: un día | Método de carga: propio | Grado de protección IP: IP68 | Conectividad: Wi-Fi, Bluetooth, GPS

Bajo precio

Google Pay y GPS

Correas limitadas

Componentes internos anticuados

Este no es nuestro dispositivo favorito en la línea de TicWatch, marca que ocupa muchos lugares en la parte superior de esta lista, y eso se debe a que no es tan innovador como el TicWatch Pro. Dicho esto, continúa siendo una buena opción para quienes desean un reloj inteligente económico.

De hecho, es uno de los relojes inteligentes más económicos que ofrecen GPS y compatibilidad con Google Pay en el mismo dispositivo.

Su diseño no está tan pensado para los fanáticos de la actividad física, a diferencia de las demás opciones de esta lista, pero de todos modos incluye algunas funciones que pueden usarse para entrenar. Teniendo en cuenta que integra una tecnología impresionante a pesar de su precio, le recomendamos echar un vistazo al TicWatch C2 antes de adquirir algún otro reloj de la lista.

7. Huawei Watch 2

Un reloj inteligente bien equipado y con demasiadas funciones

Compatibilidad: Android 4.3+, iOS 9+ | Pantalla: 390 × 390 y 1.2 pulgadas | Procesador: Snapdragon Wear 2100 | Almacenamiento interno: 4 GB | Duración de la batería: hasta 48 horas | Método de carga: cargador USB-C conductivo | Grado de protección IP: IP68 | Conectividad: Wi-Fi, Bluetooth, 3G + 4G LTE

GPS y NFC integrados

Modelo 4G opcional

Pantalla demasiado pequeña

Rendimiento algo lento

El Huawei Watch 2 es un intento por parte de la empresa china de extender el uso de los relojes con Wear OS. Huawei intentó incluir una variedad de funciones nuevas en su reloj inteligente más reciente, y no queda del todo claro si lo logró con el Watch 2.

Nos gusta que este reloj tenga GPS y NFC integrados, así como la opción del modelo 4G, pero el Huawei Watch 2 puede ser algo lento y tiene una pantalla que a algunos les resultará muy pequeña.

A pesar de ello, su diseño atractivo y su multitud de funciones pueden ser exactamente lo que está buscando, pero el precio es mucho más alto que el del Huawei Watch original.

8. LG Watch Style

Este reloj con Wear OS que una vez lideró el mercado sigue siendo excelente

Compatibilidad: Android 4.3+, iOS 9+ | Pantalla: P-OLED de 360 × 360 y 1.2 pulgadas | Procesador: Snapdragon Wear 2100 | Almacenamiento interno: 4 GB | Duración de la batería: hasta 24 horas | Método de carga: cargador USB conductivo | Grado de protección IP: IP67 | Conectividad: Wi-Fi, Bluetooth

Imposiblemente bello

Precio razonable

La duración de la batería es decepcionante

No tiene NFC ni conectividad más amplia

El LG Watch Style tiene un diseño tan estilizado como su nombre sugiere, con un chasis de acero inoxidable pulido con arena y una pantalla circular. También es uno de los relojes con Wear OS más delgados, ya que mide solamente 10.8 mm.

Esto significa que, si bien lucirá estupendo en cualquier muñeca, es especialmente apto para las más pequeñas, lo cual tiene importancia dado que muchos relojes inteligentes son robustos y terminan viéndose enormes en ellas.

El LG Watch Style también cuenta con el beneficio de una corona giratoria que permite navegar por la interfaz sin tener que pulsar la diminuta pantalla. No obstante, no deja de ser una pantalla de buena calidad: un P-OLED de 1,2 pulgadas completamente circular no presenta ningún inconveniente.

Las especificaciones básicas son estándar, pero están a la altura de los relojes más costosos. La magnífica apariencia del Watch Style no impide que sea bastante económico, aunque tuvieron que hacerse algunos sacrificios para que el precio sea bajo y el reloj, delgado. No encontrará ni GPS ni monitor de frecuencia cardíaca.

